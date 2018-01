Ce il convinge pe noul consumator sa dea banii pe un produs - studiu

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA Cred ca este a patra sau a cincea ediție a acestei admirabile cartici, aparute la edituri diferite, in ultimii ani (dar, din cate se afirma, toate piratate) - și totuși merita sa o semnalam și pe aceasta, intai pentru ca este prima ediție adevarata dupa cele din timpul vieții…

- Edilii Capitalei se intrec in investiții cand vine vorba despre bancuțe, flori, pomi. Primariile din București au cheltuit in perioada 2007-2016 aproape 600 milioane euro pentru intreținerea și amenajarea spațiilor verzi....

- Casa Pruncu, care a apartinut unui antiunionist celebru de la 1859, Iordache Pruncu, si care se afla in administrarea Colegiului National AL. I. Cuza din Focsani, a ramas fara finantarea europeana de peste un milion de lei.

- Politistii din Caras-Severin cauta un barbat care a inselat un batran cu aproape 14.000 de lei. Potrivit batranului, barbatul i-a spus ca banii lui sunt vechi si nu-i mai poate folosi si s-a oferit sa-l ajute el sa-i schimbe. I-a luat banii si nu s-a mai intors insa cu niciun leu.

- Inspectorii ANAF pot fi rasplatiți cu bonusuri cifrate la 15% din sumele stabilite de ei prin acte administrativ fiscale, indiferent ca ulterior instanțele judecatorești pot decide returnarea sumelor pe care aceștia le-au stabilit suplimentar. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea…

- Testarea unui tratament potential eficient impotriva cancerului cerebral a aratat ca un virus care este injectat direct in fluxul sangvin poate sa ajunga la tumorile aflate in straturile profunde ale creierului si sa declanseze sistemele de aparare din organismele pacientilor, care incep sa atace…

- Caz șocant în Taiwan. Curtea Suprema a obligat un dentist sa plateasca mamei sale în jur de 554.000 de lire sterline ca rambursare a banilor pe care femeia i-a cheltuit în decursul anilor pe educația și creșterea acestuia. Instanța din Taiwan s-a pronunțat în legatura…

- Doar 23 de intreprinzatori si-au primit pana acum banii in cadrul programului Start-Up Nation, din cei peste 8.000 de castigatori ai granturilor de pana la 200.000 de lei oferite de statul roman pentru proiectele lor de afaceri. Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA)…

- Recent, la București, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, a fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Strazii Parcului, municipiul Campina fiind reprezentat de primarul Horia Tiseanu. Modernizarea Strazii Parcului este o investiție finanțata de la bugetul de stat prin Programul…

- Tot din inima, pentru copiii pasionati de muzica, patru politisti au muncit benevol, aproape doua luni, pentru a renova sectia de muzica a Clubului Copiilor din Nasaud. In luna decembrie, nicio fapta buna nu ramane nerasplatita! Copiii care astazi se bucura ca au unde sa exerseze i-au rasplatit pe politisti…

- Motivele pentru care unul sau mai multe colinde de Craciun par sa ramana "captive" in mintile ascultatorilor, enervandu-i uneori pe acestia, au fost dezvaluite, recent, de cercetatorii de la Universitatea Arkansas din Statele Unite ale Americii, scrie mediafax.ro.

- Șapte subiecte pe care NU trebuie sa le abordezi la mesele de sarbatori Barfele in familie sunt atat de tentante, mai ales atunci cand va vedeți langa o mulțime de apropiați la mesele de sarbatori. Psihologii ne sfatuiesc, insa, sa rezistam ispitei. Nu uitați ca aceasta perioada a anului este…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza la 1 ianuarie 2018 noile bancnote și monede. Banii vor avea noua stema a Romaniei. Anuntul punerii in circulatie a noilor bani a fost facut intr-un comunicat al...

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) a anuntat ca familiile a sute de copii cu dizabilitati trebuie sa restituie, la primarie, stimulentul de 1.000 de lei oferit printr-o hotarare a CGMB, motivul fiind legat de datoriile pe care parintii le au la administratia locala.…

- CEC Bank este singura banca de top ramasa in portofoliul statului și pana de curand a fost condusa de bancherul Radu Ghețea, care incasa lunar un salariu de 27.000 de euro brut.Acesta a fost insa inlocuit de Dan Sandu, decizie intens contestata de unii și de alții. In acest context, in care…

- Un excedent bugetar de170. 000.000 de lei – cu asta se poate „lauda” Consiliul Judetean Timis la final de an. In vreme ce vistieria Primariei Timisoara e goala si colaboratorii primariei au ramas cu facturi neplatite in prag de Craciun, CJ Timis a ramas cu bani necheltuiti. Daca Nicolae Robu spune ca…

- Cat banii cheltuie romanii pe cadourile de Craciun. LISTA preferintelor O suma cuprinsa intre 100 si 200 de euro este alocata de 34,4% dintre romani pentru achizitia cadoului de Craciun, in timp ce 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata…

- Primaria municipiului Zalau a emis raportul privind modul de utilizare a sumelor acordate unitaților de cult din Zalau, precum și tipurile de lucrari finanțate in baza contractelor de finanțare incheiate in conformitate cu Regulamentul aprobat de consilierii locali in vederea acordarii acestui tip de…

- Cresterea numarului de utilizatori de telefoane mobile in Statele Unite, in special din randul copiilor, a determinat Departamentul de Sanatate Publica din California (California Department of Public Health - CDPH) sa publice pe site-ul sau un

- Ce va face Ana Munteanu cu banii caștigați la Vocea Romaniei. Concurenta lui Smiley a reușit sa cucereasca publicul și a plecat acasa cu trofeul și suma de 100.000 de euro. Ana Munteanu a caștigat Vocea Romaniei 2017 vineri, 15 decembrie, Concurenta lui Smiley a dat tot ce a avut mai bun pe scena și…

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriel Firea, si-a propus sa capitalizeze firmele proaspat infiintate de primarie cu 58,8 mil. euro in sedinta Consiliului General de dinaintea Craciunului. Suma reprezinta o majorare de peste 220% fata de capitalul injectat deja de primarie in aceste companii in…

- Tatal tinerei de 20 de ani care a fost impinsa, marți, in fața metroului și a reușita sa se opuna susține ca dupa 45 de minute de la incident a sunat la 112, fiind trimis la stația de metrou la care s-a intamplat atacul. Barbatul spune ca a durat doua ore pana a putut da declarații. „In 45 de minute…

- Societatea in care traim pune un preț prea mare pe aparențe și, in mod voluntar, alimentam aceasta obsesie pe care am moștenit-o. Unul dintre lucrurile pe care le facem sunt selfie-urile, iar acestea au devenit un subiect de discuție in intreaga lume. Dupa ani de studii și cercetari la nivelul acestui…

- Guvernanții se joaca cu parinții copiilor cu nevoi speciale din intreaga țara, care sunt inscriși in invațamantul de masa. Din cauza unei “scapari”, acești copii primesc alocația de hrana doar pe ultimele luni din acest an, incepand cu septembrie. Pe restul lunilor din 2017 nu vor primi niciun leu,…

- Mai multi angajati ai Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM), ai Casei de Pensii si ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) participa luni, 11 decembrie, la un protest spontan.

- O casuța și multe cani care vor umple de fericire mai mulți elevi din Sebeș. Tinerii din cadrul Clubului Rotaract Sebeș au lansat o campanie de strangere de fonduri pentru elevii cu situație precara de la Colegiul Blaga din localitate. ”In perioada 6-17 decembrie in parcul Tineretului, in cadrul Targului…

- In lume 815 milioane de persoane sufera de foame si din acestea, 200 de milioane sunt copii sub 5 ani, victime ale lipsei de hrana si de substante nutritive fundamentale pentru crestere, nascuti in foarte multe cazuri de mame la randul lor subnutrite. Cel care dezvaluie acest trist raport este OXFAM…

- V-ati pus vreodata intrebarea de ce atunci cand vreti sa returnati un produs in unele magazine, primiti banii inapoi, iar in altele sunteti obligati sa alegeti altceva? Raspunsul sta in legislatia neclara, care le permite firmelor sa isi impuna propriile reguli. Situatia este alta in mediul online,…

- Alexandru Hutuleac a fost retinut si este acuzat de tentativa de omor. El l-a atacat cu sabia pe primul politist care i-a intrat in casa, in timpul descinderilor facute intr-un dosar in care barbatul era suspectat ca face trafic de droguri. Ofiterul din trupele speciale nu purta casca, desi aceasta…

- Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica (INS).INS a luat in calcul la estimarea populației…

- Relatiile dintre Moldova si Ucraina inregistreaza un trend ascendent, dar in acelasi timp se confrunta cu multe provocari. Oficialii guvernamentali se intalnesc in mod regulat, insa intalnirea presedintilor de tari nu pare sa devina curand o realitate. Interactiunea la nivel politic si la nivel economic…

- Produsele vandute in magazinele clasice sunt, in proporție de 38%, cu 51 de lei mai scumpe, in medie, comparativ cu produsele similare comercializate online de același retailer, releva un studiu realizat de Retail Data Monitoring, la comanda Asociației Romane a Magazinelor Online (ARMO). Procentual,…

- Cei ce detin un caine ca animal de companie beneficiaza de un risc de deces din mult mai scazut, in special in cazul afectiunilor cardio-vasculare, sustin autorii unui studiu ce a analizat 3,4 milioane de cetateni suedezi, informeaza BBC News.

- Intr-un astfel de ritm, este de asteptat ca Trump sa ajunga la 2.000 de declaratii eronate in primul sau an de mandat si la 8.000 de minciuni pana la sfarsitul mandatului sau. Washington Post precizeaza ca ritmul minciunilor lui Trump a crescut brusc in ultima luna, atingand 9 declaratii false pe zi.…

- In perioada 2-5 noiembrie 2017, o delegație de profesori de la Palatul Copiilor Buzau a participat la Simpozionul educațional „Arc peste timp”, desfașurat in raionul Sangerei din Republica Moldova. Evenimentul a avut loc in cadrul parteneriatului educațional incheiat intre Palatul [...] citește mai…

- Mi se pare foarte inspirat sloganul ales de dl ministru Daea pentru campania sa in cinstea a ceea ce pretuieste dumnealui cel mai mult dintr-ale agriculturii si zootehniei: alege oaia! Este o adevarata chemare a strabunilor, cei care nu aveau autostrazi (nici noi nu prea avem), nu aveau trenuri…

- Iubitorii de bauturi racoritoare au motive sa se ingrijoreze. Consumul regulat al acestor licori poate creste riscul dezvoltarii unor boli grave, avertizeaza oamenii de știința de la Universitatea Stellenbosch, Africa de Sud.

- Un accident mortal s-a produs in cursul acestei dimineti in judetul Constanta, pe drumul national care leaga Constanta de Tulcea. Acesta s-a produs in dreptul localitatii Tariverde, pe DN 22. O persoana a fost declarata decedata.

- Un cutremur de 3,1 grade pe Richter s-a produs, joi dimineata, în Vrancea. Seismul de 3,1 s-a produs la ora 6:12, la o adâncime de 98,8 km, conform infp.ro.

- Alti 29- ar face acelasi pas din cauza „colegilor care injunghie pe la spate", iar 10- sunt speriati de lucrul pana in toiul noptii. Sunt insa si angajati temerari (7-), care spun ca nimic nu i-ar putea inspaimanta atat de tare incat sa fie nevoiti sa isi caute un alt job. De Halloween, eJobs a intrebat…

- Accidentul a avut loc in localitatea Sasova, comuna Rebricea. ”Minorul lovit de masina a fost preluat de un echipaj SAJ B2, constient dar cu traumatism cranio cerebral, fracturi de brat si alte contuzii. Soferul a abandonat victima si a fugit de la locul accidentului. Barbatul a fost identificat de…

- De vineri pana duminica, in perioada 27-29 octombrie, in parcarea Iulius Mall Suceava va avea loc Targul de Toamna „Produs in Bucovina". Trei zile de voie buna si preparate traditionale ii asteapta pe vizitatori la cea de-a noua editie a evenimentului. Sucevenii se vor delecta cu ...

- Românii prefera sa mearga la magazin ca sa faca aprovizionarea cu produse alimentare, dar se îndreapta spre online atunci când vine vorba despre electrocasnicele în care le pastreaza sau cu ajutorul carora le prepara.

- Tigarile electronice sunt la fel de nocive pentru sanatate precum cele clasice, arata un nou studiu. Rezultatele vin in contextul in care, in ultimii ani, tot mai multi oameni inlocuiesc tigarile clasice cu nicotina lichida sau apeleaza la dispozitive electronice care nu ard tutunul, ci doar il incalzesc,…

- Gata inca de sezonul trecut, partia de schi și telescaunul aferent inca nu au inceput sa lucreze la amortizarea investiției. Cu toate acestea, telescaunul nu pare sa suporte prea bine trecerea timpului.

- Introducerea sistemului de plata defalcata a TVA nu este o masura folositoare si nici oportuna pentru economie considera 98% din firmele chestionate intr-un studiu realizat de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), o organizatie de paroni si manageri romani si straini cu investitii in Romania.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs, miercuri dimineata, in judetul Buzau. Cu cateva ore inaintea acestuia, un alt seism a avut loc in acelasi judet.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul cu magnitudinea 3,4 a avut loc la…

- Din 1990, pana in prezent, rata femeilor casatorite care iși inșala soții a crescut cu 40%, in timp ce rata in randul barbaților a ramas aceeași, potrivit psihanalistei Esther Perel, relateaza CNN.

- Doua cutremure s-au produs, sambata dimineata, in judetul Buzau, in mai putin de doua ore, unul dintre ele avand magnitudinea de 3,1. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), primul cutremur s-a produs la ora 03:38:43. Acesta a avut magnitudinea de 3,1…

- Produs de compania AiTreat, robotul face masaje ''tui na'', o tehnica de masajoterapie chinezeasca. Cu bratul sau robotizat conceput special pentru masajoterapie, Emma utilizeaza senzori, care masoara gradul de contractare al muschilor si tendoanelor pacientilor, precum si un sistem de inteligenta artificiala.…