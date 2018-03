Ce ii nelinisteste pe directorii generali din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Directorii generali romani se ingrijoreaza cel mai tare de lipsa infrastructurii, lipsa oamenilor pe piata fortei de munca si cresterea poverii fiscale, a declarat marti Ionut Simion, PwC Romania, potrivit Agerpres.

- Managerii romani sunt mai increzatori decat directorii executivi din regiune in ceea ce priveste perspectivele de dezvoltare ale companiilor pe care le conduc, arata rezultatele studiului CEO Survey, realizat de firma de audit si consultanta fiscala PwC. Astfel, 38% dintre managerii…

- Un procent de 53% dintre directorii generali romani se asteapta la cresterea numarului de angajati din propriile organizatii, comparativ cu 55% in Europa Centrala si de Est. 99% intentioneaza sa dezvolte abilitatile "soft" si competentele digitale ale angajatilor ca parte a strategiei de resurse…

- Principala problema a companiilor de stat din Romania este ca de multe ori actionarul majoritar, statul, implementeaza planuri de investitii care servesc unele interese private sau politice mai degraba decat companiei, o solutie la acest lucru fiind incetarea numirilor politice in conducere, arata Oana…

- Dupa doctoratul in economie, Ligia Munteanu a facut cursuri de voce și comunicare. Pentru ca, deși a studiat mereu științele exacte, in adancul sufletului și-a dorit sa faca televiziune sau teatru. In copilarie și adolescența, ce meserie visai sa ai? Pentru ce te pregateai in liceu? Am studiat mereu…

- In topul cauzelor care influenteaza negativ siguranta rutiera, alaturi de nerespectarea regulilor de circulatie si efectuarea de manevre riscante, se regaseste starea drumurilor, arata un sondaj efectuat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania - UNSAR. …

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat, pentru AGERPRES, Traian Badulescu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala citata de Agerpres.ro.…

- Un deputat PSD se revolta inainte de Congresul formatiunii. In direct la Romania TV, Liviu Plesoianu a devoalat culisele scandalului si o considera pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, principala beneficiara a acestei situatii. Mai mult, Plesoianu ii someaza pe cei care stiu totlu despre asa zisul…

- Alexandra Stan, una din cele mai de succes canterete peste hotare, a transmis un mesaj dur pe Facebook in care arata care este adevarata fata a spitalelor din Romania. „Imi iubesc tara si ma mandresc peste tot in lume cu faptul ca sunt romanca, dar nu pot sa inteleg de ce noi intre noi nu […]

- Cosmin Cernat, gazda emisiunii de la Kanald, a facut marți seara un anunț care i-a întristat pe fani. Andrei Stoica paraseste, dupa doua luni, competitia si își pierde șansa de a câstiga marele premiu de 100.000 de euro. Andrei s-a accidentat…

- Fostul proprietar al unei mașini nu poate fi amendat daca noul proprietar circula cu mașina fara sa achite rovinieta, a stabilit astazi ICCJ prin Decizia nr. 4/2018, ce a fost data dintr-un recurs in interesul legii. Aceasta va deveni obligatorie, pentru toate instanțele din Romania, odata cu apariția…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca cea mai mare problema este lipsa de viziune, lipsa unui proiect de tara, iar din acest motiv Romania arata "ca un vapor fara capitan". "In aceasta dimineata…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre infrangerea suferita de FCSB in sferturile Cupei Romaniei, 0-3 cu AFC Hermannstadt. Dragomir spune ca steliștii au venit nepregatiți pentru gazonul de la Sibiu și ca jucatorii nu au fost interesați de meci. "Ce s-a intamplat la Sibiu a fost…

- Statisticile arata ca Romania ocupa locul doi in Europa la obezitate infantila, iar specialistii avertizeaza ca peste 11% din populatia tarii este afectata de diabet. Principalele doua cauze sunt lipsa de educatie nutritiva si lipsa de miscare. Un ONG a lansat astazi la Cluj un program care isi propune…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al preturilor in comertul cu amanuntul, pana in aprilie, si la o crestere moderata a numarului de salariati in sectorul serviciilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Soldul conjunctural indica…

- Lipsa unei evaluari riguroase si a unui proces de due diligence efectuat de investitorii potentiali genereaza o volatilitate extrema a pietei ICO, se arata intr-un nou studiu publicat de EY. Studiul constata ca, in unele cazuri, investitorii ICO contribuie cu capital intr-un ritm mediu de peste 300.000…

- Criptomonedele nu mai sunt o enigma pentru multi dintre romani, o parte dintre acestia inregistrand castiguri de pe urma fluctuatiilor semnificative. Lipsa metodelor de impozitare a acestor castiguri nasc o serie de polemici in randul autoritatilor la nivel global, care sunt in cautarea unor solutii.…

- Corpul magistratilor va fi drastic redus,cu un sfert, vor pleca inclusiv 90% din judecatorii Inaltei Curti, iar acesta este doar unul dintre efectele combinate ale reglementarilor votate in legile justitiei, anunta Forumul Judecatorilor, intr-un raport publicat joi. Mai mult, magistratii procurori isi…

- Ionuț Lupescu a vorbit pentru prima dat dupa anunțul candidaturii la președinția FRF. ...despre implicarea politicului la alegeri: "Am venit doar de cateva zile in Romania. Nu cred ca politicul se va implica in alegeri. Cred ca lumea sportului ar trebui sa ii atraga ca parteneri. Ministerul educației…

- In 2016, deficitul de cont curent a fost de 3,5 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul curent al balantei de…

- Ipocrizie fara margini in reactiile din jurul stirii de „breaking news“ aparute zilele trecute prin mass-media cum ca la Aeroportul Otopeni nu s-au mai facut reparatii si investitii la pista si la instalatii, ca toti banii se duc pe prime, sporuri si team-building-uri in Australia si Noua Zeelanda si…

- Haustarter este prima companie din Romania specializata in creșterea productivitații și imbunatațirea sanatații oamenilor care lucreaza in birouri și nu numai, prin intermediul design-ului biophilic și al principiilor emergente din aceasta noua știința. Astfel, rezultatele a peste 1.000 de cercetari…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu…

- Barbatul se afla de doua zile in arestul central, dupa ce magistratii au decis sa il aresteze preventiv, pentru 30 de zile. Surse apropiate arestului centrasl, citate de Romania TV, spun ca barbatul se comporta din ce in ce mai ciudat. Acesta, de altfel, a si recunoscut ca era un consumator…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- O motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi depusa de PNL, opoziția acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele…

- Prezent in studioul emisiunii Capital TV, avocatul de business Gabriel Biriș a aratat de ce impozitul pe gospodarie nu se poate aplica in Romania și s-a declarat surpins ca o idee atat de proasta a revenit pe agenda guvernanților.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit joi cu procesatorii si cultivatorii de orez, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta acest sector in vederea identificarii solutiilor pentru a veni in sprijinul acestora, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- Veste imensa pentru Simona Halep la aproape o saptamana de la pierderea finalei de la Australian Open si a primului loc mondial. Principala sa adversara, Caroline Wozniacki, va face un anunt fabulos, scrie presa straina. Este insarcinata si va trebui sa se retraga din tenis mai bine de un an.Citește…

- România are un PIB de 200 de miliarde de euro, cu 20 de milioane de locuitori, iar Portugalia are acelasi PIB, cu jumatate din locuitori, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate (INACO), Andreea Paul, într-o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni.…

- Monica Tatoiu afirma ca vrea sa dea in judecata autoritațile elvețiene, dupa ce a suferit un grav accident la schi pe o partie din aceasta țara. In luna decembrie a anului trecut, Monica Tatoiu a suferit un accident la schi și și-a fracturat șoldul. Femeia de afaceri, care a recunoscut ca pasiunea sa…

- Un roman printre raniți, in accidentul de tren de la Milano. Un grav accident feroviar a avut loc joi, 25 ianuarie, cand un tren a deraiat in apropiere de Milano, in Italia. Trei persoane și-au pierdut viața și alte peste 100 au fost ranite , relateaza presa italiana. Inițial, Ministerul Afacerilor…

- Luminița Anghel și-a amintit de perioada cand a luat foarte multe kilograme in greutate. Artista a dezvaluit cum se simțea in acea perioada. Cantareața Luminița Anghel, care a fost la un pas de moarte in adolescența , este una dintre cele mai bune voci feminine de pe scena muzicala din Romania. Luminița…

- Principala cauza a pierderilor de angajati din cadrul politiei buzoiene este valul masiv de pensionari din ultimul an, in contextul modificarii legislatiei in ceea ce priveste pensiile speciale. Chiar daca in 2017 s-au facut si angajari din sursa externa, noii politisti au nevoie de luni bune de pregatire…

- Tariceanu, apel catre Iohannis: Ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel, asupra justiției, a transmis, joi, președintele ALDE, in contextul ședinței care a avut loc la CS, cu privire la magistrații acoperiți. ”Președintele…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Pe numele lui Radu Mazare a fost emis un mandat de arestare in lipsa. Acest lucru s-a intamplat in urma cu putin timp la cererea DNA. Riscul de sustragere, apreciat in raport cu anturajul fostului edil, este format din persoane publice importante. Aflat sub control judiciar, Radu Mazare a plecat din…

- Acesta nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianaurie, la Rahova, este spusa de avocatul Alexandru Enache, informeaza Observator. La data de 16.11.2017, Dutca este extradat din Marea Britanie in Romania pentru executarea unei pedepse…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, doar 17% apreciind ca directia in care se indreapta tara este cea buna.Mai mult de jumatate dintre romani, 59%, se declara deloc multumiti sau nu prea multumiti de felul in care traiesc, procentul celor…

- Potrivit specialiștilor Ariston Thermo Romania, liderul pieței locale de centrale termice si boilere electrice, utilizarea optima și corecta a centralei termice de apartament presupune respectarea unor criterii de folosire de baza pentru a evita ingreunarea funcționarii echipamentului de incalzire. …

- Actionarii Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania, vor discuta la urmatoarea adunare generala, la finele lunii ianuarie, recalcularea indemnizatiilor administratorilor si ale directorilor in vederea mentinerii valorii nete, dupa transferul platii contributiilor…

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea…

- In Regiunea Vest, media de mortalitate infantila a fost, la nivelul anului 2016, de 6,8 la mia de copii nascuți vii, sub cea naționala de 7,3, susțin reprezentanții Organizației ”Salvați Copiii” Romania. In județele Caraș-Severin și Timiș, rata mortalitații infantile a scazut semnificativ, de la 12,8,…

- Aceasta este una din constatarile incluse in studiul unei cercetari facuta de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii, in cadrul proiectului EMINET - Dezvoltarea unei retele de organizatii active in domeniul migratiei. „Studiul releva existenta unor diferente in tendintele migratorii inregistrate…

- Regele Mihai I al Romaniei ramane in istorie nu doar ca cel mai longeviv suveran al țarii, ci și ca regele care l-a pacalit pe Adolf Hitler și a reușit sa scurteze cel de-al Doilea Razboi Mondial cu circa jumatate de an și sa salveze viețile a jumatate de milion de oameni, conform estimarilor istoricilor.…