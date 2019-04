Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice au provocat o incalzire de aproape doua ori mai rapida in Canada in comparatie cu restul lumii, cel mai mare impact fiind inregistrat in nordul tarii, relateaza marti AFP care citeaza un raport guvernamental prezentat luni de mai multe media canadiene, potrivit Agerpres. …

- Se spune ca, in tenis, clasamentul mondial e irelevant si ca oricine poate bate pe oricine. Nu e chiar asa! In aceasta seara, s-a vazut de ce Irina Begu e pe locul 70 in lume, iar Bianca Andreescu e considerata noua senzatie a circuitului WTA.

- Clipul de promovare a Romaniei a fost subtitrat in limba engleza de internauti, care au facut astfel serviciul ce trebuia sa existe de la bun inceput. Numai ca acestia au comentat in stil propriu banalitatile din videoclip.

- Membrii Dumei, camera inferioara a Parlamentului din Rusia, au votat marti, 12 februarie, o lege care priveste securizarea internetului rusesc in eventualitatea izolarii de reteaua informatica globala.

- "Satul oamenilor de care nimeni nu are nevoie"! Este o realitate din nordul Rusiei, in Karelia. Un satuc cu 250 de suflete este izolat de lume. Cu amanune corespondentul nostru in Federația Rusa, Liviu Iurea.

- Laurette a avut astazi parte de o mare surprinza atunci cand a mers in parcare si a gasit un bilet prin in parbrizul masinii. Vedeta se pare ca nu stie prea bine cum sa parcheze, caci a blocat pe cineva.