Stiri pe aceeasi tema

- „Aceasta inseamna ca toate cele trei elemente aflate in disputa – reforma justiției, a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala - trebuie sa fie aliniate cu recomandarile Comisiei, urmand ca dupa adaptarea și aprobarea lor de catre guvern și parlament, ele sa fie din nou evaluate de catre acest…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, spune, intr-o postare pe Facebook, ca a convenit cu președintele Senatului ca singurul mod de a garanta statul de drept in Romania este implementarea recomandarilor Comisiei de la Venetia."Ieri m-am intalnit cu domnul Tariceanu…

- Europarlamentarii PSD si PNL despre rezolutia Parlamentului European Foto: Arhiva. Europarlamentarul PSD, Victor Bostinaru, apreciaza ca rezolutia adoptata de Parlamentul European este un instrument politic pentru grupurile politice europene, cu scopul de a transforma România într-un…

- „Dupa 30 de ani, din nou sunt ingrijorat de ceea ce se intampla in Romania”, a afirmat Guy Verhofstadt, in cadrul unei dezbateri plenare in Parlamentul European in care președintele Klaus Iohannis a prezentat viziunea Romaniei asupra viitorului Uniunii Europene. Verhofstadt a invocat „aceste reforme…

- "Consider ca trebuie sa fie luate in seama, cu maxima responsabilitate, toate recomandarile Comisiei de la Venetia, care cer o reevaluare totala a amendamentelor ambelor Coduri si traduc acest mesaj in felul urmator: 'Comisia de la Venetia cere Parlamentului sa elaboreze legi pentru romani, nu Coduri…

- 'Consider ca trebuie sa fie luate in seama, cu maxima responsabilitate, toate recomandarile Comisiei de la Venetia, care cer o reevaluare totala a amendamentelor ambelor Coduri si traduc acest mesaj in felul urmator: 'Comisia de la Venetia cere Parlamentului sa elaboreze legi pentru romani, nu Coduri…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat deja dreptate unui numar de doi prizonieri de la Guantanamo, Abd al-Rahim al-Nashiri (contra Romaniei) si Abu Zubaydah (contra Lituaniei), care afirmau ca au fost detinuti in secret in aceste tari intre 2004 si 2006 si ca au fost supusi la diverse forme…

- Intalnirea a avut loc in cadrul pregatirii avizului Comisiei cu privire la recentele modificari ale Codului penal și ale Codului de procedura penala adoptate de catre Parlamentul Romaniei. In acest caz, Comisia de la Veneția a fost sesizata de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.…