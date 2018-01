Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea live a Uraniei pe Facebook, care trebuia sa aiba loc pe 31 decembrie, s-a transformat intr-o emisiune inregistrata, cu prilejul Anului Nou, care este difuzata de Libertatea.ro pe 1 ianuarie 2018. Urmariți o ediție speciala a emisiunii „Uranissima”, prezentata de Urania. In partea a doua…

- Economia Romaniei va continua sa creasca in ritm sustinut, insa cu o inflatie semnificativ mai mare decat in 2017, iar deficitul bugetului de stat se va mentine in jurul limitei de 3% din PIB, arata prognozele oficiale pe 2018, consultate de MEDIAFAX.

- Obiectivul lui Dinamo din 2018 e calificarea in play-off-ul Ligii 1, insa Vasile Miriuța spune ca are nevoie de inca 3 jucatori pentru a se lupta cu cele mai bune 6 echipe. In plus, Miriuța nu vrea sa ia in calcul și pierderea lui Adam Nemec, dorit de FCSB, dupa ce Dinamo l-a vandut in aceasta iarna…

- La 14 decembrie 2017, Agenția informaționala de stat „Moldpres”, dar și alte mijloace media de la noi au publicat știri in care se inoculeaza ca Banca Mondiala ar susține neconditionat inițiativa Ministerului Justiției al Republicii Moldova de decriminalizare a infracțiunilor economice, fiind citata…

- Un numar de 68 de civili au fost ucisi numai intr-o singura zi in aceasta saptamana in lovituri aeriene care au avut loc in Yemen, tara ravasita de razboi, a indicat joi intr-un raport Biroul Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), relateaza din Cairo agentia DPA.Potrivit…

- Aceștia susțin ca nivelul taxei ar putea ajunge la 30% in a doua jumatate a anului viitor. Deși, in ultim vreme, Ministerul Sanatații a facut public faptul ca dorește sa poatrte discuții cu producatorii din industria farmaceutica pe tema taxei clawback, dupa ce a fost luata decizia ca aceasta taxa…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din comuna botosaneana Vlasinesti a fost gasit inecat, duminica dimineata, in raul Baseu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, barbatul ar fi disparut de acasa in cursul zilei…

- Marii retaileri au deschis cu 18% mai putine magazine in Romania in 2017, fata de anul anterior, insa asteapta afaceri mai mari, in medie, cu 11,3%, potrivit studiului Retailers’ METRICS, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Anul viitor vine cu o provocare pentru…

- Datoria publica a Romaniei a crescut cu 5 miliarde de lei comparativ cu decembrie 2016 si a ajuns la 344,4 miliarde de lei, potrivit ultimului raport publicat de Ministerul Finantelor Publice. Valoarea...

- Regele emerit al Spaniei Juan Carlos si sotia sa, regina emerita Sofia, au sosit vineri seara la Palatul Regal din Bucuresti si i-au adus un omagiu Regelui Mihai.Monarhii spanioli au fost intampinati de Principesa Margareta si de Principele Duda.

- Banca centrala americana a majorat ratele de referinta ale dobanzii, dar si-a mentinut neschimbate perspectivele privitoare la dobanzi pe anii viitori, chiar in conditiile in care strategii au previzionat o accelerare pe termen scurt a cresterii economiei americane in urma reducerilor fiscale propuse…

- Senatorii si deputatii continua dezbaterea bugetului in comisii, dupa ce ieri au aprobat in mare viteza proiectele fiecarui minister sau ordonator de credite. Opozitia a pus intrebari, chiar daca nu intotdeauna au venit si raspunsurile dorite.

- Premierul Mihai Tudose a convocat o ședința de urgența la Ministerul de Interne, imediat dupa intoarcerea sa din vizita in Serbia, pentru a discuta despre pregatirile pentru iarna, in condițiile in care veștile de la meteorologi sunt ingrijoratoare.

- Ce va vine prima data in minte cand spuneți Craciun? Un brad cu sute de luminitițe, mirosul de scorțișoara din vinul fiert sau de mere coapte, ori imaginea unui cadou frumos ambalat? Ei bine, noi va...

- Reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) spun ca bugetul de stat pentru anul viitor este fragil si dezechilibrat si ca nu asigura sustinerea dezvoltarii economice si a investitiilor, astfel ca patronatul cere revizuirea bugetului national,…

- Cursul euro a crescut de la 4,6334 la 4,6344 lei, evoluție care s-a manifestat și în cazul altor monede din regiune. Transferurile s-au efectuat între 4,629 și 4,636 lei, cotațiile de la ora 14:00 situându-se la 4,63 – 4,633 lei. La stabilitatea leului a contribuit,…

- Veștile de la meteorologi nu sunt tocmai optimiste! Așa ca, daca v-ați facut planuri pentru minivacanța de 1 Decembrie, ar fi bine sa va informați inainte de a pleca la drum. Mai exact, ANM a emis o informare meteorologica ploi moderate cantitativ, precipitații mixte, predominant ninsori la munte și…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6416 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala. Luni, euro a atins nivelul de 4,6431 lei. Leul s-a apreciat luni, in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala.…

- Managerii din Romania se asteapta in perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018 la stabilitate a productiei si a numarului de salariati in industrie si la crestere moderata a activitatii si a numarului de salariati in comertul cu amanuntul si servicii, insa ei preconizeaza si o crestere a preturilor in…

- Un gorjean din comuna Samarinesti asteapta de ani buni sa fie pus in posesia unor terenuri mostenite de la tatal sau. Constantin Saidac, in varsta de 71 de ani, spune ca autoritatile locale bat pasul pe loc si nu transmit documentel...

- Euro a avut o noua creștere spectaculoasa în ziua în care parlamentarii votau moțiunea de cenzura. Cursul a ajuns astazi la 4.6546, cu doar 0.05 bani mai puțin fața de cursul istoric. În cursul zilei de marți, la cotația de referința a Bancii Naționale a României (BNR),…

- La aceasta ora, politistii din Arges, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza 9 perchezitii in judetele Arges si Mehedinti, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite ca ar fi obtinut fraudulos sume de bani cu titlu de imprumut de la institutii financiare…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 21 noiembrie 2017.Dolarul australian AUD 3,0042 Leva bulgareasca BGN 2,3802Dolarul canadian CAD 3,0995Francul elvetian CHF 3,9960Coroana ceha CZK 0,1822Coroana daneza DKK 0,6255Lira…

- Ministerul Apararii Nationale are cu Administratia Prezidentiala, in acest an, un parteneriat pentru organizarea paradei de 1 Decembrie. Invitatiile pentru presedintii Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, urmeaza sa fie transmise de Presedintie, a anunțat Mihai…

- Real Madrid trece printr-o criza, dupa mai multe rezultate slabe in campionat și in UEFA Champions League. Mai mult, Marca, ziarul de casa al madrilenilor, scrie ca și in vestiarul blanco sunt mari probleme, Sergio Ramos, capitanul echipei, și Cristiano Ronaldo, vedeta clubului, avand relații tot mai…

- Economia Romaniei este anticipata a accelera mai puternic decat era asteptat, in acest an, urmand ca ea sa se tempereze pronuntat in 2018 si sa incetineasca modest in 2019, estimeaza Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Cotatia oficiala afisata marti de Banca Nationala a Romaniei este de 4,6482 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6495 lei, in sedinta de luni.Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 14 noiembrie 2017. Citește…

- In regiunile din nord-vest si centru innorarile vor fi persistente, in timp ce in restul tarii cerul va fi temporar noros, informeaza ANM. VINERI va ploua in Maramures si local in Transilvania, iar in celelalte zone ploi sau burnita vor fi pe arii restranse, mai ales in prima parte a zilei. In nordul…

- Cursul leu/euro nu se poate aprecia atata timp cat fundamentele economice, precum deficitul balantei comerciale, cel de cont curent si deficitul bugetar, nu se imbunatatesc, a declarat ieri presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru. Intrebat daca deprecierea leului ar putea sa continue, Dumitru…

- Comisia Europeana se asteapta la mentinerea cresterii economice atat in zona euro, cat si in Uniunea Europeana la 2,1 % in 2018 si la 1,9 % in 2019, potrivit previziunilor de toamna comunicate joi.

- Guvernatori, patroni, parinti, ele sunt planetele care au "grija" de anumite zodii. Unii doar de o zodie, altii de cate doua... In mersul lor rotund pe zodiac, aceste planete trec prin zodii in care se simt bine, altele in care se simt ca niste strainer, in altele total inconfortabil, dar odata la…

- Prima ședința a lunii noiembrie a fost una de ușoara apreciere a leului fața de princiopalele valute. In piața monetara, indicii ROBOR au atins insa noi maxime ale ultimilor ani, semn ca injecțiile cu lichiditate ale BNR ar trebui sa creasca. Cursul euro a incremenit, el fiind stabilit, miercuri, la…

- Deși este executat silit, Bogdan Solcanu a primit un „bilet de voie” pentru o afacere imobiliara, care nu putea dusa la bun sfarșit din cauza creditorilor ce stateau la panda Varul lui Solcanu jr. a cumparat mai multe creanțe in contul carora a cerut executarea silita a unui imobil situat pe bulevradul…

- HOROSCOP 30 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Tu esti capul tuturor deciziilor importante in mediul in care te afli, pentru ca toata lumea asteapta parerea ta. Ti se recunoaste astfel valoarea, superioritatea, experienta in diverse domenii. Simti greutatea deciziei tale, iti dai seama…

- Fl. Tanasescu Ora 22,01, seara zilei de joi, 26 octombrie. Bezna era și niciun trecator pe Strada Ghighiului, la intrarea spre Campusul Universitații Petrol-Gaze (UPG) Ploiești. O sirena sfașie tacerea. Apoi o alta, și inca una, și tot așa. Da, aproape de cumpana nopții dinspre joi spre vineri, autospecialele…

- Tendintele economice publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS) arata ca preturile in industrie, servicii si vanzare cu amanuntul vor creste moderat, in perioada octombrie – decembrie 2017. In cadrul anchetei de conjunctura din luna octombrie 2017, managerii din industria prelucratoare…

- Trecerea contributiilor CAS si CASS in sarcina angajatilor de la 1 ianuarie 2018 reprezinta principalul motiv pentru care 76% dintre angajati se asteapta la o scadere a salariilor nete, potrivit unui sondaj efectuat de portalul Undelucram.ro.Astfel, majoritatea angajatilor sunt de parere ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca nu stie daca rata infractionalitatii va creste ca urmare a efectelor legii privind recursul compensatoriu, dar si-a exprimat speranta ca acest lucru sa nu se intample. Ministrul a precizat, de asemenea, ca pentru fostii detinuti care si-au…

- HOROSCOP NOIEMBRIE. Primul eveniment astrologic notabil al lunii acesteia este aspectul tensionat de opozitie pe care il trimite Venus din semnul Balantei lui Uranus retrograd din zodia Berbecului. Asa se face ca, in jurul sau in cursul zilei de 4, dorintele si impulsurile personale ar putea ajunge…

- Economia Romaniei a ajuns subiect de prima pagina pentru cea mai prestigioasa publicație din Statele Unite. Ediția New York Times de vineri trateaza pe larg problematica economiei Romaniei dar avertizeaza ca mulți dintre specialiști sunt sceptici de faptul ca creșterea va continua iar unii vad deja…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, marți, ca se va decide în aceasta saptamâna daca va sesiza CCR pe tema dreptului procurorilor de a ancheta Hotarâri de Guvern, informeaza Agerpres. "Am cerut experților care lucreaza în Senat pe probleme…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, si Erin Walsh, noul asistent al secretarului american al comerțului, au mai discutat despre ansamblul relației și cooperarii economice dintre Romania și Statele Unite ale Americii, cu accent pe dimensiunea de promovare a schimburilor…

- IanuarieDaca te-ai nascut in luna ianuarie, ești o persoana ambițioasa, care iși ia sarcinile in serios. Iți place sa inveți lucruri noi, dar nu le ții pentru tine, ci ai grija sa ii inveți și pe ceilalți.

- Romanii conduc un clasament european care urmareste asteptarile populatiei cu privire la cresterea pretului locuintelor in urmatoarele 12 luni, realizat anual de ING International Survey Homes and Mortgages. Trei din cinci europeni spun ca locuintele sunt prea scumpe.

- Previziuni sumbre pentru economia României. Analiștii unei importante banci din România estimeaza ca Banca Nationala ar putea lasa cursul sa urce pâna la 4,7 lei/euro, începând de anul viitor.

- Aproximativ o suta de calatori se afla in cele trei trenuri care sunt oprite, vineri, de la ora 6,00, in statiile din zona de munte a judetelor Bistrita-Nasaud si Suceava, unde calea ferata a fost blocata de mai multi copaci doborati de vant.

- Senatorul de Timis Alina Gorghiu a declarat, joi, ca PNL a fost ”cel mai loial partener” pentru Dacian Ciolos, atunci cand acesta a ocupat postul de premier si ca nu este tarziu ca fostul sef al Executivului sa devina un om politic implicat si sa intoarca serviciile liberalilor, informeaza news.ro.Alina…

- Maria Ghiorghiu sustine ca in perioada urmatoare va veni un val de cutremure si catastrofe asupra tarii noastre, scrie antena3.ro. Se pare ca acestea provin din zona estica a tarii. Citeste si Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu anunta mare prapad: "...o explozie portocalie sub forma unei ciuperi…