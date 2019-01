Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam s-a declarat emoționat, dupa ce președintele Consiliului European l-a oferit drept exemplu romanilor, in discursul susținut la Ateneul Roman, la ceremonia in care Romania a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. "Am vazut cu familia evenimentul. Am fost surprins pe finalul…

- Romania a preluat, joi seara, oficial președinția rotativa a Consiliului UE. Ceremonia de inaugurare a Presedintiei romane la Consiliul UE a inceput la Ateneul Roman, la ora 20:00, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Viorica Dancila, precum si a ...

- Dupa cateva discursuri oficiale slabe, aflate cu mult sub importanța momentului trait de intreaga națiune in seara de 10 ianuarie 2019, presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a reușit sa impresioneze printr-un mesaj puternic, plin de conținut, pe care a ținut sa il transmita in limba…

- Ceremonia prin care Romania a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene a avut loc la Ateneul Roman,. Polonezul Donald Tusk, actualul președinte al Consiliului European, a susținut un discurs memorabil. Donald Tusk a vorbit in limba romana, iar in speech-ul sau a facut referire la mari sportivi…

- Romania a preluat oficial, joi seara, președinția Consiliului Uniunii Europene. Au rostit discursuri Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, Florin Iordache, Antonio Tajani, Donald Tusk, Jean Claude Juncker și Viorica Dancila.

- Azi, la București, intr-o gala gazduita de Ateneul Roman, a avut loc ceremonia prin care Romania a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. Polonezul Donald Tusk, actualul președinte al Consiliului European, a susținut un discurs memorabil. Donald Tusk a vorbit in limba romana, iar in speech-ul…

- Presedintele Parlamentului European, Donald Tusk a avut, joi seara, la Ateneul Roman, in cadrul evenimentului de lansare a presedintiei Romaniei la Consiliul UE, un discurs in limba romana, cu citate din scriitori celebri romani, precum Nichita Stanescu si facand referire la Nadia Comaneci si la Simona…

- Moment impresionat la ceremonia de deschidere a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene: polonezul Donald Tusk, actualul președinte al Consiliului European, si-a sustinut discursul in limba romana.Oficialul european a vorbit fara greseala in limba romana timp de minute bine, smulgand…