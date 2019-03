Stiri pe aceeasi tema

- Maria Iordanescu implineste astazi frumoasa varsta de 23 de ani, iar ziua ei a inceput cum nu se poate mai frumos. Tanara reporterita de la Antena Stars a fost invitata la "Star Matinal", acolo unde colegii sai, Natalia si Mircea, i-au facut o surpriza pe care nu o va uita vreodata.

- Gabriela Cristea a facut declarații dupa ce a decis sa nu mai apara la TV pana va naște cel de-al doilea copil. Vedeta a fost inlocuita la emisiunea "Te iubesc de nu te vezi" de actri'a Bianca Sarbu. Gabriela Cristea a explicat cum a fost aleasa inlocuitoarea ei de la emisiunea pe care o modera la Antena…

- Gabriela Cristea se pregatește sa devina mamica pentru a doua oara, prin urmare va intra in concediu de maternitate și va trebui sa renunțe la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o prezinta la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea, in varsta de 44 de ani, mai are aproximativ…

- Bianca Dragușanu a negociat cu șefii Antenelor postul de prezentator al emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”, difuzata pe Antena Stars. Bianca Dragușanu nu s-a ințeles cu șefii Antenelor! In consecința, cea care o va inlocui pe Gabriela Cristea la carma emisiunii va fi… o alta Bianca. Este…

- Gabriela Cristea va naște din moment in moment, iar acum s-a aflat cine ii va lua locul vedetei tv la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea mai are foarte puțin și devine mamica pentru a doua oara. Cum imediat dupa ce va naște aceasta se va ocupa…

- S-a aflat cine ii va lua locul Gabrielei Cristea la emieiunea "Te iubesc de nu te vezi", de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea mai are foarte puțin și devine mamica pentru a doua oara. Cum imediat dupa ce va naște aceasta se va ocupa de copil și nu va mai putea fi prezenta la…

- Actrița Salma Hayek s-a gandit la fanii ei odata cu sosirea noului an. Vedeta le-a facut urari dintr-un pat decorat ca pentru sarbatori. Cocoțata in pat – așa apare Salma Hayek intr-o fotografie pe care a postat-o pe contul sau de Instagram pentru a le face urari de Anul Nou admiratorilor ei. In imaginea…