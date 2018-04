Stiri pe aceeasi tema

- Lumea artiștilor este in doliu! Celebrul violonist Dan Enasescu a incetat din viața la 67 de ani. La scurt timp dupa anunțul morții sale, pe rețelele de socializare au aparut mesaje in memoria acestuia. Regretatul artist era membru al Filarmonicii „George Enescu” din 1972. Regretatul maestru va fi condus…

- La trei luni de la mega-scandalul din televiziune, cand Gabriela Cristea a aflat din presa ca Bianca Dragușanu a inlocuit-o definitiv la emisiunea “Te vreau langa mine“ (VEZI MAI MULTE AICI), CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, are toate detaliile despre decizia de ultima ora pe care bruneta a luat-o.…

- Catinca Roman a dezvaluit ca este foarte deschisa in relațiile sale amoroase! Ea a dezvaluit ca ar accepta ca partenerul ei de viața sa se intalneasca cu alte femei. Asta pentru ca nu este deloc o femeie geloasa. Catinca Roman a dat detalii despre viața ei amoroasa, intr-un interviu recent. Ea a marturisit…

- Brad Pitt și Jennifer Aniston s-ar fi casatorit in secret, susține revista australiana New Weekly. Cei doi și-ar fi unit destinele la Paris, dupa ce ar fi petrecut cele mai frumoase zile din viața lor acolo, potrivit unei surse din apropierea celor doi. „Au avut parte de cele mai frumoase zile din viața…

- Margherita de la Clejani nu se sfieste sa conduca intr-un stil in care doar ea stie. Fiica Clejanilor a incins imaginatia soferilor din trafic. Fiica Vioricai si a lui Ionita de la Clejani a condus viner imbracata in pijamale minuscule. Cu zambetul pe buze si extrem de fericita de vremea de afara, Margherita…

- Bianca Dragușanu a ajuns ținta hackerilor. Contul de Instagram al vedetei Kanal D a fost spart de un infractor al mediului virtual din Turcia. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRAGUȘANU, MANIPULATA DE VICTOR SLAV?) Contul de Instagram al Biancai Dragușanu a fost spart de un haker turc. Barbatul, care se recomanda…

- Recent, unele publicații au preluat o informație falsa potrivit careia Șerban Huidu ar fi murit. Astazi, in cadrul unui interviu, prezentatorul TV a avut o replica in legatura cu acest zvon, care „nu le-a ocolit” nici pe alte vedete din showbiz. Printre acestea se numara Irina Loghin și actorul Marian…

- Alina Vidican s-a hotarat ca a sosit vremea sa-l „ștearga” din viața ei pe fostul acționar al clubului din Ștefan cel Mare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat, in exclusivitate, ce suma colosala va scoate din buzunar blondina pentru a „scapa” de Cristi Borcea. (VEZI ȘI: CUM ARATA ALINA VIDICAN…

- Viața lui Matteo s-a schimbat la 180 de grade in ultimele trei luni. Artistul are un real succes in Asia cu piesa „Panama” care este considerata una din cele mai mari hituri de acolo, in ciuda faptului ca la noi a fost lansata in urma cu patru ani. Matteo a aflat de succesul sau peste […] The post Matteo…

- Aimee Iacobescu s-a stins din viața, marți (27 martie). In urma cu doi ani, ea a ajuns in atenția publica dupa ce a marturisit ca moare de foame cu pensia pe care o caștiga. In decembrie 2015, regretata actrița i-ar fi imprumutat Cezarei Dafinescu 2.000 de lei, suma pe care o pastra pentru operația…

- Silviu Prigoana se numara printre persoanele publice care a dorit sa le fie alaturi astazi Anamariei Prodan și soțului ei, Laurențiu Reghecampf. Politicianul nu a venit singur, ci impreuna cu un barbat in etate, care a sarutat-o pe obraz pe cunoscuta impresara și a imbrațișat-o preț de cateva secunde…

- Laurențiu Reghecampf este in doliu. Tatal antrenorului lui Al Wahda s-a stins din viața duminica dimineața. Barbatul a fost rapus de un stop cardio-respirator. Insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, acesta era chinuit de diabet. Boala care nu i-a dat pace absolut deloc in ultimii…

- Data de 25 martie, ziua de Buna Vestire, va ramane pentru totdeauna o zi neagra in familia Anamariei Prodan. Impresara a pierdut unul dintre cei mai importanți membri ai familiei in aceasta dimineața. Dupa ce și-a revenit din șocul primit, vedeta a scris un mesaj sfașietor pe o rețea de socializare,…

- Cel puțin 20 de oameni și-au pierdut viața vineri, in urma unui atentat care a avut loc in sudul Afganistanului. Atentatul a fost comis cu o masina capcana. In atentatul care a avut loc vineri in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane…

- Tragedie in Marea Britanie. Un roman in varsta de 20 de ani a murit in brațele celui mai bun amic. Acesta a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial din Londra. Beniamin Pieknyi a sarit la bataie pentru a-și apara un prieten in timpul unei altercații produse in Stratford,…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza o adevarata familie alaturi de fetița lor, Sofia, insa nu vor sub nici o forma sa se mai casatoreasca. Victor Slav a rupt tacerea și a marturisit motivul pentru care au luat aceasta decizie și considera ca le este foarte bine așa. “Nu este important acest lucru…

- Accident tragic pe strazile din Franța! Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța. Accidentul s-a petrecut saptamana trecuta. Tanarul supraviețuise și a fost transportat la spital in stare grava cu un elicopter. Din pacate, din cauza…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de mai bine de un an și au impreuna o fetița de șase luni. Anastasia a fost creștinata luni, iar cu ocazia evenimentului important din viața lui, Liviu Varciu a facut unele dezvaluiri. Vedeta a vorbit despre cun decurge viața lui de cand s-a nascut Anastasia,…

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Constantin Reliu (63 de ani), vasluianul declarat mort, s-a adresat instanței pentru a anula certificatul de deces. Tribunalul de la Vaslui i-a respins cererea de anulare a unei sentinte care il declara mort. Barbatul a stat 25 de ani in Turcia, iar cand s-a intors, a aflat ca este…mort! Nevasta este…

- O mama se lupta pentru viața fetiței ei de doar 9 ani. Ionela Coșareanu vrea cu disperare sa-și salveze copila, care urmeaza sa fie operata, dar nu are posibilitați. Jandarmeria Romana a publicat o scrisoarea femeii și spera ca ii o vor putea ajuta pe fetița ei. Tatal ei este plutonier major, iar jandarmii,…

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Deși se afla in divorț cu Ilie Nastase, Brigitte Sfat continua sa se afișeze alaturi de acesta și sa se distreze impreuna de parca nimic nu s-ar fi intamplat intre ei. Brigitte Sfat a avut parte de un mariaj cu suișuri și coborașuri cu fostul mare campion la tenis Ilie Nastase. Cei doi au fost implicați…

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Israela a fost gasita moarta in locuința ei. A murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. Pe 8 februarie a avut ultima intervenție la televizor. Ocazie cu care a vorbit despre boala cu care se confrunta și care nu ii da place […] The post…

- Victor Slav a acuzat probleme de sanatate dupa ce s-a dat cu placa la munte și s-a accidentat. Deși a venit la una dintre emisiuni in carje, spera ca problema la picior se va vindeca, insa acest lucru nu s-a intamplat. Motiv pentru care prezentatorul TV a ajuns pe mana medicilor. A suferit o intervenție…

- Victor Slav, facut de ras de mama lui, in fața Biancai Dragușanu. Vedeta a facut o dezvaluire amuzanta despre iubitul ei, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu a aflat de la soacra ei ca Victor Slav era era tare suparat pe ea, atunci cand era mic, pentru ca il punea mereu…

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- Bianca Dragușanu este ferm convinsa ca femeia exista perfecta. Prezentatoarea TV a oferit și cateva norme de conduita dupa care partenerii trebuie sa se ghideze pentru a avea o viața de cuplu perfecta. „Și in viața de dincolo de pragul casei tale se cuvine sa fiți manierați. E valabil și pentru barbați…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Anda Calin are o relație frumoasa cu Liviu Varciu și i-a daruit acestuia, in urma cu aproape cinci luni, o fetița pe nume Anastasia Maria.Deși in aceste momente se declara foarte fericita, Anda a purtat o tristețe in suflet de care nu știa aproape nimeni pana acum.Astfel, recent, ea a postat un mesaj…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- Bianca Dragușanu, declarații neașteptate dupa Ziua Indragostiților.Vedeta și Victor Slav au sarbatort dragostea, iar astazi, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, vedeta a facut o marturisire. Bianca Dragusanu a declarat in cadrul emisiunii de la Kanal D, ca toti oamenii care intra in…

- Chiar daca lucrurile nu au fost tocmai roz in viata Biancai Dragusanu in ultimul timp, referindu-ne la conflictul mocnit pe care l-a avut cu Gabriela Cristea, iata ca vedeta isi vede in continuare de viata sa.

- "I-am zis ca daca e siret o fac fundita. In timpul saptamanii e mai greu, in weekend e ca o minivacanta pentru noi" a inceput Bianca sa povesteasca despre Sofia, scrie cancan.ro. Citeste si Bianca Dragusanu, marturisire IN PREMIERA. Ce spune despre CONDITIILE DESPARTIRII de Victor Slav…

- Bianca Dragusanu a venit pentru prima data cu fetita ei, micuta Sofia, si iubitul ei, Victor, la TV si a dezvaluit amanunte nestiute din intimitatea lor! Bianca a povestit, cu sinceritate cum le-a schimbat Sofia viata-inclusiv cea amoroasa! A

- Preotul misionar Dan Damaschin deruleaza mai multe proiecte pentru familiile nevoiase, cu multi copii, din comunele judetului Iasi. In februarie, parintele ofera unor elevi silitori o excursie la munte.

- Se pare ca salariul Biancai Dragușanu ar fi de aproximativ 3.000 de euro pe luna, aproape de 3 ori mai puțin decat ar fi primit Gabriela Cristea, scrie viva.ro. Conform zvonurilor aparute in presa, soția lui Tavi Clonda ar fi luat 11.000 de euro pe luna. Citeste si Se inteteste scandalul.…

- Gabriela Cristea a fost inlocuita pe micul ecran cu Bianca Dragușanu, ea crezand ca acest lucru este provizoriu si ca se va putea intoarce la carma show-ului TV , dupa lunile de concediu maternal. Astfel, intre cele doua vedete a inceput un mic razboi. Recent, „mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, Paula…

- Bianca Dragușanu, primele declarații dupa ce fratele ei a fost batut crunt. Cei doi au fost prezenți in platoul emisiunii de la Kanal D, unde au povestit despre momentele cumplite. Bogdan a fost la un pas de moarte. Daca sotia lui nu l-ar fi dus la medic, tanarul si-ar fi gasit sfarsitul din cauza ranilor…

- Relatia dintre cei doi e veche, Bianca Dragusanu marturisind, la un post de televiziune, ca ia adesea avionul pana la Timisoara, pentru a-l intalni. Bianca Dragusanu a postat mai multe clipuri video si poze pe retelele de socializare in care apare dansand intr-un club alaturi de un barbat, care nu e…

- Bianca Dragusanu tace si face! Prezentatoarea oficiala a emisiunii ”Te vreau langa mine” isi vede de drumul ei si a ignorat complet subiectul revenirii Gabrielei Cristea la Kanal D, ”intretinandu-si” telespectatorii cu altfel de marturisiri. Bianca Dragusanu a deschis editia de joi a emisiunii ”Te vreau…

- Bianca Dragusanu a revenit din vacanta si a fost primita de sefii de la Kanal D cu doua surprize: titlul de titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine” si un nou decor in care au investit 100.000 de euro.

- Bianca Dragusanu vs. Gabriela Cristea este ”meciul” inceputului de an! Proaspata mamica trebuia sa revina pe sticla din ianuarie, insa inlocuirea Biancai Dragusanu la ”Te vreau langa mine” sta sub semnul intrebarii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora despre negocierile…

- Inainte de revenirea la TV, Simona Gherghe a facut marturisiri despre cat de greu o sa-i fie sa stea departe de fiica sa, de care a fost nedezlipita in concediul postnatal. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , este topita dupa fetița ei, Ana Georgia. Viața vedetei s-a…

- Momente grele pentru Bianca Dragusanu in viata de zi cu zi. Chiar daca multe femei au tendinta sa o invidieze, acestea trebuie sa stie ca nu este deloc usor sa fii in pielea Biancai Dragusanu.