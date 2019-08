Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani din Dobrosloveni, rapita, sechestrata, batuta, violata, ucisa și incinerata de monstrul din Caracal, a reușit sa sune la 112 sa ceara sa fie salvata de pe unul dintre telefoanele criminalului. Primul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dinca, Bogdan Alexandru, a…

- Alexandra a reusit sa gaseasca un telefon mobil in locul in care a fost sechestrata dupa ce agresorul sau a plecat la farmacie sa cumpere o crema pentru a-i trata ranile provocate la maini, se arata in raportul MAI, citat de Mediafax.

- ”Vreau sa merg la liceu, va rog”, au fost printre primele cuvinte spuse de Alexandra catre criminalul Gheorghe Dinca, cand tanara s-a urcat in mașina de ocazie. Procurorii DIICOT au inceput de luni dimineața sa reconstituie traseul facut de Dinca, alaturi de viitoarea sa victima. Familia indurerata…

- Un protest tacut in memoria victimelor criminalului de la Caracal a avut loc duminica seara la Alba Iulia. Mai multi tineri au ales sa transmita un mesaj inedit autoritatilor, revoltati de ce au patit Alexandra si Luiza si de interventia tardiva ale autoritatilor.

- Soc total in cazul Alexandrei Macesanu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca! Inainte ca aceasta sa fi fost ucisa in Caracal, a sunat la 112, dar nu de pe telefonul ei, asa cum a crezut toata lumea.

- Cinci pungi de carne au fost gasite de anchetatori in congelatorul barbatului din Caracal, taximetrist de ocazie. Totodata, in autoturismul acestuia a fost gasit un cercel, despre care se banuieste ca ar fi al Alexandrei Macesanu, tanara disparuta!