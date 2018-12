Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a explicat ca l-a sunat pe Klaus Iohannis, dupa decizia CCR care il obliga sa dea un raspuns ”de indata” pe nominalizarile miniștrilor. Dancila a explicat ca Iohannis nu i-a dat niciun termen, in ciuda faptului ca decizia CCR impunea o urgența.Citește și: SURSE -…

- Primul ministru a anunțat, in debutul ședinței de guvern de astazi, ca Guvernul a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), pe motiv ca seful statului blocheaza remanierea, prin refuzul de a revoca miniștrii demisionari de la Dezvoltare și Transporturi și de a numi noii

- "L-am sunat pe domnul presedinte sa vad ce se va intampla, daca ii va nominaliza cei doi ministri. Domnul presedinte mi-a spus ca inca analizeaza si ca pana saptamana viitoare nu va lua nicio decizie. Ne vedem obligati sa facem aceasta sesizare la CCR pentru ca avem in fata o perioada grea, in care…

- "Am ascultat criticile domnului presedinte, eu sunt de acord ca nu totul este perfect. Am incercat intr-un an de zile sa facem cat mai multe lucruri. Sunt convinsa ca mai avem multe de facut, dar cred ca ritmul in care putem realiza ceea ce ne-am propus ar fi unul alert, un ritm accelerat daca am…

- Premierul Viorica Dancila le a cerut marti seara demisia ministrilor Paul Stanescu Dezvoltare si Lucian Sova Transporturi , scrie Antena 3.ro. Comitetul Executiv National al PSD a decis remanierea celor doi, insa presedintele Iohannis nu a semnat decretele de incetare a mandatelor.Solicitarea vine in…

- "Tot in articolul 85 alin. (2) spune despre remaniere sau de vacantare a funcției. Noi ne afam la remnaiere. Președintele revoca și numește pe unii membri ai Guvernului la propunerea primului ministru. Deci primul ministru doar propune, iar președintele decide. Nu poate exista refuz la propunere…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Parlament, ca urmeaza o remaniere guvernamentala si ca va finaliza, pana luni, evaluarea ministrilor din cabinetul sau. PSD va discuta acest aspect in Comitetului Executiv, care va avea loc in aceasta saptamana, dar ALDE a anuntat ca niciun ministru…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, despre posibilitatea semnarii unui pact privind Justitia, ca nu stie si nu a auzit despre un asemenea acord, mentionand ca va avea un punct de vedere numai dupa consultarile cu seful statului in functie de ce va propune acesta. "Nu…