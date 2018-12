Fostul președinte american a publicat pe rețeaua de socializare o lista cu lucrurile care l-au impresionat in anul 2018: filme, carți și melodii. „Pe masura ce se apropie finalului anului 2018, continui o tradiție preferata de a mea și impartașesc listele de sfarșit de an”, iși incepe mesajul Barack Obama. Iata lista pe care fostul președinte al SUA a postat-o pe Facebook: Filme Annihilation Black Panther BlacKkKlansman Blindspotting Burning The Death of Stalin Eighth Grade If Beale Street Could Talk Leave No Trace Minding the Gap The Rider Roma Shoplifters Support the Girls Won’t You Be My Neighbor…