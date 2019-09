Stiri pe aceeasi tema

- British American Tobacco Plc (BAT), al doilea producator mondial de tigari, a anuntat joi ca va concedia pana in ianuarie 2.300 de angajati pe plan global, pentru a-si simplifica structura operationala, transmite Reuters. Decizia va afecta peste 20% din locurile de munca din structurile de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, a fost invinsa de americanca Taylor Townsend cu 2-6, 6-3, 7-6 (4), joi, la New York, in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, in timp ce Sorana Cirstea s-a calificat in turul al treilea. Halep (27…

- Simona Halep și-a aflat adversara din turul 3 de la Cincinnati. Campioana de la Wimbledon o va intalni pe Madison Keys (24 de ani), potrivit digisport.ro.Sportiva din Statele Unite a invins-o pe Daria Kasatkina, in runda a doua, cu 6-4, 6-1, și o va intalni pentru a șaptea oara in cariera…

- Prețurile globale la produsele alimentare au inregistrat o ușoara scadere in iulie, generata de scaderea prețurilor la unele cereale, lactate și zahar, care a compensat prețurile mai mari la carne și uleiuri. Indicele FAO pentru prețurile la alimente care urmarește modificarile lunare ale prețurilor…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut iertare polonezilor pentru atrocitatile suferite de tara lor in timpul celui de-al doilea razboi mondial, intr-un discurs rostit in capitala poloneza la comemorarea revoltei din Varsovia din 1944, transmite dpa. "Am venit aici pentru a onora memoria celor…

- Luna Iunie 2019 a fost cea mai calduroasa luna iunie din istoria planetei, informeaza BBC, citand Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica din Statele Unite (NOAA), cu o temperatura medie la nivel mondial de 16,4 grade Celsius. NOAA a afirmat ca temperatura medie la nivel mondial a fost cu 0,1…

- Actualul favorit democrat in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, a promis joi, daca va fi ales in 2020, sa organizeze in Statele Unite un summit mondial asupra valorilor democratice, maltratate, in opinia sa, de Donald Trump, relateaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a prezentat…

- Marți, 2 iulie, cand Biserica Ortodoxa il praznuiește pe ștefan cel Mare și Sfant, o delegație oficiala condusa de președintele Consiliului Județean Buzau va participa la Stoicani, Republica Moldova, la sfințirea cimitirului in care se odihnesc 78 de militari romani, soldați și ofițeri cazuți la datorie…