- Campioana europeana en-titre la handbal feminin, Norvegia, a invins, luni, in grupa D, a Romaniei, reprezentative Cehiei, cu scorul de 31-17 (20-10), si a obtinut primele doua puncte in competitie. Romania, cu patru puncte, s-a calificat in grupa principala a doua, iar astazi va evolua chiar in compania…

- Nationala feminina a intrat in febra partidei cu Norvegia, programata miercuri, de la ora 22:00 (TVR), decisiva pentru locul 1 in Grupa D a Campionatului European de handbal feminin. Atmosfera este foarte buna in tabara tricolora, dupa doua victorii cu Cehia (31-28) si Germania...

- Campioana europeana en-titre la handbal feminin, Norvegia, a invins, luni, in grupa D, a Romaniei, reprezentativa Cehiei, cu scorul de 31-17 (20-10), si a obtinut primele doua puncte in competitie. Romania, cu 4, s-a calificat in grupa principala 2, iar miercuri va evolua chiar in compania Norvegiei,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins reprezentativa Germaniei, luni, la Brest, cu scorul de 29-24 (14-11), calificandu-se in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a debutat cu dreptul la Campionatul European de handbal feminin – EHF EURO 2018 din Franta, 31-28 (17-11) cu Cehia, sambata seara, la Brest, in Grupa D a competitiei, informeaza Agerpres. Tricolorele au reusit ...

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a debutat cu dreptul la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta, 31-28 (17-11) cu Cehia, sambata seara, la Brest, in Grupa D a competitiei. Tricolorele au reusit sa isi ia revansa dupa ce echipa Cehiei a eliminat Romania…

- Cele mai bune 16 natiuni europene, inclusiv Romania, se infrunta incepand de joi 29 noiembrie la editia 2018 a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018, organizat in sase orase din Franta pana pe 16 decembrie. Nationala Romaniei, condusa de spaniolul Ambros Martin si de…

- Federatia europeana de handbal a dat publicitatii loturile largite de 28 jucatoare ale echipelor participante la Campionatul European 2018 din Franta (29 noiembrie - 16 decembrie), inclusiv cel al Romaniei, cu mentiunea ca doar jucatoarele din aceste liste pot fi selectionate pentru competitia continentala.…