- Campionatul European de handbal feminin a debutat aseara, cu partida dintre gazda competitiei, Franta, si campioana olimpica en-titre, Rusia, din grupa B. Astazi se joaca meciuri in grupele A (Serbia – Polonia si Danemarca – Suedia) si cealalta partida din grupa B (Muntenegru – Slovenia). Sambata,…

- Campioana mondiala la handbal feminin, Franta, a fost invinsa, joi, de campioana olimpica Rusia, cu scorul de 26-23 (11-10), in meciul de deschidere, contand pentru grupa B a Campionatului European. Vineri vor avea loc meciuri in grupele A si B, iar sambata, de ziua nationala a Romaniei, tricolorele…

- Nationala feminina de handbal a intrat in linie drepta cu pregatirile pentru Campionatul European din Franta (29 noiembrie – 16 decembrie), iar vineri si sambata va sustine ultimele teste la Trofeul Carpati, informeaza Mediafax.Intrecerea ajunsa la o editie speciala – numarul 50 – se va desfasura…

- Romania a reușit o performanța remarcabila la Campionatul Mondial de Carcassonne, ce s-a desfașurat sambata, 27 octombrie 2018, la Essen in Germania. Marian Curcan, reprezentantul țarii noastre, s-a clasat pe locul doi in cadrul competiției. Proaspat desemnat Campion Național al Romaniei la Carcassonne,…

- Romania ocupa locul 52 in topul celor mai competitive 140 de state din lume, in timp ce liderii mondiali sunt SUA, Singapore si Germania, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF). Anul trecut, Elvetia s-a situat pe primul loc, pentru al noualea an consecutiv, dar clasamentul…

- Ministrii din Romania, urmati de cei din Portugalia, detin recordul de participare la reuniunile Consiliului Uniunii Europene, fiind prezenti la peste 90% din aceste intalniri, potrivit unei cercetari realizate de think-tank-ul danez Europa si prezentate luni de EUObserver si agentia HINA, scrie…

- Clasamentul final al competiției la seniori arata astfel: locul I echipa REGII DE FIER – Valeriu Gheorghe Grozav + Mihai Gheorghe Hock, care a obținut 9 puncte pe meci din 10, pe locul al II-lea s-a clasat echipa PROFESORII – Mihai Bolintiș + Adina-Maria Vaduva, care a acumulat 6 puncte pe…