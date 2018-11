Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere de pret la electricitate din toata Uniunea Europeana (14%), in primele sase luni ale acestui an, in timp ce in Polonia pretul a scazut cu 4,3%. In acelasi timp, Romania avea cel mai redus pret la gaze (3,2 euro/100kw), urmata de Ungaria (3,6…

- Sloganul acestei editii este „Implineste visul", scrie news.ro. Compozitorii pot inscrie piese pentru selectia nationala pana pe 10 decembrie. Inscrierile vor fi facute exclusiv online, completand formularul disponibil pe site-ul oficial al evenimentului. Citeste si Eurovision 2019. Consiliul…

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de campioana mondiala en-titre, Croatia, cu scorul de 17-4, in primul meci din grupa D a preliminariilor europene din Liga Mondiala, informeaza News.ro.Scorul pe reprize a fost 4-1, 5-1, 2-0, 6-2. Din grupa D mai face…

- In Ucraina incep exercițiile comune multinaționale de aviație „Clear Sky 2018”, la care vor participa 9 state membre ale NATO, anunta Ambasada Ucrainei in SUA pe Facebook. Exercițiile vor dura 12 zile. La ele participa aeronave militare din Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Estonia, Olanda, Polonia,…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, românii au la dispoziție aproape 2.000 de posturi în țarile din spațiul UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.914 locuri de munca vacante, dupa…