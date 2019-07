Stiri pe aceeasi tema

- De cand a aflat ca este insarcinata, Ioana Grama nu-și mai incape in piele de bucurie! Celebra vloggerița urmeaza sa aduca pe lume o fetița și, aflata in luna a 4-a de sarcina, se afișeaza mandra cu burtica ei!

- Totul s-a petrecut marți seara, in jurul orei 20, chiar la intrarea principala in Spitalul Județean din Timișoara. Agentul de paza, in varsta de 43 de ani, spun polițiștii, ar fi refuzat sa o lase sa intre in spital pe fiica asistentei. Femeia și barbatul au inceput sa se certe, iar apoi…

- Timp de trei luni, conducatorii auto reținuți in stare de ebrietate la volan, vor merge la morga și in spitale pentru a acorda asistenta victimelor accidentelor rutiere și vor lua parte la instruiri privind riscurile consumului de bauturi spirtoase.

- Diana Dumitrescu se afla in al doilea trimestru de sarcina și este cum nu se poate mai fericita. Pesemne ca și-a dorit foarte mult acest copil, vedeta nu mai contenește cu fotografiile cu burtica la inaintare!

- Cu toții știm care e treaba cu deja faimoasele profte de graviduța. Cand ți-e lumea mai draga, te „lovește” imensa nevoie de a devora ceva! Un strugure, un polonic de ciorba, o aipioara de pui, poate o prajitura. Cert este ca nu exista forța a naturii care sa intoarca o graviduța din drumul spre acea…

- Mai are doar doua luni si isi va strange la piept primul copil! Pana atunci insa, Flavia Mihasan se bucura de fiecare clipa. Ce i-a cerut acum bebelusul sa manance? Blondina s-a fotografiat imediat cu platoul in brate!