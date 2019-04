Stiri pe aceeasi tema

- Frantuzoaica Melanie De Jesus Dos Santos a cucerit medalia de aur la individual compus, vineri, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Szczecin (Polonia), in timp ce romanca Denisa Golgota a ocupat locul 17. Melanie De Jesus Dos Santos a ocupat primul loc, cu 55,433 puncte, argintul…

- ​Gimnasta Denisa Golgota va evolua în finale la sol, bârna, sarituri si individual-compus, în urma concursului de calificari de joi, de la Campionatul European, de la Szczecin (Polonia), potrivit News.ro. Rezultatele obtinute de gimnastele tricolore în calificarile de…

- Este primul instrument la nivelul UE menit sa verifice investitiile straine directe pe criterii de securitate si ordine publica, acopera ISD facute de companii de stat netransparente in sectoare si tehnologii strategice si cele cu impact asupra programelor si proiectelor europene."Acest…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in 2018 o cantitate record de 15,2 milioane tone de carne de pasare, in crestere cu aproape un sfert, sau 3,2 milioane tone, comparativ cu 2010, arata datele publicate luni de Eurostat. Anul trecut, aproape 70% din productia totala de carne de…

- Cheltuielile de aparare ale Romaniei s-au ridicat la 1,92% din PIB in 2018, usor sub tinta de 2% asumata, potrivit estimarilor NATO.Romania se afla astfel pe locul opt in cadrul aliantei, in ceea ce priveste nivelul resurselor bugetare alocate Armatei, reiese dintr-un raport publicat joi de…

- Peste 9,2 milioane de turisti straini au vizitat anul trecut Bulgaria (tara a carei populatie este de aproximativ sapte milioane), o crestere de 4,4% fata de 2017, conform datelor Institutului National de Statistica (NSI), cei mai multi vizitatori straini fiind din Romania, Grecia, Germania, Turcia,…

- Nu mai este niciun secret ca programarea a cucerit toate domeniile de activitate si foarte multi tineri se indreapta catre o cariera in acest domeniu. Datorita acestui trend, din ce in ce mai multe scoli se adapteaza si introduc astfel de cursuri pentru elevi. Impreuna cu cei de la Logiscool…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2018, 519.088 de masini in tarile din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna o crestere de 12% fata de anul 2017. Astfel, Dacia obtine un nou record de vanzari in UE. Potrivit datelor publicate de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA /…