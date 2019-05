Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum pe Razvan Ciobanu, joi, 2 mai. Rude, prieteni apropiați ai designerului, vedete sau pur și simplu admiratori ai creațiilor vestimentare ale acestuia s-au adunat la cimitirul Progresul din Capitala, pentru a-și lua ramas bun de la cel care și-a pierdut viața…

- Adina Buzatu a explicat in direct la "Star Matinal" de ce a ales sa nu mearga la inmormantarea lui Razvan Ciobanu. Vedeta nu a mai putut suporta sa o vada pe mama regretatului designer cum sufera.

- Razvan Ciobanu va fi condus pe ultimul drum astazi, creștinește, cu slujba in Biserica, și iși va dormi somnul de veci alaturi de bunicul sau, in cavoul familiei. Parinții designerului au refuzat sa mai faca orice declarație și iși plang neincetat copilul. Sicriul in care se afla Ciobanu va fi dus la…

- Vestea trista a momentului! Adina Buzatu a postat in aceasta dimineața un mesaj in care a anunțat public ca nu va participa la inmormantarea lui Razvan Ciobanu, prietenul ei de o viața: "Dragilor, dupa o noapte de nesomn am decis sa nu merg la inmormantare, pentru ca..."

- Laura Vicol, prietena cu Razvan Ciobanu, sustine ca designerul vestimentar a murit pentru ca nu purta centura de siguranta si ca ar fi fost in viata daca o avea. Ea mai spune ca Razvan Ciobanu era un om vesel, un om bun si asa trebuie sa ramana in memoria tuturor. Ea a declarat marti, la Constanta,…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni intr-un groaznic accident rutier, va fi inmormantat joi, insa cei care vor sa-și ia ramas bun de la el o pot face azi la capela Cimitirului Progresul, acolo unde trupul sau neinsuflețit a fost depus inca de ieri. Intrarea in capela a fost inconjurata…

- Raluca Badulescu și Razvan Ciobanu erau buni prieteni, iar vestea morții designerului a daramat-o pe jurata de la Bravo, ai stil!. Aceasta a postat primul mesaj pe cotul de Instagram. „The way we are … pentru ca suntem și vom fi mereu o singura inima @razvan.ciobanu. Drum lin catre lumina , Dumnezeu…

- O informatie care a luat prin surprindere opinia publica, in a doua zi de Pasti, a iscat o unda de soc indeosebi in randul colegilor de breasla ai apreciatului designer Razvan Ciobanu. Prima zi a Saptamanii Luminate a fost ultima din viata creatorului de moda. Decesul sau prematur i-a socat pe colegii…