- Justitia chineza a dat marti "un exemplu" condamnand pentru "subminarea puterii statului" doi disidenti, dintre care unul a scapat totusi de inchisoare dupa ce a fost retrasa acuzatia de tortura pe care a lansat-o impotriva autoritatilor, relateaza News.ro citand AFP. Wu Gan, militant al drepturilor…

- Agresorul fotbalistului Raheem Sterling, de la Manchester City, un barbat de 29 de ani, care are deja un lung cazier judiciar, a primit o pedeapsa cu inchisoare cu executare de 16 saptamani si o amenda de 100 lire sterline. Politia britanica anuntase inca de marti arestarea acestui barbat…

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- A fost alerta cu bomba la bradul din Balti. La fața locului au venit specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgenta, Poliția și echipe de la Salvare.Dupa aproape o ora, specialiștii au stabilit ca alarma este falsa si ca apelul a fost facut de pe un telefon public.

- "O stire venita de la agentia guvernamentala de presa ma lasa gura casca: cabinetul PSD pledeaza pentru catuse, desi pretinde ca lupta impotriva abuzurilor. Din cate masuri rationale pot fi luate impotriva celor care nu platesc intentionat impozitele la stat, PSD s-a gandit direct la catuse. In loc…

- Premierul britanic, Theresa May, a fost tinta unui complot terorist dejucat, potrivit relatarilor de presa de marti seara, transmite agentia dpa.Seful Serviciului de informatii MI5, Andrew Parker, i-a informat anterior, marti, pe membrii cabinetului britanic asupra presupusului complot, informeaza…

- Considerat de mulți drept cel mai inteligent criminal al tuturor timpurilor, americanul Theodore Kaczynski a trimis, intre 1978 și 1995, 16 scrisori - bomba catre universitați și companii aeriene din SUA, ucigand trei persoane și ranind alte 23. A facut obiectul celei mai costisitoare anchete din toate…

- Poliția din Malta a reținut opt persoane, suspectate de omorul jurnalistei Daphne Caruana Galizia, asasinata cu o bomba, plasata in mașina ei. Guvernarea a oferit un milion de euro recompensa pentru informația despre omorul jurnalistei malteze.

- Conturile de pensie privata obligatorie ale tuturor celor aproape 7 milioane de participanti vor fi suplimentate cu 7,3 miliarde de lei anul viitor, de la bugetul de pensii publice. Suma este cu doar 1,7% mai mare decat cea din acest an, ca urmare a diminuarii contributiei, de la 5,1% la 3,75%. Citeste…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei, citata de Reuters.“Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea…

- Politia germana a anuntat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze targul de Craciun din centrul orasului. Conform politiei germane, obiectul gasit continea "material exploziv sau inflamabil", informeaza Digi 24.Un dispozitiv exploziv a fost…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fața unei farmacii din piața unde este organizat targul, a specificat pe…

- O alerta cu bomba la Primaria Perșinari a pus pe jar polițiștii din localitatea dambovițeana. Un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca a amplasat un dispozitiv explozibil in autoturismul primarului. Un tanar de 16 ani a sunat la 112 și a spus ca a amplasat o bomba in mașina primarului din Perșinari.…

- O fata in varsta de 17 ani care s-a oferit sa lupte pentru Statul Islamic a fost condamnata luni la opt ani de inchisoare de un tribunal danez pentru planificarea unor atacuri cu bomba asupra a doua scoli, una dintre ele evreiasca, informeaza Reuters. Vineri, Inalta Curte a gasit-o vinovata de aceste…

- Seful adjunct al Garzilor Revolutionare iraniene a avertizat Europa ca daca ameninta Teheranul, Garzile vor mari raza de actiune a rachetelor la peste 2.000 de kilometri, a informat sambata agentia de presa Fars, citata duminica de Reuters. Citește și: SONDAJ - Ce domenii cred romanii ca trebuie…

- Reprezentantii aeroportului din Seattle au anuntat, joi, ca o echipa de genisti a intervenit la nivelul caselor de bilete si a indepartat un obiect raportat ca suspect. Politia a anuntat ca nu exista vreo amenintare in legatura cu obiectul suspect si ca a fost vorba despre o alerta falsa, relateaza…

- De-a lungul timpului s-au petrecut, in inchisori, nenumarate incidente ciudate in care au fost implicate gadgeturi. Va prezentam doua exemple in care detinuti au scapat de puscarie, cel putin pentru o perioada, datorita tehnologiei. Un suspect de crima a fost eliberat 2014 din inchisoare in Franta…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare. In acelasi dosar a fost achitat si presupusul…

- Casatorita de o viata cu Viorel Croitoru, Elena Merisoreanu a facut o dezvaluire incendiara! Invitata de Maria Simion si de Nicolai Tand in cadrul emisiunii „Star Chef”, difuzata, astazi, incepand cu ora 17:30, la Antena Stars, artista a marturisit ca a fost tradata de sotul sau. „Am 44 de ani de casatorie…

- Un barbat care a ucis cu intentie un caine a fost condamnat la inchisoare cu executare. Este o premiera pentru justitia din Romania. Magistratii au considerat ca violenta de care a dat dovada tulceanul trebuie pedepsita exemplar.

- Fostul lider transmite de la Bruxelles ca vrea sa fie candidatul formațiunii la urmatorul scrutin, cu toate ca se afla in mijlocul unei proceduri de extradare. Carles Puigdemont: "Voi participa si sper sa pot merge acolo. Ceea ce ne fac este absurd". Puigdemont este acuzat de rebeliune,…

- Mugur Isarescu, critic la adresa Guvernului: „E simplu sa dai si sa dai mult. Problema incepe cand trebuie sa iei" Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a comentat din nou, intr-un mod acid, consecintele politicilor fiscale ale Guvernului, subliniid ca BNR nu este nici impotriva maririlor de salarii, nici…

- Un cetatean german ingrijorat ca a gasit o bomba in curte a alertat imediat politia. Ce-i drept, in Germania s-a mai intamplat ca oamenii sa gaseasca bombe neexplodate din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Amenințarile cu bomba s-au inregistrat in mai multe locuri din vestul Japoniei. Cu toate acestea, nu a fost gasita nicio urma de explozivi și nu a fost facuta nicio arestare, potrivit poliției japoneze. In prefectura Shiga (vest), o companie de feribot a primit un apel anonim de la un barbat…

- Șoferul român de TIR care a provocat o ciocnire în lanț pe o autostrada din Marea Britanie, în urma careia și-au pierdut viața un barbat de 52 de ani și-a pierdut viața, a fost condamnat la cinci ani și trei luni de închisoare. Dorel Galan, de 38 de ani, din comuna Fântânele,…

- Justiția egipteana a condamnat, în aceasta saptamâna, la trei ani de închisoare, o prezentatoare de televiziune care a consacrat o emisiune dreptului femeilor de a deveni mame în afara casatoriei, relateaza AFP.

- Dani Mocanu are o atractie pentru inchisoare, iar acest lucru nu este strain nimanui. Nu numai ca a scos multe piese despre viata de detinut si a si stat cateva ore in arest, dar manelistul si-a facut si un tatuaj pe aceeasi tema. La scurt timp dupa ce a ajuns din nou in fata procurorilor DIICOT si…

- Justitia franceza l-a condamnat joi la 20 de ani de inchisoare pe Abdelkader Merah, fratele lui Mohamed, care a ucis in martie 2012 sapte persoane, dintre care trei copii evrei, in sud-vestul Frantei, scrie AFP.

- Un barbat eliberat din inchisoare in baza legii recursului compensatoriu a distrus un centru social din Buzau. Considerat periculos și extrem de violent, individul a facut prapad la cantina Fundatiei Sfantul Sava, unde sunt hraniți zeci de napastiuți ai soartei. Ion Pecioaca, in varsta de 59 de ani,…

- Descoperirea bombei artizanale, in seara zilei de 9 aprilie a.c., a alimentat temerile legate de producerea unui atentat in Norvegia, cu atat mai mult cu cat cu cateva ore mai devreme la Stockholm, in statul invecinat Suedia, avusese loc un atac cu mașina soldat cu 4 morți, potrivit Agerpres. Poliția…

- Un rus in varsta de 17 ani a fost condamnat la noua luni de inchisoare in Norvegia pentru ca a incercat sa detoneze un dispozitiv artizanal in centrul capitalei norvegiene Oslo, informeaza luni AFP, citand justiția țarii nordice. Descoperirea bombei artizanale, în seara zilei de 9…

- Barbtul a sunat la poliție: "Am crezut inițial ca e un brad de Craciun aruncat, deși a trecut multa vreme de la 25 decembrie. Ulterior mi-am dat seama ce este. Probabil ca in zona se face trafic de droguri, dar nu ma gandeam ca in acest fel iși plaseaza de la unul la altul plantele". Apoi…

- Principalul opozant rus, Alexei Navalnii, a anunțat ca a fost eliberat din centrul de detenție din Moscova, unde a fost inchis 20 de zile. ''Salut ! Am ieșit'' din inchisoare, a scris Navalnii pe contul sau de instagram.com, cu o fotografie care il arata pe o strada. Poliția a organizat eliberarea…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 25 au fost ranite, dintre care opt grav, în cursul unei revolte într-o închisoare din nordul Mexicului, au anuntat marti autoritatile, citate de agentia DPA. Violentele au izbucnit aparent între membri din cadrul a doua bande rivale…

- (update 11:48) Oamenii legii au declarat pentru UNIMEDIA ca persoana care a telefonat la 902 a amenințat ca va aruncat o bomba, dar nu ca bomba a fost amplasata. Poliția spune ca suspectul a declarat ca este suparat pe administratorii Castelului Mimi. In timpul apelului, in cladirea Mimi se desfașura…

- Politia rusa a arestat peste 100 de persoane în mai multe orase, în urma unor proteste prin care opozitia a marcat ziua de nastere a presedintelui Vladimir Putin, informeaza Reuters. La Moscova, în Piata Rosie, politistii au retinut pentru scurt timp câteva…

- Politia franceza a descoperit o bomba artizanala sâmbata, pe Parc des Princes. Informatia a fost facuta publica abia acum. Presa franceza dezvaluie ca autoritatile de la Paris au retinut mai multi indivizi având ramificatii cu grupari jihadiste, dupa ce sâmbata au…

- Ministrul a spus: “Am dat curs mai multor solicitari de la procurori și judecatori în primavara, ceea ce este adevarat. Dar fața de consultarile din primavara a venit cu șase chestiuni esențiale care sapa la fundamentul justiției. Mi se pare ca ministrul a venit sa repare acoperișul,…

- Cel putin 10.000 de persoane au fost evacuate la Berlin pentru dezamorsarea unei bombe. 'Colegii noștri (...) au activat detonatorul și au dezamorsat astfel bomba in (cartierul berlinez) Schoeneberg. Locuitorii pot in prezent sa se intoarca la casele lor', a notat pe Twitter, cu puțin dupa orele…

- Politia din Romania nu recurge in mod frecvent sau uzual la folosirea armelor de foc din dotare, iar Abdullah Atas, acuzat ca a ucis un politist de la Brigada Rutiera, trebuia sa stie acest lucru. Motivul: locuieste in Romania de aproape doua decenii. Tribunalul a desfiintat astfel una din apararile…