Ce gene bune! Iata cum arata nepoata Anastasiei Lazariuc!

Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia Lazariuc se numara printre cele mai tinere și mai frumoase bunici din showbiz. Deși a avut prima nepoata pe cand abia trecuse de pragul varstei de 40 de ani, artista nu aduce nici in momentul de fața ca o bunica in sensul comun al cuvantului. Nepoata cea mica a Anastasiei Lazariuc duce mai…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca in media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzand o goana dupa senzational.

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Cristina Fulgușin Mateiaș, o cunoscuta cantareața de muzica populara, s-a stins din viața zilele trecute, dupa ce a contractat un virus gripal. Fiica artistei a marturisit ca aceasta tușea de o luna și a refuzat sa mearga la spital. Se pare insa ca aceasta avea probleme mai mari de sanatate, la inima.…

- Liviu Varciu și Anda Calin o boteaza astazi pe fiica lor, Anastasia. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va transmite imagini live de la fața locului. La petrecerea de botez vor participa circa 400 de persoane, iar printre cei care vor canta la eveniment se numara Adi Minune și Jean de la Craiova.…

- Liviu Varciu si Anda Calin trec astazi prin emotii mari! Fiica lor, Anastasia, este crestinata in aceste momente. Evenimentul are loc intr-o biserica din Bucuresti, aleasa de cei doi proaspeti parinti.

- Nepoata lui Sergei Skripal, crede ca ținta atacului cu agent neurotoxic ar fi fost fiica fostului spion, iar cea care a pus la cale atacul ar fi fost soacra sa - ofiter cu grad inalt in securitatea rusa.

- Nepoata lui Sergei Skripal, care locuiește in Rusia, a vorbit cu presa și a declarat ca din punctul ei de vedere ținta atacului cu agent neurotoxic ar fi fost fiica fostului spion, iar cea care a pus la cale atacul ar fi fost mama soțului acesteia.

- Nepoata lui Sergei Skripal, care locuiește in Rusia, a vorbit cu presa și a declarat ca din punctul ei de vedere ținta atacului cu agent neurotoxic ar fi fost fiica fostului spion, iar cea care a pus la cale atacul ar fi fost mama soțului acesteia, scrie The Sun. Rudele lui Skripal arata cu degetul…

- Novicioc, neurotoxina cu care au fost atacați fostul agent dublu Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, este o arma chimica de uz militar mult mai puternica decat, de pilda, VX, substanța folosita in asasinarea lui Kim Jong-nam, fratele vitreg al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un,

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- Amalia Enache a postat o imagine emotionanta pe facebook, in care apare alaturi de tatal si fiica ei. "Baloane se sapun, fix ca-n viața", sta scris langa o fotografie cu Amalia, tatal ei și fiica ei, Alma. Amalia Enache, socata de gestul unei fetite: "Pleaca, eu nu ma joc cu bebelusi!"…

- Emilia Ghinescu și-a adus aminte ca fostul ei ginere i-a marturist ca ar vrea sa se sinucida și i-a spus ca nu iși va mai vedea fiica, nici vie, nici moarta. Femeia nu poate ințelege de ce Cristian Cioaca a luat așa o pedeapsa de mica. Cum arata si ce face prima nevasta a lui Cristian Cioaca…

- Irma, 93 de ani, este din orașul Noventa Vicentina și va oferi, alaturi de fiica ei, ajutor umanitar într-un orfelinat din Kenya. ”Ea e bunica mea. O ”tinerica” de 93 de ani care va pleca în seara asta spre Kenya. Nu în satul turistic,…

- Ensa Cosby, una dintre fiicele comicului Bill Cosby, a murit la sfarsitul saptamanii trecute la 44 de ani in statul Massachusetts (SUA), potrivit unei informatii difuzate de portalul de specialitate TMZ citat de EFE, scrie digi24.ro.

- Muzica POPULARA romaneasca este in DOLIU.O indragita cantareata a murit!FOTO+VIDEO O cantareata de muzica populara a murit rapusa de o boala nemiloasa. Ultimii ani din viata au fot o drama pentru artista, dupa ce si-a pierdut, fiica, nepoata si tatal copiilor. Cand a aflat ca este bolnava, Mariana…

- Apreciata de toata lumea pentru ca vrea sa ii dea fiicei sale o educatie aleasa, Denisa Nechifor era sa o comita rau de tot. Din cauza neatentiei, vedeta a pus-o pe micuta Rania in pericol.

- Antonia si micuta sa Maya s-au reintalnit dupa o perioada lunga in care au fost despartite. Din cauza divortului de fostul sau sot care inca nu a fost rezolvat, Antonia si fetita ei nu se pot vedea prea des si asta pentru ca Maya nu poate sa vina in Romania, iar sigura solutie este ca artista sa mearga…

- Gabriela Cristea si fiica sa, Bella Victoria Margot, sunt din ce in ce mai frumoase. De cand micuta acesteia si a lui Tavi Clonda a venit pe lume, le-a daruit parintilor foarte multa liniste si echilibru in familie.

- Liviu Varciu obișnuise cu imaginea sa de poznaș mereu pus pe șotii. Prin urmare, mulți considera ca prezentatorul a trecut prin adevarate schimbari de cand a devenit tatic pentru a doua oara.

- Astazi, la Vorbește Moldova veți afla continuarea poveștii femeii din raionul Soroca, care și-a pierdut fiica de doar 4 luni in circumstanțe suspecte.Drama femeii din satul Iorjnița a inceput cu mult timp inainte de moartea fetiței.

- Liviu Varciu a luat o decizie extrem de importanta legata de fiica lui cea mare, Carmina. Liviu Varciu are doua fete. Cea mare, Carmina, este fruct al relației pe care artistul a avut-o cu Amy Teiceanu . Liviu Varciu mai are o fetița, Anastasia, din relația pe care o are cu Anda Calin . Dupa ce fiica…

- Cand a aflat ca este bolnava, Mariana Pitigoi Maracine a luat o decizie foarte grea. Ea si-a pus in vanzare costumele populare pentru a face rost de bani ca sa se trateze. Artista de muzica populara si-a pierdut fiica, nepoata si sotul si si-a cheltuit toate economiile pentru a le face inmormantarile…

- Povestea de dragoste dintre Ianis Hagi si Cristina, tanara cu care s-a afisat anul trceut la Firenze, a luat sfarsit! Tanara este nepoata lui Silviu Lung, fostul portar de legenda al Craiovei si al echipei nationale.

- In urma anchetei, oamenii legii au stabilit ca barbatul a fost ajutat de alti trei prieteni ca sa stearga urmele. Acestia au dezmembrat autoturismul. Miercuri, s-au efectuat mai multe percheziti la locuintele suspectilor. Politistii au ridicat mai multe componente ale masinii. Soferul a fost…

- Putini sunt cei care isi mai aduc aminte ca in urma cu 17 ani, Lili Sandu facea parte din trupa „Trinity”, alaturi de buna ei prietena Ileana Lazariuc, nimeni alta decat actuala sotie a lui Ion Ion Tiriac.

- Giani Kirita este un barbat fericit si implinit. Dupa incheierea carierei de fotbalist, acesta a inceput sa cocheteze cu televiziunea si a participat la o o sumedenie de emisiuni unde s-a facut remarcat gratie umorului, spontaneitatii si atitudinii de baiat rau. Fostul sportiv pare un barbat dur si…

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost inselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun.

- O minora in virsta de patru ani de zile, mama sa si bunica au fost date disparute dupa ce au plecat de acasa si nu s-au mai intors. Politistii le cauta, dupa ce ultima data au fost vazute pe raza orasului Dolhasca, judetul Suceava. Politistii la cauta pe Vera Aioanei (25 de ani), din orasul Dolhasca,…

- Incident bizar in judetul Suceava din Romania. O fetita, mama si bunica ei, domiciliata in Republica Moldova, au fost date disparute. Rudele acestora au declarat ca nu mai pot da de ele deja de sapte zile.

- Fiica solistului de muzica ușoara Adrian Enache, Diana, a marturisit ca este inca traumatizata de incidentul prin care a trecut in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata de un barbat. Diana Enache, fiica cantarețului de muzica ușoara Adrian Enache și a fostei sale partenere de viața, Corina, este…

- Actorul are extrem de mare grija de fiica sa cea mica. Motivul pentru care Liviu Varciu iși va creștina fiica abia in luna mai, are de altfel legatura cu teama sa de a nu se imbolnavi. Artistul traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Este de doua ori tatic și are ocazia sa stea…

- O descoperire infioratoare a fosta facuta intr-o casa din Brasov. Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte, iar decesul celor doua pare sa fi survenit in urma cu doi ani. Se presupune ca ele s-ar fi intoxicat cu gaz dar ancheta este abia la inceput. Trupurile celor doua femei au fost…

- Tatal unei eleve de clasa a X-a, de la Liceului Tehnologic Roșia Jiu, a cerut luni seara ajutorul polițiștilor, dupa ce fiica sa a plecat la cursuri și nu s-a mai intors. Adolescenta din Prigoria era navetista, iar parinții au inceput sa se ingrijoreze cand au observat ca fata nu mai raspunde…

- Rachel Williams ajunsese sa aiba 131 de kilograme la 175 cm inaltime. Dupa ce a nascut-o pe fiica sa, femeia a inceput sa se ingrase si mai rau. Rachel incerca sa se imparta intre viata de familie si jobul solicitant, asa ca msele sale principale erau noaptea tarziu iar gustarile includeau batoane…

- Liviu Varciu nu se mai dezlipste de fiica lui cea mica, Anastasia. Devenit tatic pentru a doua oara, celebrul barbat se implica pe cat posibilul in cresterea micutei si nu rateaza nici un moment de a petrece cat mai mult timp cu micuta sa.

- Fostul prezentator de televiziune Robert Turcescu are o fiica adolescenta, care este de o frumusețe rapitoare. Robert Turcescu este casatorit, in prezent, cu Oana , care lucreaza in domeniul designului vestimentar. Fostul prezentator de televiziune a mai fost insurat o data, cu Corina, cea care i-a…

- Este zi de sarbatoare in familia Andrei! Artista o sarbatorește pe fiica ei și i-a facut o urare foarte emoționanta pe rețelele de socializare. De asemenea, vedeta s-a jucat puțin cu fiica ei și i-a pus o peruca pentru a vedea cum i-ar sta cu par lung și breton.

- Rapperul Jay-Z a lansat joi un clip de promovare pentru videoclipul "Family Feud", in care apar sotia sa Beyonce si fiica lor de 5 ani, relateaza agentia de stiri UPI. Jay-Z a postat joi pe Twitter acest preview pentru cantecul sau de pe cel mai recent album "4:44", anuntand ca intregul…

- Barbatul care, în vara anului trecut, a accidentat mortal pe o trecere de pietoni o femeie și pe fiica acesteia a fost condamnat de Curtea de Apel la cinci ani de închisoare ,cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de cinci ani. Decizia este cu drept de…

- Simona Gherghe se bucura din plin de fetita ei, care a venit pe lume in urma cu mai bine de sase luni. Atat vedeta, cat si sotul ei, Razvan Sandulescu, au parte de momente unice alaturi de micuta Ana Georgia, care le insenineaza fiecare zi din viata.A A