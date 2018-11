Ce gătim in POST? Cartofi umpluţi cu ciuperci Iata o reteta pentru zilele de post, care se prepara usor si rapid. GUSTUL e intens si te vei bucura de o masa sanatoasa. Horia Virlan ne recomanda un preparat simplu, dar gustos si sanatos, perfect pentru zilele de post si nu numai. Ingrediente: 1,5 kg cartofi, ½ ceapa, un catel de usturoi, 250 g ciuperci champignon, patrunjel tocat, o cana supa de legume (facuta din concentrat de cub), 2 linguri ulei de floarea-soarelui, ½ pahar de vin alb sec, ½ lingura de piper negru macinat, putina sare Preparare: Taie din partea mai plata a cartofilor curatati in prealabil o felie subtire, apoi pune-i cu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

