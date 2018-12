Ce ganduri perverse are, in functie de zodie? Berbecilor le place „woman on top”

Stiri pe aceeasi tema

- Taur Nativii din zodia Taur sunt genul de persoane care se gandesc de zece ori inainte de a lua o decizie finala. Sunt dispuși sa aștepte oricat este nevoie, caci sunt conștienți de faptul ca lucrurile bune nu se pot petrece peste noapte – este nevoie de timp, dedicare și rabdare pentru ca asta sa…

- Fiecare savureazE cafeaua in felul sEu. Unora le place fierbinte, altora le place rece "i chiar dacE nu existE o metodE care poate fi consideratE, in mod expres, ~idealE, exper:ii recomandE totu"i sE bem cafeaua fierbinte. IatE "i de ce.

- HOROSCOP NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) In ce priveste dragostea si viata parteneriala si de cuplu, inca traversezi o perioada de reconfigurari si evaluari, cel putin pana pe 16 noiembrie cat Venus va fi retrograda. Asadar, nu e momentul pentru decizii radicale si definitive, ci mai…

- Soarele este proaspat instalat in zodia Scorpionului iar Luna a fost plina saptamana trecuta si in conjunctie cu imprevizibilul Uranus. Dupa o saptamana complexa, agitata si plina de schimbari de situatii, acum trecem in alta energie. Octombrie isi da ultimul spectacol astral in ziua de miercuri,…

- BERBECVa place sa experimentati, iar o schimbare este binevenita, atat in plan personal, cat si profesional. TAURFiti ceva mai prudenti in aprecieri asupra situatiilor care nu va privesc in mod direct.

- Berbec. Pune accent pe relațiile nativilor, pentru ca Luna se va afla in sectorul Parteneriatelor din astrograma lor, chiar de luni.In casa Parteneriatelor va avea loc și Luna Noua de marți, 9 octombrie, care poate aduce noi oferte de colaborare, mai ales ca și planeta Afacerilor, Mercur,…

- Avem asadar 40 zile la dispozitie sa ne revizuim, revizitam, reevaluam viata amoroasa dar si orice alt tip de relatie.Miscarile retrograde ne aduc o a doua sansa. Sunt perioadele in care putem indrepta sau reface lucrurile, situatiile, experientele, ca sa ajunga sa fie in iubire si armonie…