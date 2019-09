Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA - MALTA / Selecționerul Maltei, Raymond Farrugia, a analizat partida Romaniei cu Spania, scor 1-2, și susține ca reprezentativa sa e asemanatoare celei conduse de Cosmin Contra. „Normal ca Romania va aborda meciul la victorie. Vor face presing, vin dupa o infrangere cu Spania. Cred ca Spania,…

- Atacantul Ianis Hagi a declarat, joi noapte, ca nationala Romaniei ar fi putut obtine un rezultat mai bun cu Spania, daca ar fi avut mai mult curaj."Pacat ca nu am scos mai mult, din pacate am avut doua ocazii mari pe final, dar atat s-a putut, acum trebuie sa ne concentram la meciul cu Malta.…

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, joi seara, pe Arena Nationala, iar tricolorii au cazut pe locul 4 in grupa F de calificare la EURO 2020. Suedia si Norvegia au castigat fara emotii meciurile cu Insulele Feroe, respectiv Malta, potrivit Mediafax. Tot joi seara, Suedia s-a impus cu 4-0 pe terenul…

- ROMANIA-SPANIA 1-2. "Sanse de calificare inca mai sunt, trebuie sa castigam meciurile cu Norvegia si Suedia de acasa. Ratarile din ultimele minute sunt dureroase, dar si ei puteau sa marcheze mai mult. In repriza a doua am simtit ca putem reveni, mai ales dupa golul lui Andone, dar asta este fotbalul.…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, sambata, faptul ca Nicusor Bancu (26 de ani) a suferit o accidentare, iar locul sau in echipa nationala a Romaniei, pentru meciurile cu Spania si Malta, va fi luat de Florin Stefan (23 de ani), de la Sepsi.

- Luis Enrique (49 de ani) se desparte de nationala Spaniei, chiar inainte de duelul cu Romania de la Bucuresti. Fostul castigator al Ligii Campionilor cu Barcelona a adunat zece meciuri pe banca ibericilor.Acesta nu alege sa paraseasca echipa nationala din cauza rezultatelor slabe, mai ales…

- FRF ia distanța de apucaturile xenofobe ale grupului de spectatori romani care au asistat la meciul cu Malta, de la La Valletta, din preliminariile Euro 2020. Nationala Romaniei risca astfel sa joace meciul cu Spania, din 5 septembrie, cu portile inchise pe Arena Nationala din cauza acestor manifestari.…

- Romania a castigat, luni, meciul cu Malta de la La Valetta, scor 4-0 in preliminariile Euro 2020. „Tricolorii” au deschis scorul prin Pușcaș in minutul 7 și tot el punctat din nou in minutul 29. Chipciu, cu un șut de la 20 de metri a stabilit scorul de 3-0 la pauza, iar meciul parea jucat. Dennis…