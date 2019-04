Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestora, negocierile au ajuns la un impas, deoarece niciuna dintre cele doua institutii nu a parut dispusa la compromis: Parlamentul European a sustinut nominalizarea Laurei Codruta Kovesi, asa cum au decis comsiile LIBE si CONT prin vot, in vreme ce Consiliul UE a sustinut numirea francezului…

- Victor Ponta a ținut sa aduca clarificari cu privire la poziția politica a partidului nou-inființat, subliniind: „Suntem o construcție de oameni de centru stanga care nu mai vor cu Dragnea, cu PSD, nu vor sa fie antieuropeni, nu vor sa susțina prostii – cum e ordonanța 114. Știu ca e aproape imposibil…

- Presedintele Parlamentului European (PE) si liderii grupurilor politice din PE au stabilit azi echipa care va reprezenta Parlamentul European la negocierea cu Consiliul UE pentru desemnarea viitorului procuror-sef european. Din echipa celor trei europarlamentari, doi dintre acestia sunt in favoarea…

- Cotidianul belgian „La Libre Belgique” ii dedica miercuri un amplu articol Laurei Codruta Kovesi dupa victoria din Parlamentul European, numind-o „doamna de fier” a Romaniei si scriind ca Parlamentul European vrea sa o faca ”doamna de fier a Europei”.

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, miercuri, la Parlament, comentand votul in cazul Laurei Codruta Kovesi pentru Parchetul European, din comisia LIBE, ca ar trebui preluat modelul european iar procurorul general al Romaniei sa fie numit de Parlament, prin vot politic. "E o idee buna, eu cred…

- Guvernul Dancila o va mandata pe Luminita Odobescu, ambasadorul Romaniei la UE, sa-i acorde punctaj minim Laurei Codruta Kovesi in COREPER, for care va decide, in tandem cu Parlamentul European, viitorul sef al Parchetului European, sustin surse diplomatice pentru Adevarul. Procedura de vot din COREPER…

- „Problema e ca daca (Laurei Codruța Kovesi - n.n.) i se da control judiciar, cu interdicție de parasire a țarii, nu mai vorbesc de posibilitatea sa fie, de pilda, arestata pentru 30 de zile, maine, ca se poate și asta, daca se intampla asta ne gasim inainte de 22 decembrie 1989”, a subliniat Cristian…

- Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din PE, a afirmat marti, in discursul sau din Parlamentul European, ca Romania risca activarea articolului 7 al Tratatului UE chiar in timp ce detine presedintia Consiliului UE. Discursul dur al ALDE este doar un preludiu pentru scandalul care va urma in propria…