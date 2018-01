Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, noul premier desemnat al Romaniei, a fost agresata pe strada de un rival politic, in urma cu cațiva ani. Acum, agresorul și victima sunt colegi de partid. Viorica Dancila a fost agresata in strada, in urma cu noua ani . Ea a fost victima unui adversar politic, in anul 2009, cand Viorica…

- In campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2009, Viorica Dancila, europarlamentarul PSD nominalizat pentru functia de prim ministru al Romaniei, a reclamat ca a fost agresata in strada de un consilier local PD-L, la vremea respectiva.

- Femeile social-democrate din organizatia Prahova saluta si apreciaza desemnarea Vioricai Dancila in inalta functie de Prim-Ministru al Romaniei. Numirea in aceasta functie este o onoare pentru toate colegele din partid si pentru femeile din Romania. Semnificatia acestui act creste, intrucat…

- Romanii se afla, din nou, in situația de a suporta, din pacate, dorința nociva a șefului PSD Liviu Dragnea de a controla actul de guvernare printr-un executant fidel, in persoana Vioricai Dancila. Fara expertiza și fara alte argumente care ar fi facut-o eligibila in ochii romanilor, Viorica Dancila…

- Viorica Dancila, premierul desemnat al Romaniei, a susținut acum noua ani ca a fost batuta și injurata de un adversar politic.Ea ar fi fost agresata de un simpatizant al PDL, in timpul campaniei pentru alegerile prezindențiale din 2009. Aceasta susținea ca martor a fost chiar primarul de atunci…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, considera ca presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila ca premier pentru ca nu avea niciun motiv sa refuze, iar argumentul ca provine din Videle l-ar fi scos "in afara Constitutiei"."Daca ar fi facut un refuz la Viorica…

- Fostul președinte, Traian Basescu, ii acuza pe liberali de ”cardașie” cu PSD-ul prin inițierea unei legi care da amnistie fiscala pentru dezvoltatorii imobiliari evazioniști. Mai mult, Basescu ofera explicația pentru care liberalii nu au venit cu o propunere de premier și președintele Iohannis a desemnat-o…

- Klaus Iohannis a stârnit un val de nemulțumire în rândul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila în funcția de premier. Deputatul PNL Dan Vîlceanu susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis…

- Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE la fotoliul de premier al Romaniei, a trait clipe neplacute in urma cu ceva timp, cand a fost bruscata ae strada, in Videle. A fost injurata si lovita de un adversar poilitic, simpatizant al PDL. S-a intamplat in 2009, in timpul campaniei electorale pentru alegerile…

- O tanara a fost agresata intim in urma cu doua zile pe o strada din Sectorul 6, in scurt timp politistii identificand si retinand un barbat de 20 de ani, pe care l-au condus la audieri si apoi l-au retinut. Surse din Politie au declarat, joi, pentru Agerpres, ca tanara este politista si agresorul…

- Presedintele Klaus Iohannis este contestat in mediul online dupa decizia de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier, in mai putin de 20 de ore peste 3.300 de oameni retragand like-ul de pe pagina de Facebook a presedintelui. In momentul desemnarii Vioricai Dancila, presedintele avea 1.815.189…

- Dan Voiculescu ii ia apararea lui Klaus Iohannis, dupa ce Traian Basescu a afirmat ca „dragostea de Grivco” ar fi posibila explicație a acceptarii Vioricai Dancila de catre președinte.„Afirmatiile lui Basescu Traian sunt mincinoase. Presedintele Klaus Iohannis nu a fost niciodata la Grivco.…

- Viorica Dancila, noul premier al Romaniei, a trecut prin momente extrem de neplacute in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata pe strada. Romania are prima femeie premier desemnat, Viorica Dancila . Un detaliu mai puțin cunoscut din viața Vioricai Dancila, care s-a facut remarcata la Bruxelles dupa…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Decizia l-a surprins pe fostul europarlamentar, Sebastian Bodu, care il ironizeaza pe președinte spunand ca este „un mare geniu al politicii”.Ana Bogdan SPULBERA…

- Comunitatea „Coruptia Ucide“ critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta premierul propus de PSD, Viorica Dancila. „Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea“, se arata pe…

- Liderul PMP, Traian Basescu, spune ca presedintele Klaus Iohannis a ales „cea mai comoda solutie“ pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. „Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?“, se intreaba Basescu.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- Comunitatea „Coruptia Ucide“ critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta premierul propus de PSD, Viorica Dancila. „Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea“, se arata pe…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Romania are, pentru prima oara in istorie, o femeie prim-ministru, cu calitati evidente, care sunt necesare pentru o astfel de functie, una dintre acestea fiind cea de comunicare si relationare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, europarlamentarul S&D Maria Grapini. "Eu am fost una…

- Traian Basescu, președintele PMP, spune ca șeful statului a ales ”cea mai comoda solutie” pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. ”Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?”, completeaza Basescu. PMP a fost singurul partid din opoziție care a venit la consultarile de la Cotroceni…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Analistul Radu Magdin considera ca este foarte important ca premierul desemnat Viorica Dancila sa dea un semnal de stabilitate si profesionalism in perioada imediat urmatoare. "Provocarile de pe agenda noului premier sunt multiple. Dincolo de cifrele economice, este foarte important sa…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut primele declarații cu privire la propunerea Vioricai Dancila in funcția de premier. ”Nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu știm ce gandește și ce dorește sa faca din aceasta funcție. Cu domnul Tudose și Grideanu a fost altceva, eram colegi și ii cunoșteam. Nu…

- Competentele lingvistice in limba engleza ale Vioricai Dancila, propusa premier de PSD, au fost puse la indoiala dupa ce europarlamentarul PSD a aparut intr-un scurt interviu raspunzand in romana la intrebari adresa in engleza. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat azi ca Dancila "stie engleza…

- Traian Basescu a postat pe contul personal de Facebook un mesaj adresat președintelui Klaus Iohannis, ca reacție a propunerii Vioricai Dancila în funcția de premier al României. ”Jucati, Domnule Presedinte ! Cred ca merita. Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana…

- Din CV-ul candidatului PSD la functia de premier, Viorica Dancila, afisat pe site-ul Parlamentului European, lipseste un detaliu important: in 2004 a candidat la primaria Videle dar a pierdut in fata candidatului PD. Dancila a pierdut la scor mare. Potrivit surselor HotNews.ro, Militaru a castigat cu…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan este total nemultumit de nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. El a scris cuvinte acide pe pagina personala de Facebook. "Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta…

- Documente atasate: declaratie de avere Potrivit declarației de avere, impreuna cu soțul, Viorica Dancila deține imobile in judetele Brasov, Dolj si Teleorman, conturi de zeci de mii de euro, dar si venituri mari. Astfel, Viorica Dancila isi permite sa fie generoasa cu PSD. Potrivit declaratiilor…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat PSD , senatorul Niculae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier, informeaza Digi 24.Niculae Badalau: Daca va referiti la suspendarea domnului presedinte,…

- Statistica de pe site-ul P.E. arata ca social-democrata are 332 de luari de cuvant in acest mandat, 151 de propuneri de rezolutie si 170 de intrebari parlamentare. Insa a fost o singura data raportor principal, functie pe care eurodeputatii o considera cea mai relevanta si importanta pentru munca lor.…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, este la baza inginer la Institutul de Petrol și Gaze și are un masterat la SNSPA. În ce privește activitatea sa profesionala, Dancila a fost profesoara la liceul din Videle și din anul 2009 este deputat în Parlamentul României.…

- Fostul președinte Traian Basescu, președinte al PMP ii transmite lui Klaus Iohannis ca are „indreptatirea si obligatia politica sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier”, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit „inapta” pentru guvernare. ”Deci, jucati, va rog, domnule…

- Fostul presedinte Traian Basescu vine cu critici dure dupa ce PSD a anuntat ca va merge la Cotroceni cu Viorica Dancila drept propunere pentru inlocuirea premierului demisionar Mihai Tudose. "Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy", scrie Basescu pe Facebook. Liderul PMP vine insa…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu exista niciun argument sa sustina nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, aceasta neavand "nici experienta, nici background profesional, nici anvergura politica, nici notorietate", dar are "radacini puternice…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, are origini in Teleorman si o legatura veche cu Liviu Dragnea. Este din Videle, acelasi oras din care vine si Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor Interne.

- Comitetul Executiv Național a discutat variantele de premier cu care social-democrații vor merge la Palatul Victoria, dupa demisia lui Mihai Tudose, in urma retragerii sprijinului politic. Dupa o ora de discuții, s-a decis ca Viorica Dancila sa fie propunerea cu care Partidul Social Democrat va merge…

- ”Eu cred ca, avand in vedere modul de a lucra al domnului presedinte Iohannis, nu este previzibila (medierea - n.r.), tin cont de modul de a lucra, dar si de discursul de la 1 Decembrie, care a fost extrem de agresiv la adresa majoritatii (parlamentare - n.r.). Deci, semnalul dat pe 1 Decembrie este…

