- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Incepand cu data de vineri, 9 martie 2018, pana luni, 12 martie 2018, reprezentantii asociatiilor de locatari proprietari pot ridica de la punctele termice de unde primesc factura fiscala lunara, procesele verbale de stabilire a consumurilor de energie termica aferente lunii februarie 2018, dupa urmatorul…

- Mai multi elevi de la scoala profesionala din cadrul Liceului Telecom din Constanta se plang de conditiile in care sunt nevoiti sa invete. Potrivit lor, tavanul cladirii in care studiaza sta sa cada din cauza infiltratiilor si au surprins acest lucru si in imagini. Si nu sunt singurele nemultumiri.…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe aduce la cunostinta cetatenilor publicarea Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta incepand cu anul 2019.Potrivit SPIT Constanta, acesta vine ca urmare a indexarii impozitelor si taxele locale, precum…

- Etapa a XX-a a Diviziei A de handbal feminin, Seria B, aduce fața in fața doua echipe studențești din vestul țarii. Handbalistele de la CSU Reșița vin dupa victoria categorica de sambata, in deplasare cu ASC Corona 2010 Brașov, scor 29-20, și spera sa lege doua victorii, mai ales ca vor evolua…

- Vicepreședintele Partidului „Platforma Demnitate și Adevar" (PPDA), Alexandru Slusari, a declarat ca nu va accepta o cooperare cu PD in vederea susținerii unui candidat comun la alegerile locale noi din municipiul Chișinau.

- Social democratii au decis ieri, in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca fiecare regiune sa fie reprezentata de catre doi vicepresedinti social democrati o femeie si un barbat. Obiectivul principal al Congresului din 10 martie de la Sala Palatului este adoptarea unui document programatic care…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a spus vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca Organizatia Femeilor Social Democrate o va recomanda. Intrebata daca o intereseaza si o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, Firea a negat, spunand ca isi doreste sa continue proiectele…

- Incepand cu ora 16:45 circulatia rutiera pe A2, Bucuresti ndash; Constanta si A4, Ovidiu ndash; Agigea, a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule.Astfel, la aceasta ora, toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale afectate de fenomenele meteorologice din ultimele zile au fost…

- Primaria municipiul Constanta face apel la constanteni sa foloseasca mijloacele de transport in comun si sa evite folosirea autovehiculelor personale.Daca deplasarea este absolut necesara, rugam constantenii sa nu stationeze sau sa opreasca autovehiculele in locuri care ar impiedica accesul autovehiculelor…

- Avand in vedere avertizarile meteorologice si codurile instituite pe raza judetului Constanta, incepand cu data de 26.02.2018 si pana in prezent, precum si fenomenele meteorologice extreme, ce au afectat activitatea multor agenti economici, CCINA Constanta reaminteste firmelor constantene ca exista…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale, arata Mediafax.Si in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral…

- Dupa mai bine de 10 ani in care reabilitarea Cazinoului din Constanta a fost "aruncata" de la Consiliul Local la Ministerul Dezvoltarii si Turismului, si invers, iar emblema orasului de la malul marii s-a degradat vizibil, primaria din oras le cere acum cetatenilor sa aleaga posibilitatile…

- Pentru executarea unor lucrari de modernizare a conductelor de apa potabila din subsolurile blocurilor situate in diferite zone ale municipiului Constanta, RAJA va intrerupe furnizarea apei potabile in perioada 19 ndash; 21 februarie 2018, dupa cum urmeaza: Luni, 19 februarie 2018, in intervalul orar…

- Valerica Gaman (28 de ani) considera ca cel mai important lucru pentru FCSB este calificarea in optimile Europa League. Dinamo și FCSB se dueleaza duminica, de la 20:45, partida putand fi urmarita in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și TV…

- Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere dupa rezultatul votului din iunie 2016, potrivit Reuters. „Parasim UE si nu se pune problema unui al doilea referendum, sa dam inapoi si cred ca asta e…

- Astrologii spun ca persoanele nascute primavara sunt optimiste, iar cele nascute vara prefera stabilitatea. Persoanele nascute toamna sunt analitice, iar cele care vin pe lume iarna sunt norocoase. Persoanele nascute primavara sunt în general optimiste si pline energie. În…

- Luni, 12 februarie 2017, agentia fiscala din str. Badea Cartan nr. 3 va fi inchisa pentru operatiunile specifice, exceptand eliberarea in termenul legal a certificatelor de atestare fiscala. Potrivit SPIT Constanta, masura vine ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica de catre Enel…

- Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, ca important este ca viitorul Guvern sa performeze si nu discutia despre revenirea sa in Executiv ca ministru al Educatiei. "Cred ca cel mai important este ca acest Guvern sa performeze. Este o dorinta pe care o exprim public ori de cate…

- Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, ca important este ca viitorul Guvern sa performeze si nu discutia despre revenirea sa in Executiv ca ministru al Educatiei."Cred ca cel mai important este ca acest Guvern sa performeze. Este o dorinta pe care o exprim public ori de cate ori…

- Un nou eveniment cu totul deosebbit va avea loc la Ceainaria Rendez-Vous Pitesti. Asa cumj au fost obisnuiti pitestenii ce au calcat pragul acestei ceainarii, evenimente cu adevarat magice se petrec acolo, fiind cu adevarat un loc de poveste. La finalul acestei saptamani, indragita Teo Trandafir…

- Conform Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Constanta, adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 427 2017, activitatea de tip comercial se poate desfasura, dupa caz, numai in baza urmatoarelor acte administrative emise…

- Simona Halep, cea mai buna tenismena din lume si numarul 1 WTA la ora actuala, este extrem de pasionata de automobile. Asemenea evolutiei din teren, Halep are in garaj numai masini „premium" de sute de mii de euro. In garajele de la Constanta ale tenismeniei exista mai multe modele ce au pretul de catalog…

- Deși pare o gluma, exista persoane care sunt alergice la frig, iar simptomele acestei afecțiuni debuteaza imediat cum pielea a fost expusa la temperaturi scazute. Atunci când pielea este expusa la temperaturi scazute atât ale aerului cât și ale apei încep sa…

- La meciul amical de astazi, de la Constanta, SSC Farul Abatorul Slobozia 0 2, fanii echipei de pe litoral au afisat un un banner cu mesajul "Pasiunea transforma istoria in legenda. Ne vrem identitatea inapoi ldquo;. Infiintata in vara anului 2016 de catre suporteri, pentru a tine in viata spiritul farist,…

- Contribuabilii care achita integral, pana la data de 31 ianuarie 2018, taxa de folosire a tramei stradale, beneficiaza de o reducere de 10 . Autorizatia se poate obtine dupa cum urmeaza: pe adresa personala de e mail, completand datele solicitate pe site ul www.spit ct.rolt;http: www.spit ct.rogt;,…

- Primarul Constanței, Decebal Fagadau, a declarat în aceasta seara în emisiunea Reporter Special de la Neptun TV ca serviciile de maxi-taxi vor disparea din 2019. Astfel, singura companie de transport în comun din Constanța va fi Regia Autonoma de Transport în Comun (RATC)…

- SC RAJA SA este nevoita sa reduca presiunea apei potabile joi, 18 ianuarie 2018, in intervalul orar 09,00 ndash; 16,00, in cartierul Faleza Nord, ca urmare a lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de distributie apa, cu diametrul de 600 mm, de pe bulevardul Aurel Vlaicu ndash; zona Pod Sat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana sambata noapte, la ora 02.00, avertizarea cod galben de vant puternic pentru trei judete - Constanta, Tulcea si Caras-Severin -, unde vor fi intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 70 de kilometri la ora. Alte patru judete…

- Transferurile de bani ale moldovenilor care muncesc peste hotare, chiar daca ramân la un nivel destul de înalt, nu mai joaca un rol important, în condițiile în care exporturile depașesc banii introduși în țara, deja al treilea an consecutiv. În 2017 volumul remiterilor…

- Pe strazile municipiului Constanta, in cursul zilei de azi, a putut fi vazut un automobil care avea anvelope specifice masinilor de raliuAstfel, azi, participantii la trafic, care au circulat pe bulevarudul 1 Decembrie din Constanta, au putut admira o masina tunata.Este vorba despre un automobil marca…

- Monede de pe front expuse intr-o scoala din Constanta care a pus astfel bazele unui mic muzeu chiar printre elevi. Ideea vine in contextul in care in 2018 marcam 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Obiectele au fost descoperite de cercetasi si expuse in scoala, pentru ca micutii sa aiba…