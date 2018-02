Ce forme poate lua DIAVOLUL. Experienţele cumtremurătoare ale celor care l-au văzut Nu exista forma pe care diavolul sa n-o imprumute pentru a tortura speta umana, scrie almeea.ro. Pentru a-l tenta pe Sf. Anton, s-a prefacut intr-o gramada mare de aur. Sub domnia lui Fiiip cel Frumos, diavolul s-a infatisat unui calugar sub forma de copac alb de gheata, apoi sub forma unui barbat negru calare pe un cal. Dintre toti diavolii care l-au ispitit pe Sf. Anton, cei mai vizibili se apropiau de el cu farmece de femei frumoase si sub formele cele mai seducatoare; a vazut pe unul care s-a prefacut de mai multe ori intr-un lingou de aur. Intr-o zi, i s-a infatisat Sf. Francisc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- "Nu a mers nimic, nu mi-am recunoscut echipa. Atitudine, determinare, nimic, nu mi-am recunoscut echipa. Poate trebuia sa fac alta echipa, alt 11, dar acum nu mai are rost. Jocul de azi nu trebuia sa-l pierdem, e normal sa se strige demisia. O sa discut cu patronul si vom vedea ce se va intampla.…

- O piele frumoasa, luminoasa și hidratata are nevoie de un adevarat ritual de ingrijire in fiecare zi, scrie realitatea.net.Cel mai mare organ al corpului uman, pielea, joaca un rol extrem de important.

- Papa Paul al VI-lea, care a condus Biserica Catolica printr-o reforma tumultuoasa in anii 1960 si 1970, va fi sanctificat in 2018, a spus papa Francisc in remarci publicate sambata, informeaza dpa. "Exista doi episcopi ai Romei [recenti] care sunt deja sfinti", a spus Francisc intr-o intalnire cu usile…

- Traditionalul covor rosu va fi inlocuit cu unul negru la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, unde specialistii se asteapta ca numeroase staruri din industria cinematografica sa poarte tinute vestimentare negre, pentru a-si exprima…

- Mihai Bendeac anunța ca va încheia show-ul ”În puii mei!” cu cel de-al IV-lea sezon.Actorul a dat de înțeles ca astfel renunța și la emisiunile de ”sketch comedy”.„Dupa 12 ani în care am realizat sketch-show-uri, aceste…

- ♦ Anul trecut a fost unul dintre cei mai buni din istorie pentru comertul modern local, care a ajuns la sapte miliardari in euro dintr-un total de zece companii, potrivit estimarilor ZF pe baza datelor existente sau anuntate ♦ Astfel, comertul cu dominanta alimentara devine domeniul cu cele mai multe…

- Noroc incredibil pentru un cuplu din Rusia. Cei doi trebuiau sa se imbarce in avionul care s-a prabușit duminica, langa Moscova, insa și-au schimbat biletele in ultima clipa. 71 de oameni au murit in urma incidentului aviatic.

- Pentru ca nu e simplu sa slabești in jurul taliei deși este foarte important. Grasimea din aceasta zona nu este doar inestetica, la urma urmei exista costume de baie care o pot masca deci nu este chiar a

- Dupa cum ne informeaza sciencealert.com, in Coreea de Sud, la PyeongChang, a fost construita cea mai neagra cladire care a existat vreodata. Neobișnuitul pavilion a fost conceput de catre arhitectul Asif Khan, pentru Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Pereții sai, de un negru aproape desavirșit, au fost…

- De la inceputul anului 2018, mai mulți indivizi au profanat monumentele comuniste din Chișinau, Republica Moldova, și au ars drapelul statului chiar in mijlocul orașului. Deocamdata, autorii sunt necunoscuți, reușind sa evite autoritațile. Recent, autorii vandalismelor au anunțat ca iși vor continua…

- • Inspectorii de munca au depistat 136 de agenti economici care aveau angajati fara contract de munca Constransi de situatia economica actuala, destul de multi someri accepta conditiile impuse de angajatorii care ofera munca „la negru“ sau la „gri“. Unul dintre motivele pentru care salariatii accepta…

- Machiajele Antoniei Lestyan sunt o declaratie de curaj si pasiune, fapt remarcat la Focusbeauty Oradea, de cei ce au creat evenimentul Cosmobeauty. Cosmobeauty – expozitia brandurilor de Top, va avea loc in perioada 8-11 martie 2018, la Bucuresti si la care Antonya a fost invitata.…

- Simona Halep a primit mesaje de incurajare din partea lui Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de FED Cup, care a vorbit despre finala Australian Open dintre romanca și Caroline Wozniacki. Florin Segarceanu a declarat ca "diferenta s-a facut mai ales la prospetime, unde daneza a stat…

- Incalcarea contractului de drepturi asupra imaginii pisicii i-a adus proprietarei acesteia, Tabatha Bundesen din Arizona (sudul Statelor Unite) suma de 710.001 dolari, dupa o decizie luata de un juriu intr-un tribunal federal din California, potrivit unui document obtinut miercuri de AFP. "Am solicitat…

- Aproximativ 200 de craioveni, copii si adulti au raspuns astazi invitatiei celor de la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Dolj de a petrece Ziua Unirii prin miscare.Mai exact, a fost vorba despre un concurs de alergare, prin Parcul ...

- Fiecare pisica este unica, la fel ca si oamenii, iar relatia dintre un om si o pisica este speciala si la fel de unica. O pisica se poate purta iubitor cu o persoana si rece distant cu alta. Acest lucru nu inseamna ca pisica este iubitoare in general sau rece in general, ci ca ea reflecta prin comportamentul…

- Accident mortal! Un tanar de numai 19 de ani și-a pierdut viața, sambata seara, pe șoselele din Teleorman. Nenorocirea s-a petrecut in jurul orei 03.00. La acea ora, un apel la 112 anunța producerea unui accident rutier pe DN 51, in localitatea Smardioasa. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje ale…

- Liviu Varciu este un fenomen. Inca de pe vremea cand activa in trupa L.A femeile erau cu ochii pe el si nici acum nu prea s-au schimbat lucrurile. Doar ca el are ochi doar pentru micuta care a venit de curand in viata lui.

- Simona Halep a invins-o pe Lauren Davis dupa un meci ce a durat 3 ore si 45 de minute și s-a calificat in optimile Australian Open. Romanca a dat primele declarații la obișnuitul interviu de la...

- O tanara de 21 de ani din Constanta este cercetata de politie dupa ce si-a nascut copilul in haznaua din curtea casei! Bebelusul a supravietuit doar pentru ca unchiul sau a auzit un scancet. Nou-nascutul este acum in afara oricarui pericol.

- TNL Arges: PSD isi bate joc de viitorul generatiei noastre, sustinem declansarea alegerilor anticipate. Singura varianta de premier agreata de Liviu Dragnea este el insusi. Hristescu George Cristian presedintele TNL Arges a declarat ca ...

- Trei persoane din Iasi au ajuns, duminica, în stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce au fost muscate de doi câini de lupta, boxeri, care au reusit sa sara gardul curtii în care se aflau.

- Joi, 25 ianuarie, Teatrul studențesc „Fabulinus" aduce pe scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" a Universitații din Suceava a doua reprezentație a piesei „Pisica verde", de Elise Wilk, in regia lui Cosmin Panaite.Spectacolul este programat de la ora 19.00, iar ...

- „SOS - a ars o casa in Sibiu-Gușterița!!! O mama cu 3 copii a ramas fara adapost. Poate ajuta cineva? Asociația Dia.Logos și Parohia Ortodoxa Sibiu-Gușterița se vor implica. Avem nevoie de ușa, geamuri, obiecte de uz casnic, strictul necesar... Persoana de contact pr. Alexandru Ionița 0743006806, alexionitza@gmail.com…

- Scandal la H&M, dupa ce site-ul gigantului de moda a scos la vânzare un hanorac purtat de un copil negru. Utilizatorii Twitter au observat ca site-ul gigantului suedez de moda a vândut un hanorac cu mesajul "cea mai tare maimuța din jungla" pe care îl purta…

- Noi trenduri si alt gen de coafuri. Anul 2018 aduce schimbari si in domeniul hairstylingului, multe dintre trendurile si coafurile anilor trecuti fiind considerate acum depasite. Hairstylistul Cristi Pascu ne explica la ce trebuie sa renuntam daca ne dorim sa tinem pasul cu moda. Nu se mai poarta parul…

- O femeie a fost ranita joi dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit frontal de un microbuz. Accidentul s-a petrecut pe strada Victor Vlad Delamarina, politistii sustinand ca de vina a fost femeia ranita care a patruns pe contrasens intr-un moment de neatentie. Victima accidentului a fost preluata…

- Un vehicul al politiei, parcat in fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca in urma exploziei nu s-au inregistrat raniti, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari…

- 2017 a fost un an greu pentru societatea româneasca. Ne-au parasit mari actori și oameni de cultura, de la Olga Tudorache și Ion Besoiu la Stela Popescu, iar ultima luna a anului a adus decesul Regele Mihai I, fostul suveran al României.

- Un incident mai putin obisnuit a avut loc, in Slatina, judetul Olt. Un barbat a chemat Politia Locala, sesizand ca pisica sa a devenit agresiva, muscandu-i nepoata si fiul. De altfel, fetita a avut nevoie de ingrijiri medicale, ramanand internata in spital. (VEZI SI: Ce se intampla daca te zgaraie o…

- Conform presei straine, Romania calca pe urmele Poloniei si Ungariei in aplicarea unor modificari la Legile Justitiei care nu tin cont de criticile venite din toate directiile. Intr-un articol publicat de Deutsche Welle, este remarcata lipsa de reactie a institutiilor europene la adresa Romaniei,…

- 1. Iti place iarna? De ce? Raluca: Imi place foarte mult iarna, probabil pentru ca sunt nascuta pe 2 ianuarie iubesc zapada, frigul si linistea de dupa sarbatori. Si ca sa-ti spun un mic secret, prietenii ma alinta Elsa 2. Mai e putin si vine Mosul, ce vrei sa-ti aduca? Raluca: Nu imi doresc nimic special…

- Muncitorii care lucreaza cu ziua vor putea fi angajati oficial. Proiectul de lege care reglementeaza activitatea zilierilor a fost votat in lectura a doua. Documentul propus de Ministerul Muncii are scopul de a combate munca la negru.

- Rosario Internullo, unul din cei mai populari DJ din tara noastra, revine in Timisoara la sfarsitul acestei saptamani pentru o petrecere care poarta numele de de Sentimente Colorate. „Timisoara este un oras care imi place pentru ca are un public frumos. Am multi prieteni in Timisoara si am avut multe…

- Indragita actrița Doinița Oancea a revenit pe platoul de filmare pentru un nou proiect. Alaturi de mari actori, Doinița a inceput inregistrarile pentru “Fructul oprit”, serialul produs de Ruxandra Ion, care va putea fi urmarit in curand la Antena...

- Dinamo s-a impus pe teren propriu, 2-0, cu FC Voluntari și continua sa se lupte pentru un loc in play-off-ul Ligii 1. Echipa alb-roșie a controlat meciul de la inceput, marcand ambele goluri in startul partidei și avand mai multe ocazii de a marca. Aproape intreaga formație dinamovista a avut un joc…

- Agenția pentru Protecția Mediului Covasna organizeaza astazi, la Best Western Hotel Restaurant Park din Sf. Gheorghe, primul eveniment public de informare „Dialog cu factorii interesați pentru proiectul CAMARO-D privind interdependențele dintre practicile de management ale siturilor Natura 2000 si…

- Cosmina Dobrota revine pe micul ecran in “Fructul oprit”, o super-producție care poarta semnatura Ruxandrei Ion. Alaturi de actori cu care a legat prietenii cu ani in urma, dar și de alții noi, aceasta a acceptat extrem de incantata propunerea de a lua parte la realizarea noului serial al Antenei 1,…

- Celebra actrita din LA, romanca Madalina Ghenea, a rupt tacerea intr-un final. Aceasta era insarcinata, purtand in burtica copilul lui Matei Stratan, omul de afaceri milionar din Romania. Insa a ales sa tina ascunsa sarcina, chiar si familiei sale, nu doar presei si oamenilor din showbizz. Raspunsul…

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat miercuri aprecierea, atingand o noua valoare record de peste 12.000 de dolari, in pofida semnelor de intrebare cu privire la valoarea sa reala si a avertismentel...

- Pe cand avea doar 13 anișori, Roxana Croitoru a fost supranumita „a doua Maria Latarețu” caci s-a facut remarcata pe scenele intregii țari interpretand cantecele Mariei Latarețu, cu acordul familiei marii artiste, ba chiar a imprimat un prim CD personal, pe care l-a lansat la Muzeul Județean…

- Evenimentul a avut loc la Libraria și cafeneaua R&R, dupa ce cartea fusese prezentata, in premiera, in cadrul Targului de Carte Gaudeamus de la București. Dubla dimensiune Eroul lui Szekely Ervin a fost nevoit sa invete, din primii sai ani de viata și pana in prezent — in familie,…

- O veche credinta, mai degraba mostenita din popor, este aceea ca parul de pisica e foarte periculos, fiindca poate fi înghitit si provoaca, astfel, boli grave. Ideea ca, daca înghiti un fir de par, acesta ramâne lipit de esofag sau de gât, ori de organele interne…

- Un accident feroviar a avut loc miercuri, in sudul Spaniei, in zona localitatii Arahal. In tren se aflau 79 de persoane, informeaza Romania TV.Trenul care a deraiat facea legatura intre orasele Malaga si Sevilla. Din cele 79 de calatori, 21 au suferit diverse rani, iar trei dintre ei se afla in stare…

- Cupa Romaniei, optimi de finala. ”U” Cluj – Dinamo. ”Nu vom menaja pe nimeni”. Dinamo va avea un meci greu in optimile de finala ale Cupei Romaniei, chiar daca vor intalni o echipa de Liga a 3-a. Universitatea Cluj este hotarata sa-și vanda scump piele. ”U” Cluj – Dinamo (ora 20.30) Echipe probabile:…

- Filosoful Mihai Sora spune ca i-a fost "raportat" contul de Facebook si rememoreaza perioada comunismului, in care a fost urmarit si turnat la Securitate, i-a fost ascultat telefonul si citita corespondenta. "28 noiembrie 2017: Cer negru deasupra Romaniei", isi incheie Sora mesajul.Intr-un…

- Targul de Craciun se deschide oficial pe 1 decembrie, odata cu aprinderea iluminatului de sarbatori. Cel mai frumos va straluci bradul din Piața Victoriei, a carui montare a inceput luni dupa-amiaza. El vine de la doi pași de Timișoara, nu de pe un varf de munte, ci dintr-o curte de la Dumbravița.