Ce fondatori si administratori celebri a avut societatea care va realiza pentru Primaria Constanta strategia Smart CT“

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Topraisar a atribuit un contract pentru achizitia de pubele de 120 de litri. Atribuirea s a facut la data de 22 iulie 2019, fiind vorba de 2.700 de pubele albastre, care vor fi inscriptionate cu "Primaria Topraisar, Deseuri reciclabile", si de 300 de pubele negre, cu inscriptia "Primaria…

- ARAD. Municipalitatea incepe sa renunte la rampele de gunoi menajer de suprafața inca din aceasta toamna. Atunci vor fi construite primele in subteran, in cartierul Alfa, iar in urmatorii doi ani vor exista peste 300 de astfel de platforme, ceea ca va face sa dispara de pe strazi si din cartiere…

- Autobuzele electrice pentru care Primaria Craiova a lansat, la inceputul acestei luni, procedura de achizitie publica nu vor ajunge prea curand pe traseele din Banie. Municipalitatea a anuntat ca vrea sa cumpere 46 de autobuze electrice, dar din ecuatie lipseste elementul cel mai important: banii. Contractul…

- La Primaria municipiului Suceava a fost semnat marți, 16 iulie, contractul pentru construirea unei noi gradinițe, pe fonduri europene, in cartierul Burdujeni Sat, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Vom asigura condiții optime de desfasurare a procesului educațional pentru un numar de 80 de preșcolari”,…

- Garda de Coasta a atribuit recent un contract de servicii de asigurare a navelor. Potrivit Licitatiapublica.ro, contractul prevede asigurarea navei proiect CPV proiect P157 MAI 1104, CASCO maritim si Pamp;I, pe timpul deplasarii si desfasurarii misiunilor internationale in anul 2019, in perioada 28.06…

- Primaria Constanta cumpara servicii de intretinere si curatenie pentru sediile autoritatii locale si la parcarea supraetajata. Valoarea estimata fara TVA este de 105.208,59 lei fara TVA.Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului este pretul cel mai scazut. Termenul limita primire oferte este…

- Societatea FIMM Perfect House SRL va modifica blocul pe care il ridica in municipiul Constanta, pe strada Edmond Deda nr. 38. Pe data de 7 iunie, Primaria Constanta e emis autorizatia de construire nr. 902, care consta in "Supraetajare cu inca un nivel, o singura data, in suprafata de maximum 20 din…

- Primaria Constanta a atribuit contractul privind furnizarea produselor necesare activitatii de protocol conform cantitatilor si cerintelor prevazute in caietul de sarcini nr. 87373 06.05.2019. Valoarea totala a contractului este de 36.744,48 de lei fara TVA, in conformitate cu oferta financiara. Pretul…