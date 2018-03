CE, FMI, mediul de afaceri, analistii transmit avertismente la indigo autoritatilor. Nimeni nu pare sa le ia in seama

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 martie a.c., un mesaj in cadrul Galei "Din apreciere pentru tine", organizata de catre Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Cosmin-Stefan Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit,…

- Vizita lui Frans Timmermans in Romania si declaratiile acestuia referitoare la sistemul de justitie i-a scos din sarite pe unii dintre liderii PSD. Dupa Catalin Radulescu, un alt social-democrat de frunte il face praf pe prim-vice presedintele Comisiei Europene.Citește și: Aleșii au o propunere…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni.…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc...

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt…

- Initiativa apartine Cristinei Chiriac, Ambasadoare a Antreprenoriatului Feminin in Romania, titlu conferit de Comisia Europeana, ca recunoastere a eforturilor intreprinse pentru sprijinirea evolutiei femeii in spatiul antreprenorial si a sustinerii egalitatii de sanse in mediul de afaceri.Nascuta…

- Vanzarea de proiecte Start-Up Nation a creat controverse Vânzarea de proiecte Start-Up Nation, programul prin care statul încurajeaza înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii, nu este ilegala, dar e imorala, spune presedintele Consiliului National pentru Întreprinderi…

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, la Bruxelles, dupa discuția cu premierul Viorica Dancila ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. „Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept,…

- Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justiția din Romania, transmite Hotnews. Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum…

- Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker sa nu suspende aplicarea MCV privind justitia din Romania si sa initieze procedurile de activare a art 7 din Tratatul UE „in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor, avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, Gabriel Biris, partener Biris&Goran, intr-o conferinta organizata de Asociatia Oamenilor…

- Think-tank-ul INACO - Initiativa pentru Competitivitate a publicat a doua editie, completata, a Ghidului de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti. In noul ghid, care acum insumeaza aproape 100 de pagini prietenos redactate si foarte usor de parcurs sunt indicate 24 de noi linii…

- 2018 va fi anul razbunarii populismului, acest lucru fiind devastator in ambele sensuri, anume si cand creste si cand se razbuna, sustine presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din...

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat Gabriel Biris, partener Biris&Goran, intr-o conferinta organizata de Asociatia Oamenilor de Afaceri…

- 2018 va fi anul razbunarii populismului, acest lucru fiind devastator in ambele sensuri, anume si cand creste si cand se razbuna, sustine presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Florin Pogonaru. "Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului. Ceea ce am vazut in…

- 'Inflatia deja accelereaza spre 5% in prima jumatate a anului curent si avem dobanzi reale negative. Aici vedem Banca Centrala in mijlocul unei dileme, pentru ca nu poti sa mentii dobanzile jos simultan cu un leu puternic. In ultima perioada au fost destul de consistenti in a pregati pietele privind…

- Patronii romani cu firme mici si mijlocii reuniti in principala organizatie de profil cer Ministerului pentru Mediul de Afaceri si altor autoritati romane sa ia masuri urgente, cum ar fi programe de consiliere gratuita pentru IMM-uri, pentru ca aceste societati sa evite incalcarea noului regulament…

- Proiectele Start-up Nation, vandute pe OLX. “Cesiunea de acțiuni este legala” Cesiunea de acțiuni ale societaților comerciale este legala in cadrul programului guvernamental Start-up Nation, iar identificarea unor oportunitați de afaceri este o caracteristica a spiritului antreprenoriatului, susține…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani…

- Stadiul proiectelor acceptate la finantare in editia 2017 a programului Start-up Nation a fost prezentat astazi in urma unei analize desfasurate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la care au participat si reprezentanti ai CEC Bank, BCR, Banca Transilvania, Fondul…

- "Multa lume a vorbit de anul economic, adica 2017 care a bulversat mediul de afaceri si oamenii. Nu neg ca au fost greseli, dar per ansamblu daca masurile erau proaste atunci Romania nu realiza performanta de crestere economica de peste 7%, fiind pe primul loc in UE", a punctat seful Senatului.…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, a declarat, vineri, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca nu isi da seama ratiunea pentru care Comisia Europeana a transmis scrisoarea in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea legilor justitiei din Romania, subliniind…

- Haosul fiscal instalat in Romania odata cu punerea in aplicare a programului de guvernare al PSD i-a adus la capatul rabdarii pe multi romani. Una dintre cele mai afectate categorii este acum cea vizata de modificarile declaratiei 600. Chiar daca Liviu Dragnea a anuntat ca se va amana pana…

- Opozitia considera ca Romania trebuie sa tina cont de avertismentul CE Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, privind regândirea modificarilor din justitie. Riscam sanctiuni economice, dar si de natura politica din partea Uniunii…

- Despre cat de mult ii incurca schimbarile legislative si despre cat de greu le este tinerilor sa porneasca o afacere in Romania au vorbit cei din mediu de afaceri din regiunea Moldovei, in cadrul unei intalniri cu Paula Pirvanescu, secretarul de Stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,…

- "Legea prevenirii a fost promulgata in decembrie 2017 si urmeaza a fi adoptata o hotarare de Guvern care va contine contraventiile care vor intra sub incidenta legii, precum si procesul verbal si planul de conformare. Azi ne mai lipsesc doar doua avize, iar saptamana viitoare vom intra cu hotararea…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a punctat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. "In anul 2017 Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, peste 7%. In acest…

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Cursul leu-euro a resimtit puternic marți schimbareaGuvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose, dupa o intrevedere cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. „Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford, condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare a proiectelor in derulare. Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a afirmat prim-ministrul Mihai Tudose la o intalnire pe care a avut-o vineri cu reprezentantii companiei Ford. Potrivit unui comunicat al Executivului remis AGERPRES, premierul Tudose s-a intalnit la Palatul Victoria…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- ”Ma bucur sa anunț o veste mult așteptata de mediul de afaceri din Romania, atat cel autohton, cat și cel strain. O alta masura foarte importanta din Programul de guvernare a fost indeplinita in 2017: Legea prevenirii, inițiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Gelu Diaconu, avertizeaza ca anul viitor s-ar putea declanșa o noua criza economica, din cauza masurilor populiste adoptate de guvern.Intr-un interviu pentru Cotidianul, Diaconu susține ca masurile economice și fiscale adoptate…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a vorbit la postul american de televiziune FOX Business despre relațiile cu președintele Donald Trump și acordurile economice dintre România și SUA. ”România este cel mai pro-american stat din UE.…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care s-a intalnit la Washington cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, acestia discutand…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- In urma inttlnirii cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a spus ca Romania a platit saptamana trecuta o prima transa de 766 milioane de dolari pentru sistemul Patriot, urmand sa achite, pana la sfarsitul anului inca 144 milioane de dolari.