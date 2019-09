Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance a platit in primele sapte luni daune totale de 143 de milioane de euro, echivalentul a 681 milioane de lei, corespunzator unui numar de 93.761 de dosare, informeaza compania. Potrivit companiei, în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, City Insurance…

- Incendiile au continuat sa faca ravagii luni in padurea amazoniana de pe teritoriul Braziliei, in pofida desfasurarii de avioane cu apa, a pompierilor si a soldatilor pentru a lupta impotriva flacarilor uriase, relateaza AFP. Orasul Porto Velho, in statul Rondonia (nord-vest), unde doua avioane Hercules…

- Baron Business Construct SRL, detinuta de asociatul unic Gheorghe Enache, construieste pe strada Oslo din municipiul Constanta. Societatea a solicitat de la Primaria Constanta un act de urbanism, in vederea supraetajarii imobilului respectiv. Pe data de 23 august, firma a obtinut de la Primaria Constanta…

- Primaria Comunei Tulnici și Societatea pentru carte și dezvoltare rurala „Ion Baciu” – Tulnici organizeaza, in perioada 22 – 25 august, o serie de manifestari culturale dedicate poetului și profesorului Ion Baciu, manifestari ce vor avea loc la Casa Obștei. Conform informațiilor primite de la prof.…

- La Timisoara a fost inaugurat, joi, un serviciu de taxi gratuit pentru persoanele cu dizabilitati. Patru masini Dacia Dokker sunt disponibile pentru transport. Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) a anuntat joi ca a inaugurat sistemul de taxi in regim gratuit pentru persoanele cu…

- Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) a acordat pentru campania agricola de anul trecut trecut aproape 33 de milioane primelor zece firme care detin terenuri agricole in judetul Iasi. La fel ca si in anii precedenti, cea mai mare suma a fost incasata de o firma cu capital strain, Orgapic…

- Jumatate dintre tramvaiele din Timisoara, oraș in care primar este controversatul Nicolae Robu, de la PNL, nu sunt omologate pentru a putea funcționa, a reiesit in urma unui control al Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Vest, iar societatea de transport din oraș nu efectueaza legal interventii…

- In zona ANL Metro vor fi amenajate 203 locuri de parcare si vor fi facute alei si trotuare. Licitatia pentru executarea proiectului in valoare de 935.534 de lei a fost cistigata de asocierea de firme Symmetrica – Royal. Viceprimarul Lucian Harsovschi a spus ca in blocurile ANL sint 200 de locuinte.