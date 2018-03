Ce firme vor furniza alimente Spitalului Militar Constanta (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a incheiat un contract de furnizare motorina cu firma SC Kasandra Impex SRL. Valoarea contractului este de 295.000 lei, fara TVA.Obiectul contractului, potrivit licitatiapublica.ro, este ldquo;furnizare motorina euro diesel pentru navele…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sfantul Apostol Andrei" Constanta a incheiat un contract de furnizare reactivi cu firma Clini Lab SRL. Valoarea contractului este de 12.060 lei.Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta este ldquo;reactivi urini lot nr. 3".Despre Clini Lab…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a incheiat un contract de "servicii de intretinere si reparatii mijloace de transport zona Constanta" cu firma Andromeda Serv SRL. Valoarea contractului este de 134.970 lei.Despre Andromeda Serv SRL Potrivit Registrului Comertului,…

- SNTFC CFR Calatori SA a incheiat un contract de servicii de paza cu societatea Rino Guard SRL. Valoarea contractului este de 69.250,25 lei, fara TVA. Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro, este: serviciul de paza a garniturilor de tren din Statia Slobozia Veche apartinand SRTFC Constanta.…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a incheiat un contract de prestari servicii cu firma Mate Fin SRL.Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro, este : servicii de monitorizare si supraveghere a campurilor gamma la nivelul sistemelor active ale Centralei in 2018.Valoarea contractului…

- Penitenciarul Poarta Alba, judetul Constanta a atribuit recent contracte de furnizare alimente pentru hranirea persoanelor private de libertate. Potrivit Licitatiapublica.ro, alimentele vor fi livrate catre Penitenciarul Constanta Poarta Alba si sectia Valu lui Traian. Astfel, pentru furnizarea de fulgi…

- Valoarea totala estimata este de 1,3 milioane lei, fara TVA. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 aprilie, iar data limita de evaluare a ofertelor este 30 aprilie. Pretul per masina fara TVA va fi in jur de 15.000 de euro, un pret apropiat de masina de…

- Primaria Comunei Cobadin a atribuit un contract de executare lucrari firmei SC Ambient One Construct SRL. Valoarea contractului este de 925.342 lei, fara TVA.Denumire completa a contractului : "lucrari proiectare si executie ndash; extindere spatii de invatamant la Scoala Tatara C3 prin construire corp…

- SNTFC CFR Calatori SA a incheiat un contract de servicii de paza cu firma One Star Security SRL. Valoarea contractului este de 297.450 lei, fara TVA.Denumirea contractului, conform licitatiapublica.ro este : servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor apartinand SRTFC Constanta la SELC Medgidia.Despre…

- Primaria Comunei Rasova, judetul Constanta, a incheiat un contract de achizitie, in valoare de 303.800 lei cu firma Ret Utilaje SRL.Denumire contractului, potrivit licitatiapublica.ro: "achizitie in sistem de Leasing Financiar, a unui Buldoexcavator pe pneuri". Criteriul atribuirii a fost pretul cel…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. a atribuit recent un contract de furnizare piese pentru pompe centrifuge. Potrivit Licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut. A fost primita o singura oferta, din partea societatii Tapflo Rom SRL, oferta…

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta Spitalul Militar a atribuit recent un contract de achizitie energie electrica.Potrivit Licitatiapublica.ro, obiectul contractului il reprezinta furnizare energie electrica incepand cu 01.03.2018 pana la 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional…

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta Spitalul Militar a incheiat un contract de furnizare "pachet reactivi analizor hematologic SYSMEX XN 550 RET BF" cu firma bucuresteana Top Diagnostics SRL.Valoarea contractului este de 82.189 lei, fara TVA.Despre Top Diagnostics SRLFirma Top Diagnostics SRL a…

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta Spitalul Militar a incheiat un contract de furnizare substante de contrast 4 loturi. Firma castigatoare este Farmexpert D.C.I. SRL, cu sediul social in Bucuresti. Valoarea totala a contractului este de 138.495 lei, fara TVA. Obiectul contractului, potrivit licitatiapublica.ro:…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat proiectul de norme de aplicare a ordonantei 3/2018, prin care statul plateste o parte din contributia la sanatate a angajatilor din firmele private, din domeniile IT si cercetare sau cu dizabilitati.

- In 2018, angajații vor primi bonuri de masa mai mari. Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, angajatorul poate acum opta pentru valoarea de 15,09 lei, iar anul acesta un bon de masa va ajunge sa valoreze 20 de lei. „Firmele cu marje mari de profit vor putea acorda și cu siguranța ca vor […]

- Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta a incheiat un contract de furnizare "crap romanesc proaspat, decapitat si eviscerat" cu firmaSC Granbis SRL.Denumirea completa a contractului, conform licitatiapublica.ro: furnizare crap romanesc proaspat, decapitat si eviscerat pentru unitatile militare…

- Societatea Mega Agroproduct SRL a fost infiintata in anul 2011 si are sediul social in Constanta, strada Nicolae Iorga nr. 26 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 23 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 1.000 de lei integral…

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta Spitalul Militar Constanta a atribuit recent un contract de achizitie legume. Potrivit licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut, iar din cele trei oferte primite castigatoare au fost declarate cele venite…

- Cazul medicului stomatolog care a fost amendat cu 10.000 de lei dupa ce i-a fost spart cabinetul a ridicat multe semne de intrebare. La prima vedere suna ciudat ca pagubitul sa fie amendat. Totusi, motivul amenzii primite este ca firma stomatologului nu avea analiza de risc la securitate fizica,…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a incheiat un contract de furnizare piese de schimb cu o firma din Italia. Valoarea contractului atribuit este de 6.011,01 lei.Potrivit licitatiapublica.ro, denumirea contractului este : "piese de schimb pentru actionari Servovalve".Firma care va furniza piesele…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda solicita Guvernului sa isi dea concursul pentru identificarea firmelor care produc alimente cu un dublu standard, precizand miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Satu Mare, ca firmele respective "trebuie sa plece deindata din Romania". El a explicat…

- Antreprenorii romani pot descarca acum un calendar al principalelor taxe din Romania, in care vor regasi ce formulare trebuie sa depuna in 2018 si care sunt datele scadente pentru depunerea lor si pentru plata impozitelor.

- Noreco Agencies Ltd SRL a fost infiintata in anul 1998 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "alte activitati anexe transporturilor ldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 12 februarie 2018, societatea are un capital social…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit un contract de prestari servicii. Valoarea contractului este de 28.238,1 lei. Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro este ldquo;piese de schimb Set etansare tija vana".Firma care se va ocupa de furnizarea pieselor este Messystech SRL.Despre…

- Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta a atribuit un contract de achizitionare "carne de porc refrigerata , carne de vita refrigerata si carne de pasare refrigerata ". Valoarea totala finala a contractului este 1.399.988,97 lei.Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei achizitiilor,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin DRDP Constanta a atribuit recent un contract de achizitie a doua autovidanje. Potrivit licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut, iar din cele doua oferte primite, castigatoare…

- Societatea Tolil Company SRL a fost infiintata in anul 1998 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "activitati in ferme mixte cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor ldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 5 februarie…

- Societatea Rico SRL a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Celulozei nr. 11A, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 4 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 10.085.800 de lei integral…

- Agralis Grup SRL a fost infiintata in anul 2009 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat ldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 3 februarie 2018,…

- Scoala Gimnaziala Mircea Eliade Cernavoda a atribuit recent un contract de achizitie alimente, diverse produse alimentare. Potrivit Licitatiapublica.ro, obiectul contractului il constituie achizitionarea de alimente, iar valoarea estimata a achizitiei este de 135.000 lei fara TVA. Criteriul de atribuire…

- Primaria Municipiului Constanta a incheiat un contract de furnizare autoturisme cu societatea RCI Finantare Romania SRL. Valoarea finala a contractului este de 801.764,24 lei, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut.Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro este "achizitia unui…

- Societatea Sirme si Cabluri SA a fost infiintata in anul 1992 si are sediul social in localitatea Harsova, judetul Constanta. Domeniul principal de activitate este "trefilarea firelor la receldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 29 ianuarie 2018, societatea are un capital…

- Societatea Chimpex SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port Dana 54, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 29 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 28.169.477,5 de lei integral…

- Societatea Metal Network SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 53, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 25 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 3.198.000…

- Carco Grup SRL a fost infiintata in anul 2006 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucratldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 25 ianuarie 2018, societatea…

- Unigrains Trading SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "cultivarea cerealelor exclusiv orez , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoaseldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Licitatia organizata de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud (CJ BN) pentru atribuirea contractului de modernizare a DJ 172 E pe un tronson de 7 km intre Strugureni si Matei a fost prelungita pana la jumatatea lunii iunie. Firmele care au depus oferte au cerut o multime de clarificari si, mai mult decat…

- Societatea Black Pearl SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in municipiul Constanta, Aleea Caprioarei nr. 2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 17 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 10.300 de lei integral…

- Societatea North Star Shipping SRL a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port Constanta Radacina Mol 3, dana 44 45, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 17 ianuarie 2018, societatea are capital social…

- Societatea Biochem SRL a fost infiintata in anul 1992 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata nespecializatldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 16 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris…

- Societatea Ada Holding SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Industriala C2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 12 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 5.025.000 de lei integral…

- Societatea Celco SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, Soseaua Industriala nr. 5, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 12 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 19.343.507,5 de lei integral…

- Combinatul de Ingrasaminte Chimice SRL a fost infiintat in anul 2002 si are sediul social in orasul Navodari, judetul Constanta. Domeniul de activitate principal este "fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoaseldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 12 ianuarie…

- Societatea Duo SRL a fost infiintata in anul 1991 re sediul social in municipiul Constanta, strada Industriala nr. 9, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 11 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 3.200.000 de lei integral varsat.…

- Societatea Maria Trading SA a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 86 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 3 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 898.365 de lei…

- Primaria Constanta a atribuit un nou contract in urma unei licitatii care s a incheiat la sfarsitul anului trecut. Municipalitatea a achizitionat un numar de 4 autoturisme noi cu plata integrala.Criteriul de atribuire a fost pretul cel mai scazut.Potrivit anuntului de atribuire, s a primit o singura…

- Primarul Timișoarei a anunțat de mai mult timp extinderea strazii Demetriade. Ar urma sa fie patru benzi de circulație de la strada Pictor Zaicu pana la capatul strazii Aristide Demetriade. Aceasta, insa, abia dupa redeschiderea Demetriade in urma lucrarilor de la Popa Șapca. „In baza…

- Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta RA a fost infiintata in anul 1993 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul de activitate principal vizeaza lucrari de constructie a drumurilor si a autostrazilor. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 31…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A.Constanta a fost infiintata in anul 1999 si are sediul social in municipiul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la data de 25 decembrie 2017, firma are un capital social subscris de 132.906.430 de lei, integral…