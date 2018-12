Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Guvernului in teritoriu s-a declarat multumit de anul care aproape se incheie, inclusiv de modul in care a colaborat cu primarii, insa n-a putut uita ca le-a aratat cartonasul rosu primarilor, drumarilor si firmelor care s-au ocupat de deszapeziri. „A fost un an normal,…

- Grupul de firme ACI Cluj si Con-A Sibiu au castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Investitii si vor veni din nou la Targu-Jiu pentru a finaliza arena. Primarul Targu-Jiului, Marcel Romanescu, spune ca stadionul municipal ar putea fi inaugurat, anul viitor, in lunile mai-iunie. Peste…

- Situația lucrarilor de reabilitare a drumurilor județene afectate de alunecarile de teren produse ca urmare a fenomenelor meteo (precipitații abundente și ingheț-dezgheț) și stadiul proiectelor vizand realizarea tronsonului II al centurii ocolitoare a Zalaului și a tronsonului de autostrada ce traverseaza…

- ….și susține astfel din bugetul județului sportul la nivel de municipiu, in timp ce multe din drumurile județene ori comunale stau rupte. Constantin Radulescu promoveaza și accepta problemele municipiului in detrimentul județului. Ignora problemele minore, dar foarte importante, de pe drumurile județene…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) s-a raliat inițiativei derulata la nivel european, astfel incat, in fiecare zi de marți 13, organizeaza in toate județele țarii „Ziua Informarii Preventive”. Desfașurate sub sloganul „Preveniți ghinionul”, avand ca logo pisica neagra, activitațile…

- Secretarul de Stat in Ministerul Culturii, Pugna Alexandru a vizitat miercuri, 07 noiembrie 2018, comuna Peștișani, mai exact casa Brancuși de la Hobița. Vizita vine dupa ce primarul Cosmin Pigui s-a deplasat la inceputul lunii la București pentru a gasi soluții urgente in vederea reabilitarii casei…

- Autoritatile filipineze au sistat operatiunile de salvare a 17 persoane date disparute in urma unei alunecari de teren provocata de taifunul Yutu care a lasat in urma 34 de morti, relateaza vineri DPA. Yutu a cauzat alunecari de teren in nordul Filipine, cel mai grav dintre aceste evenimente ingropand…