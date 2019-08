Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis sa trimita Austriei un aviz motivat, o faza mai înaintata în procedura de infringement declanșata împotriva guvernului de la Viena, „din cauza incompatibilitații” dintre legislația naționala privind indexarea prestațiilor familiale și a creditelor…

- Parlamentarii de la Viena au votat marți in favoarea interzicerii erbicidul glifosfat, despre care exista suspiciuni ca ar putea fi cancerigen, Austria devenind astfel prima țara din Uniunea Europeana care interzice acest erbicid, informeaza agenția Dpa preluat de mediafax.Vezi și: SURSE -…

- Naționala masculina de handbal susține in aceasta saptamana ultimele meciuri in tentativa de a se califica la Campionatul European din 2020, programat in Austria, Norvegia și Suedia. Romania va infrunta joi, de la ora 18.00, naționala Portugaliei (Sala Dinamo), iar trei zile mai tarziu va evolua pe…

- La editia a 49-a a Sibiu Jazz Festival, care incepe joi, vor participa 70 de muzicieni din 12 tari (Belgia, Polonia, Luxemburg, Franta, Ungaria, Spania, Israel, Austria, Norvegia, Suedia, Cuba si Romania), anunta organizatorii, potrivit news.ro.Publicul se va bucura de peste 1.000 de minute…

- MUZICA IN MARE, MARE SARBATOARE: Joi seara, Sibiu Jazz Festival iși va deschide porțile pentru a 49-a ediție, una dintre cele mai cosmopolite de pana acum: 70 de muzicieni din 12 țari (Belgia, Polonia, Luxemburg, Franța, Ungaria, Spania, Israel, Austria, Norvegia, Suedia, Cuba și Romania) vor urca pe…

- Spectacolul a fost realizat în cadrul proiectului internațional de teatru Digital Natives (Bastinasi digitali), cu sprijinul Uniunii Teatrelor din Europa (UTE) și a programului Europa Creativa a Uniunii Europene. Pentru realizarea acestui proiect participa teatre din cinci orase si cinci tari:…

- Meciurile din Divizia de top a Campionatului Mondial incep azi, in Slovacia. Bratislava și Kosice sunt cele doua orașe gazda ale intrecerii. In primul se desfașoara grupa A, din care fac parte Canada, SUA, Finlanda, Germania, Slovacia, Danemarca, Franța și Marea Britanie, iar in cel de al doilea Grupa…