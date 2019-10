Ce filme si seriale apar pe Netflix in noiembrie Daca esti abonat Nexflix stii ca ai la dispozitie mii de filme si seriale celebre, subtitrate in limba romana, pe care le poti urmari oricand. Pe Netflix gasesti inclusiv filme clasice, care au facut istorie, si multe optiuni in functie de genul pe care il preferi. Iata, asadar, cateva dintre filmele si serialele pe care le poti urmari in luna noiembrie! 1 Noiembrie 4 Noiembrie 5 Noiembrie 11 Noiembrie 16 Noiembrie 16 Noiembrie 17 Noiembrie 25 Noiembrie 28 Noiembrie Ce filme horror sa vezi pe Netflix de Halloween The post Ce filme si seriale apar…