Stiri pe aceeasi tema

- Noul an aduce și aplicarea unor masuri financiar-fiscale, atat in cazul persoanelor fizice, cat și in cazul unor companii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Se știe ca Angelina Jolie a jucat murdar in timpul divorțului de Brad Pitt, dar nu intr-atat incat sa se foloseasca de copii pentru a-l scoate pe actor din viața sa. Se pare ca jurnalistii de la US Weekly ar fi aflat ca actrița a facut tot posibilul sa-l indeparteze pe Brad Pitt de copiii... Read More…

- Madonna a dezgropat securea razboiului cu Lady Gaga. Diva sexagenara o acuza pe Gaga ca-i fura replicile care au facut-o celebre. Este vorba despre expresia: „Sunt 100 de oameni intr-o camera, din care 99 nu cred in tine, dar e suficient sa convingi unul și asta iți va schimba viața”. Lady Gaga a caștigat…

- Quentin Tarantino și Daniella Pick și-au unit destinele intr-o ceremonie discreta, care a avut loc miercuri seara, la Los Angeles. Faimosul regizor și Daniella s-au cunoscut in anul 2009. Tarantino iși promova in Israel filmul „Inglorious Basterds”, ce l-a avut in rol principal pe Brad Pitt. Au fost…

- Luna viitoare, actorii Brad Pitt și Angelina Jolie vor purta o noua batalie in razboiul pentru custodia copiilor. Aceasta ar putea insemna sfarșitul procesului, anunța publicațiile din Statele Unite. Deși divorțul lor s-a finalizat de ceva timp, cei doi inca mai poarta o lupta prin tribunale. Pana acum,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a precizat ca nu intenționeaza sa concedieze din personalul angajat in prezent in ANAF și ca „lucrurile s-au clarificat” intre Ministerul de Finanțe și sindicate. „Am vazut si eu in presa, aparusera cateva articole de acest gen. Am si intrebat si am confirmat…

- "Tot apar stiri ca o sa creasca pretul la paine si lumea se intreaba: am avut productie-record si la grau, si la porumb, de ce acest lucru?", a spus Isarescu. Potrivit acestuia, partea buna este ca la ambele produse se observa, fata de perioada anterioara, imbunatatiri de randamente, si apropierea lor…

- HOROSCOP BERBEC O vorba necontrolata din partea unui coleg te lasa fara replica. Nu te asteptai deloc la asemenea reactie agresiva din partea sa, dar poate era necesara, pentru ca te poate trezi brusc la realitate. Asteapta-te la critici, la avertismente sau dispute aprinse, dar care nu contin…