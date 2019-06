Ce femei vrea Băsescu la prezidențiale din partea PSD. ''Rețetă a momentului'' "Stanga poate sa puna orice candidat susținut de toți, dar nu va intra in turul 2, daca situația nu se schimba. Dreapta va avea doi candidați in turul 2. Eu aș pune altceva: modelul din Croația, cu femei candidat, care știu sa vorbeasca. Sa fie doua femei blonde, care plac electoratului, atat femeilor, cat și barbaților, care au cariere reușite, una nu mai tanara de 45 de ani. Exista un apetit al electoratului de a vota femei, mai ales in fostul bloc comunist. Avem in Croația, in Slovacia. Nu o luați in ras, poate fi o rețeta a momentului. Trebuie o femeie inteligenta, care traiește pe piciorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

