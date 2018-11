Ce fel de casă și-ar face unul dintre milionarii României „Chiar daca vand, nu știu, milioane de produse pe an, valorizez mult mai mult experiențele in fața produselor fizice, care inseamna casa, mașina și așa mai departe. Unele lucruri frumoase, bineințeles ca imi plac, cum i se intampla fiecaruia dintre noi, dar cred ca experiența este cea care conteaza cu adevarat. Și experiența care inseamna familie, care inseamna prieteni, care inseamna tot felul de lucruri noi sau descoperiri pe care le putem face și astea cred ca sunt importante”, a declarat Iulian Stanciu. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am fost acum doi ani și jumatate cu colegii la un eveniment de e-commerce și tehnologie, Shoptalk se numește, in Las Vegas, și am gasit o companie care iți inchiriaza avioane de acrobație și cu care poți sa te lupți cu avioanele astea unu contra celalalt, bineințeles cu laser. Nu sunt arme reale”,…

- Dinamo s-a facut de ras și in Cupa Romaniei, fiind eliminata de Csikszereda, formație din Liga 3, scor 3-3 dupa prelungiri și 8-9 la penalty-uri. Scenariul meciului a fost unul demn de un episod al serialului Dosarele X. "Cainii" s-au intrecut in gafe și au oferit cateva momente memorabile. 1. TREI șanse…

- Isi face timp pentru tine Daca barbatul cu care esti implicata intr-o relatie petrece timp cu tine, nu intarzie la intalniri decat in cazuri exceptionale, este semn clar ca tine la tine. Cu cat il interesezi mai mult, cu atat va vrea sa stea mai mult cu tine. Comunica Un barbat…

- 'Eu cred ca as putea contribui in grupul PPE la destule lucruri bune pentru Romania din zona in care ma pricep, evident, in tot ceea ce inseamna parcursul pe care l-am avut pe Schengen si nu cred, fara sa ma laud, ca sunt prea multi oameni care si au conexiuni la Bruxelles cu cei cu care am negociat…

- Jojo și Paul Ipate s-au distrat pe cinste vara aceasta. Cei doi și-au luat copiii și au plecat impreuna cu cortul, prima experiența de acest gen, in formula de patru. Vedeta a povestit pe contul de socializare prin ce au trecut, iar iubitul ei nu s-a sfiit sa recunosca intr-un video, faptul ca nu ii…

- Luna septembrie este o luna speciala pentru anumite perechi de parinți-copii. Inceperea școlii nu inseamna doar o schimbare de program, ci și o schimbare majora in modul in care copilul va primi educație. Psihoterapeutul Ana Pantazescu-Ana iti spune cum sa faci fața, alaturi de copilul tau, emoțiilor…

- „Planul de administrare al Aeroportului este incoerent si nu reflecta o viziune clara de dezvoltare", a descris liderul grupului liberal din Consiliul Judetean documentul pe care consilierii trebuiau sa-l discute la ultima sedinta a CJ, saptamana trecuta. Amintim ca proiectul, aparut pe ordinea de zi…

- "Anul Centenar inseamna unirea fortelor politice, consens pe proiectele importante, sa fim mai buni, sa ne intelegem. Sa avem dispute pe lucruri bune. Anul Centenar nu inseamna jigniri, nu inseamna indemn la violenta. Ce se intampla acum este greu de ințeles. Cum vor intelege generatiile viitoare,…