Ce farmacii din Bucuresti vor avea program non stop in perioada de Paste?

- Agentiile Raiffeisen Bank din toata tara vor fi inchise in zilele de 6, 7, 8 si 9 aprilie, in perioada Sarbatorilor de Paste, cu exceptia unitatilor deschise in supermarket-uri, mall-uri si reteaua...

- Bulgaria: Controale ingreunate la vami in perioada sarbatorilor de Paște Cei care planuiesc sa îsi petreaca sarbatorile de Pasti în Bulgaria, trebuie sa tina cont ca s-ar putea sa astepte mai mult la granita. Agentia de vami din aceasta tara lucreaza, de duminica pâna marti,…

- Program casierii și birou relații clienți in perioada Sarbatorilor de Paște. Compania de Apa Arieș informeaza ca in perioada 06.04.2018 -10.04.2018 casieriile și biroul relații clienți sunt inchise. Read More...

- Ultima saptamana inainte de Paște, cunoscuta și ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este una care programeaza slujbe speciale la biserica, dar și zile in care credicincioșii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile de Paște.

- Vremea de Paște va fi una destul de capricioasa, dar cu evidente imbunatațiri. Temperaturile urca pana la peste 18 grade Celsius in urmatoarele doua saptamani, in cea mai mare parte tarii, insa precipitatiile vor continua sa fie prezente pe arii extinse in majoritatea regiunilor, releva prognoza pentru…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, confirma – pe pagina sa de Facebook – faptul ca pensiile din Ministerul de Interne vor fi date inainte de Paste, dupa un calendar bine stabilit. “In ultima perioada am primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI)…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor (SPLCEP) Ploiești va funcționa dupa un program special cu publicul, in contextul sarbatorilor pascale. Astfel, vineri, 6 aprilie a.c., sambata 7 aprilie a.c. și luni 9 aprilie…

- Președintele-director general al TVR, Doina Gradea, și managerul proiectului „Cerbul de Aur 2018“, Cristian Zgabercea, au avut astazi o prima intalnire la Brașov, cu primarul George Scripcaru și cei doi viceprimari, Costel Mihai și Laszlo Barabas, pentru a discuta despre organizarea Festivalului Internațional…

- Carrefour Piatra Neamt organizeaza, in perioada 30 martie-7 aprilie, un targ prilejuit de Sarbatorile Pascale, sub generosul generic “Targ de Cozonac”. “De unde cumparam cozonaci anul acesta? Sigur va intrebati asta, avand in vedere ca mai sunt cateva zile pana la Sarbatoarea de Paste. Ei bine, la Carrefour…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, vacanța de Paște va avea loc in perioada 31 martie – 10 aprilie. Vacanta intersemestriala 2018 a avut loc in perioada 3 – 11 februarie 2018, timp in care elevii s-au odihnit si s-au pregatit pentru semestrul al doilea. Vacanta de Paste…

- Luna martie a adus fenomene rare si o vreme la extreme. Si asa pare sa se si incheie. Dupa nameti si viscol, caldura topeste rapid zapada si sapa adanc in asfalt. Gropi uriase sunt ascunse sub balti in marile orase. In timp ce in satele in care apa a miscat la propriu pamantul, casele au inceput sa…

- BC Mureș s-a retras din campionat! ”Se incheie cea mai frumoasa si eficienta perioada a baschetului masculin din Targu Mures”. Conducerea clubului Baschet Club Mures a anuntat, luni, retragerea din acest sezon al Ligii Nationale de Baschet Masculin (LNBM), din cauza problemelor financiare . „Dupa toate…

- Targul "Traditii si flori de sarbatori" se va desfasura in Parcul Herastrau, in perioada 30 martie - 9 aprilie, evenimentul fiind organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, prin creart - Centrul de...

- Senzuala blonda Gina Pistol a fost asistenta lui Andrei Gheorghe pe vremea cand acesta lucrala Pro TV. Blonda a dezvaluit cum se comporta jurnalistul cu ea. Gina Pistol povestea intr-un interviu din urma cu cațiva ani, cum se comporta omul de radio și eleviziune Andrei Gheorghe cu ea pe vremea cand…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in forța in Capitala, pentru a curața principalele bulevarde, iar urgența imediata este curațarea strazilor laterale.”Varful de ninsoare a fost intre 4 dimineața și ore 10.oo. Practic suntem dupa perioada de varf, dar…

- In Romania sunt peste 7.500 de farmacii, iar cele mai multe unitati se gasesc in Bucuresti, aproape 1.000. Pe timp de zi gasesti intr-o intersectie si sase farmacii cu branduri diferite, insa pe timp de noapte am identificat doar 22 de farmacii deschise. 0 0 0 0 0 0

- Dupa sapte saptamani de post si smerenie, credinciosii sarbatoresc Invierea Domnului, prilej mare de bucurie, cinsitit printr-un ospat imbelsugat, format din preparate culinare specifice. Perioada de dinainte si dupa Paste este presarata cu numeroase obiceiuri care s-au transmis din generatie in generatie…

- Wizz Air ofera o reducere de 20% la toate rezervarile efectuate, astazi, miercuri, 21 martie, inainte de miezul nopții. Reducerea de 20% se aplica tarifelor, incluzand taxele și costurile obligatorii, dar excluzand taxa de administrare. Aceasta promoție este valabila pe 21 martie, de la 00:00 la 23:59,…

- Expozitii, misiuni economice, dar si seminarii de larg interes! Toate vor avea loc in perioada urmatoare la Camera de Comert din Timis. Miercuri debuteaza Salonul Industriei Usoare, editia de Paste. Expozitia cu vanzare isi deschide portile pentru public in 21 martie, iar la eveniment vor participa…

- Magazinul Kuhntop din Lugoj isi asteapta in aceasta perioada clientii cu o gramada de surprize. Pentru ca pana la sarbatorile de Paste a ramas mai putin de o luna, lugojenii au ocazia sa gaseasca pe strada Jabarului o serie de produse la pret redus. Kuhntop a pus deja in vanzare traditionalele figurine…

- Targul de Paște din acest an se deschide sambata, 17 martie.Vor fi casuțe atat in Piața Victoriei, cat și in Piața Libertații și, in premiera, in ziua inaugurarii va avea loc o parada.

- ANM a estimat vremea de Paste, asa ca trebuie sa ne asteptam la temperaturi sub medie, exceptie facand regiunile sudice. Perioada 8 aprilie - 10 aprilie va surprinde prin vreme usor instabila.

- Zeci de producatori și-au expus produsele la ”Targul producatorilor romani”, organizat la ”Casa Carții” din centrul Piteștiului, in perioada 6 – 11 martie. Clienții nu au intarziat sa apara, deoarece comercianții au profitat de aceste zile și au redus substanțial prețurile. Doar aici gasiți producatori…

- Luna februarie s-a incheiat cu ninsori abundente, cand romanii se asteptau mai putin, se pare si in lunile urmatoare vremea ar putea schimbatoare. Meteorologii au anuntat ca este posibil ca anul acesta vremea de Pasti sa nu fie foarte frumoasa, avand in vedere ca va fi la inceputul lunii aprilie.

- La doar cativa ani dupa sfarsitul Primului Razboi Mondial, orasul port Constanta reusea sa alunge umbrele conflagratiei ce il afectase grav si redevenea treptat o urbe cosmopolita care inflorea din punct de vedere economic. Nu era un oras foarte mare, in 1924, de exemplu, avea putin peste 50.000 de…

- Prima faza din calendarul de inscriere a copiilor pentru invatamantul primar va avea loc in perioada 8-26 martie. Este vorba de completarea si depunerea cererilor. Potrivit Ministerului Educatiei, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august…

- La data de 31 decembrie 2017 portofoliul fondului de investitii Globalworth condus de omul de afaceri Ioannis Papalekas a ajuns la o valoare de 1,815 miliarde de euro si a inregistrat venituri din chirii de aproape 116 mil. euro, in crestere cu 134% fata de perioada similara a anului anterior. Perioada…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca asocierea Sinohydro – Nord Vest Infrastructura si Servicii a castigat contractul pentru modernizarea sectorului DN2 - A2 al centurii Capitalei, proiect estimat la 233 milioane lei (50 milioane euro), fara TVA.Durata…

- Gabriela Firea a anunțat ca școlile din București sunt inchise luni și marți. Totodata, primarul Capitalei a spus ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care București se afla sub avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol. Vom reveni Post-ul Școlile din…

- Avand in vedere numarul alarmant al galatenilor diagnosticati cu viroze si gripa in acest sezon rece, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati prezinta masurile de prevenire a acestor doua boli specifice anotimpului rece. Masurile de prevenire a infectiilor respiratorii din sezonul rece se refera la…

- Aproape 2.300 de civili au fost ucisi sau raniti in atentate in Afganistan in 2017, cel mai mare numar de victime inregistrat vreodata, atribuit insurgentilor, a anuntat joi ONU, potrivit AFP. In total, 57 de atacuri sinucigase si alte forme de atentate au facut 605 morti si 1.690 de raniti…

- SC VITAL SA demareaza “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures, in perioada 2014-2020” prin semnarea contractului de serviciii privind “Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire”. In data de 14 februarie…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii Postului de Politie Șpring l-au identificat pe un barbat de 48 de ani, din Șpring, ca persoana banuita de comiterea infracțiunilor de taiere si furt de arbori, fapte comise in perioada 31.08.2017-02.09.2017. Se pare ca, in perioada 31.08.2017-02.09.2017, S.V. de 48,…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. "Romania va primi in aceasta perioada, 2018 - 2019, 109 refugiati de origine…

- Grecia nu va avea nevoie de un nou program de asistenta financiara internationala dupa expirarea celui actual, in august, a declarat joi, la Atena, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Fiica Stelei Popescu s-a mutat deja in vila regretatei actrițe, lasata moștenire, marturisește o vecina care spune ca Doina Maximilian vrea și sa scoata la licitație hainele Stelei Popescu. Dupa deces, in urma Stelei Popescu a ramas o avere consistenta, stransa in peste 50 de ani de activitate . Regretata…

- O femeie care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60…

- Reinnoirea de urgenta a flotei TAROM prin achizitionarea in leasing a unui numar de 27 de aeronave moderne si deschiderea de noi rute zonale sau unele de lung curier inspre America sau Asia se afla printre masurile menite a repune compania in elita "ambasadorilor Romaniei", potrivit noului Program…

- La nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, in perioada 15-19 ianuarie s-au efectuat un numar de 82 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 29.000 de lei. „Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat, in perioada…

- Dupa o perioada in care s-a aflat pe locul 2 in topul celor mai apreciați lideri politici din Romania, fiind depașit de Gabriela Firea, primarul Capitalei, președintele Klaus Iohannis revine pe prima poziție, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru…

- Salvamontistii romani au intervenit in peste 5.000 de cazuri, ajutand aproximativ 6.500 de persoane care au avut nevoie de asistenta. Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania și Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea celor 39 de structuri județene sau locale…

- Anul trecut, valoarea totala a tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare (exceptand segmentul industrial) a crescut semnificativ fata de 2016, depasind pragul de 350 mil. euro la nivel national. Aproximativ 70% din aceasta valoare a revenit Capitalei, unde tranzactiile cu terenuri pentru…

- Andrei Popa Vasluienii Andrei Popa și Gabriel Cumpanici vor participa cu lotul Romaniei de tineret la Baia Mare Winter Cup, care va avea loc in perioada 12-14 ianuarie. Andrei Popa și Gabriel Cumpanici au fost convocați de selecționerul Sandu Iacob la lotul Romaniei de tineret pentru a participa la…

- Numar record de pasageri pe aeroporturile capitalei Cele doua aeroporturi ale Capitalei au consemnat anul trecut un numar record de pasageri, respectiv 12,84 milioane, cu 16,8 % mai multi decât în 2016, depasind astfel media europeana. Potrivit datelor Companiei Nationale…

- In perioada 1 – 7 ianuarie 2018, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 301 917 traversari, dintre care un numar de 163 945 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, Traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 67 544 traversari, fiind semnalat un numar mai mare de autovehicule…