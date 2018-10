Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii de liceu care au ales sa invete la Cluj, Timisoara sau Sibiu au preferat ingineria, informatica sau medicina. In acest timp, singura facultate din Romania care pregateste specialisti in designul si tehnologia mobilei si a produselor finite din lemn nu a avut cautare la tineri, desi locurile…

- Creșterile salariale ale medicilor, imbunatațirea condițiilor de munca din spitale și nu in ultimul rand, prestigiul dat de meseria de doctor, atrag tot mai mulți tineri in domeniul medical. In marile universitați din țara absolvenții de licee se inghesuie la admitere, iar concurența e mare: se bat…

- In ceea ce priveste cele mai vantate specializari de la liceele de elita din Iasi, rezultatele nu au au fost deloc surprinzatoare, iar estimarile „Ziarului de Iasi" s-au apopiat foarte mult de rezultatele finale, cu diferente de cateva sutimi, diferente explicate prin faptul ca anul acesta au venit…

- Miliardarul James Packer, fost logodnic al cântaretei americane Mariah Carey, a parasit consiliul de administratie al companiei sale, Consolidated Press Holdings (CPH), a anuntat un purtator de cuvânt luni, la patru luni dupa ce antreprenorul australian a renuntat si la conducerea operatorului…

- Dupa absolvirea școlii generale, toți elevii iși doresc sa invețe la unul dintre cele mai bune licee din Romania. Pentru a-și indeplini obiectivul, era necesar ca absolvenții sa obțina note mari la Evaluarea Naționala deoarece rezultatul acestui examen conteaza in proporție de 80 la suta pentru inscrierea…

- In acest articol vei gasi: ➤ Informații despre ADMITERE LICEU 2018 ➤ Unde vezi repartizarea computerizata pe licee ➤ Care sunt mediile de admitere la fiecare liceu din București și din județe ➤ Topul liceelor și specializarilor dupa media de admitere ➤ Cand se fac inscrierile la liceu și ce acte sunt…

- Nu mai puțin de 4.198 de elevi din județul Cluj s-au prezentat la examenul de bacalaureat din acest an. Printre ei s-au aflat și elevii din Turda (6 unitați de invațamant) și Campia Turzii (2 unitați de invațamant). O eleva de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Turda a reușit sa fie unul dintre cei…

- Astazi elevii care au sustinut examenul de bacalaureat au aflat primele rezultate. Cei nemultumiti pot depune contestatii tot astazi pana la ora ora 16, iar rezultatele finale se vor afisa pe 9 iulie 2018.