Ce faci dacă ia foc uleiul din tigaie. Sfaturi pentru a evita o tragedie. Greșeli catastrofale frecvente Ce faci daca ia foc uleiul din tigaie. „Cand uiți tigaia pe foc și este plina cu ulei, grasimea se poate aprinde in cateva minute. Nu trebuie sa intri in panica și nici sa torni apa in tigaie. Iata ce trebuie sa faci pentru a preveni o tragedie și pentru a-ți salva casa de la incendiu. Ce faci daca ia foc uleiul din tigaie.Cand uleiul din tigaie incepe sa fumege este foarte aproape de punctul de ardere. Nu uita niciodata tigaia pe foc cu grasime in ea. Ține minte ca uleiul se aprinde foarte ușor, iar flacarile ajung rapid de la aragaz la mobilierul din bucatarie, la perdea și la toate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

