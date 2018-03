Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH recheama preventiv produsul ''Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g'', comercializat si în reteaua de magazine Lidl România, dupa ce a fost depistata Salmonella într-o proba, se arata într-un comunicat al retailerului…

- Hepatita C este mult mai intalnita in Romania decat in alte țari ale Uniunii Europene. In țara noastra rata prevalentei infectiei cu virusul periculos este de 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul…

- Ce s-a schimbat in ultimii ani in relatia dintre mediul de afaceri si autoritati? Doar numele reprezentantilor institutiilor statului! Prioritatile mediului privat au ramas aceleasi si, din pacate, neluate in seama de partenerii de discutii: infrastructura precara, educatia deficitara si un sistem…

- Conform ultimelor studii, peste 60% dintre romani sunt afectati de Boala Venoasa Cronica, iar peste jumatate dintre ei nu stiu ca sufera de aceasta patologie, deoarece nu au fost diagnosticati inca, astfel incat ei nu primesc ingrijirea medicala corespunzatoare. La nivel mondial, in ciuda prevalentei…

- Elliott Broidy, om de afaceri si fundraiser, sustinator al lui Donald Trump, cu relatii in Romania, acuza o campanie dusa impotriva sa de catre Guvernul din Qatar, cu ajutorul postului "Al-Jazeera", care a anuntat ca Broidy este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor.

- Uniunea Europeana a facut apel miercuri la Bosnia sa-si modifice legislatia privind lupta impotriva criminalitatii organizate si a coruptiei si s-o alinieze la standardele internationale, avertizand ca nerespectarea acestor cerinte va afecta progresele tarii pe calea catre aderarea la UE, relateaza…

- Bolnavii cu Hepatita C care au stadiile de fibroza F2, F3 și F4 vor putea obține mai repede acces la terapia fara interferon. Simplificarea și clarificarea protocolului de prescriere a tratamentelor fara interferon acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat…

- Calin Geambasu recunoaște ca sufera de sindromul Stockholm. Artistul a vorbit in direct la tv despre probleme din familia lui și despre cat de mult il afecteaza scandalul cu tatal lui. Invitat in platoul emisiunii „Rai Da’ Buni”, Calin Geambasu a spus ca mai are mai multe dezvaluiri si acuzatii impotriva…

- Stresul, alimentatia nesanatoasa, oboseala, statul indelung pe scaun, toate aceste pot duce la imbolnavire. Este greu sa reusesti sa te mentii sanatoasa si in forma atunci cand muncesti foarte mult, dar exista cateva modalitati prin care o poti face. Iata cum:

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- Dupa anuntul emiterii codurilor portocalii pentru judetul Giurgiu, Directia Judeteana de Transporturi a postat, pe pagina oficiala, o avertizare pentru soferii ce folosesc drumurile de pe raza judetului: ”Potrivit avertizarii ANM, in perioada 25 Februarie, ora 03- 27 Februarie, ora 14, se vor semnala…

- Exatlon 2018. Anca susține, sus și tare, ca eliminarea lui Radu din competiție este un lucru pozitiv pentru ”Razboinicii”! Exatlon 24 februarie. ”Eu ma simt foarte bine, Cosmin. Sunt un om sensibil, plecarea lui Radu a lasat un gol, avem mai mult loc. Eu cred ca s-a spart ghinionul, o sa ne fie mult…

- Manda a precizat, marti, dupa audierea lui Tariceanu de catre Comisia SRI, ca acesta s-a referit la dosarul Microsoft, spunand ca nu a primit nicio informare de la unitatea de parchet ca a fost interceptat, aceasta parvenindu-i in ianuarie 2018, desi informatia aparuse in spatiul public.Potrivit…

- Adolescenta a adresat o rugaminte sfașietoare catre instanța, dorindu-și sa fie lasata sa moara dupa ce boala misterioasa de care sufera o face sa spuna ca nu mai poate suporta sa traiasca in propriul trup. Sanatatea Paulei Diaz s-a deteriorat brusc, iar acum, la doar 19 de ani, fata este imobilizata…

- Reprezentantii DSP Harghita au declarat ca in ianuarie si februarie aproape 30 de persoane, majoritatea copii, dintr-o comunitate vulnerabila, au fost internate la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Municipal Gheorgheni, scrie Mediafax. O parte dintre ei s-au vindecat si au fost externati,…

- Inca patru decese cauzate de virusul gripal au fost confirmate marti, in tara. Alte patru au fost raportate luni, 12 februarie. Pana acum, 26 de oameni si-au pierdut viata din cauza gripei. Cele mai recente cazuri au fost confirmate in Mures, Bihor, Ilfov si Iasi, fiind vorba de persoane de varsta a…

- Partidele celor trei romani vor putea fi vazute si in Romania la Telekom Sport. Dupa ce Bogdan Vatajelu si Nicolae Stanciu au fost laudati pentru modul in care s-au pregatit in cantonamentul Spartei, Andrea Stramaccioni a vorbit si despre Nita: "Sparta s-a pregatit bine pentru inlocuirea lui…

- Recent doisprezece copii din satul Filipeni, raionul Leova, cu varste cuprinse intre 4 și 7 ani, au ajuns la spital dupa ce ar fi contactat virusul hepatitei A. Cum ne dam seama ca am fost infectați cu acest virus, care sunt simptomele?

- Un cuplu din Florida și-a mințit baiatul in varsta de 13 ani ca a fost diagnosticat cu cancer cerebral in stadiu terminal, pentru a se imbogați. Cei doi au fost reținuți și puși sub acuzare. „Copilul și-a petrecut ultiele opt luni crezand ca va muri de cancer cerebral”, au declarat surse din…

- Deputatul PNL de Suceava i-a solicitat ministrului sanatații sa-i transmita care sunt alocarile pe acest an pentru tratamentul fara interferon a bolnavilor diagnosticați cu hepatita C. Intr-o intrebare adresata noului ministru al sanatații, Sorina Pintea, deputatul Ioan Balan precizeaza ca potrivit…

- In urma exprimarii optiunilor de catre posturile detinatoare ale drepturilor TV, partidele din faza sferturilor de finala se vor disputa conform urmatorului program: Marti, 27 februarie 2018 CS Gaz Metan Medias – AFC Astra, ora 20.30, Digi Sport, Telekom Sport Miercuri, 28 februarie 2018 AFC Hermannstadt…

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia. BERBEC Nu se anunta vesti bune pentru nativele implicate într-o relatie serioasa în aceste zile. Cel mai probabil,…

- Evenimentele epidemiologice din ultimul timp, referitoare la confirmarea unor cazuri de pesta porcina africana la porcii domestici sau mistreti din unele tari invecinate, precum si in tara noastra, fac necesara avertizarea din nou a institutiilor implicate si a publicului larg cu privire la evolutia…

- Alina Vilcu este unul dintre arhitectii de la show-ul tv, Visuri la Cheie, iar cu putin timp in urma a facut un anunt care i-a mirat pe toti. Femeia vorbeste despre o relatie profesionala cu un alt arhitesc.

- Un nou semnal de alarma vine din partea oamenilor de stiinta care sunt foarte ingrijorati deoarece cerbii din America de Nord mor de o boala misterioasa ce distruge treptat sistemul nervos. Boala de debilitare cronica sau “boala cerbului zombie”, a fost observata pentru prima oara in 1968 la Fort Collins,…

- Beta-blocantele, un tip de medicamente accesibile la scara larga si utilizate pentru prevenirea atacurilor de inima si pentru scaderea tensiunii arteriale, pot ajuta pacientii ce sufera de melanom sa traiasca mai mult, potrivit unui nou studiu efectuat de un grup ...

- Un turdean acuza administrația locala din Turda, pe motiv ca punctul de lucru de la Materna, unde se incasau taxe și impozite, nu mai poate face aceste incasari, pe motiv ca... nu are internet! ”Sunteți de rasul curcilor”, transmite turdeanul, indignat. Read More...

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- Politologul rus Dmitri Oreșkin crede ca prabușirea imperiului rus este puțin probabila in viitorul apropiat, insa peste 25 de ani acest scenariu este aproape inevitabil. Consecințele prabușirii Rusiei pentru lume pot fi mult mai periculoase decat au fost consecințele prabușirii Uniunii Sovietice, a…

- Ieri a avut loc o consultare a Biroului Permanent Judetean al PSD Constanta, in care toti cei 19 membri ai fost de acord cu faptul ca e necesar ca din Guvern sa faca parte cei mai pregatiti oameni pe care ii are partidul. Imi doresc ca de aceasta data organizatiile locale sa fie mai implicate, pentru…

- Stephen Hawking a vorbit, în cadrul unei conferințe, despre depresie, pe care o compara cu o gaura neagra. „Mesajul acestei prelegeri este ca gaurile negre nu sunt atât de negre precum sunt prezentate. Nu sunt închisori eterne, asa cum s-a crezut cândva. Lucrurile…

- Medicul Dan Grigorescu isi incepe mesajul prin a atrage atentia ca reactia ministrului Florian Bodog - care afirma ca certificatele pentru absolventii de rezidentiat au fost transmise de vineri Directiilor de Sanatate Publica - a venit la doua zile dupa ce el a atras atentia asupra "umilintei la care…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 3 WTA, si germana Julia Goerges, locul 14 WTA, au castigat, sambata, cate doua meciuri si s-au calificat in finala turneului de la Auckland, cu premii de 250.000 de dolari.Wozniacki, cap de serie numarul 1, a trecut in sferturi de americanca Sofia Kenin, locul…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- Premierul Mihai Tudose vine cu un mesaj surprinzator de Anul Nou. Pe langa clasicele urari, premierul a ținut sa faca un apel la unitatea naționala, cu atat mai mult cu cat intram in Anul...

- Expertii de la Kaspersky Lab au infectat intenționat un smartphone cu un nou tip de virus troian. Experții au descoperit un nou tip de virus ascuns in diferite aplicații. Dupa doar doua zile de la virusare, telefonul suprasolicitat a crapat pur și simplu, din cauza bateriei care s-a incins și s-a umflat.…

- Experții au descoperit un nou tip de virus ascuns in diferite aplicații. Dupa doar doua zile de la virusare, telefonul suprasolicitat a crapat pur și simplu, din cauza bateriei care s-a incins și s-a umflat. Ti-ai incarcat telefonul gresit pana acum! Ce trebuie sa faci ca sa nu-i distrugi…

- Experții au descoperit un nou tip de virus ascuns în diferite aplicații. Cercetatorii de la Kaspersky Lab au infectat intenționat un smartphone cu un nou tip de virus troian. Dupa doar doua zile de la virusare, telefonul suprasolicitat a crapat pur și simplu, din cauza bateriei care…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, Ionuț Negoița l-a dorit pe Victor Pițurca, atunci cand scaunul lui Vasile Miriuța a fost amenințat. Viorel Paunescu, fost conducator la Steaua și un apropiat al lui Pițurca, a dezvaluit ca fostul selecționer ar fi de acord sa mearga la Dinamo, dar in anumite…

- Infectia cu virus hepatitic C face zilnic circa 400 de victime la nivel european. In Romania, sunt aproximativ 600.000 de persoane cu hepatita cronica C si 800.000 cu hepatita cronica B si exista suspiciunea ca numeroase cazuri nu sunt inca diagnosticate.

- Infectia cu virus hepatitic C face zilnic circa 400 de victime la nivel european. In Romania, sunt aproximativ 600.000 de persoane cu hepatita cronica C si 800.000 cu hepatita cronica B si exista suspiciunea ca numeroase cazuri nu sunt inca diagnosticate.

- Schimb de replici intre consilierul județean liberal Victor Banța și fostul președinte al Consiliului Județean Gorj, Ion Calinoiu. Banța susține ca Ion Calinoiu se afla in spatele unor articole denigratoare cu privire la spitalul județean...

- „Ținand cont de prognozele meteo și de avertizarile hidro, angajații ABA Crișuri au monitorizat in permanența evoluția barajului Leșu. Astfel, incepand de vineri, golirea de fund a funcționat la capacitate maxima dar, cu toate acestea, debitul afluentului a dus la acumularea unul volum de aproape…