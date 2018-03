Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai tare derby al inceputului de mileniu pentru echipele romanești a avut loc in sferturile Cupei UEFA, pe 30 martie 2006, atunci cand Rapid a intalnit-o pe Steaua, pe stadionul Giulești. Romania era abia de doi ani in NATO, nu intrase inca in Uniunea Europeana, iar președintele și prim-ministru…

- Condamnat sa candideze la presedintie, Calin Popescu Tariceanu este printre ultimii politicieni prezenti neintrerupt in spatiul public din 1990. Facea parte din grupul tinerilor liberali care pe langa politica au facut si afaceri. Dar asa le sta bine liberalilor. Este nefiresc sa fii liberal si angajat…

- In Costa Rica acolo unde se afla, Elena Udrea a primit o propunere-bomba din Romania. Și anume sa scrie un scenariu de serial in genul celor produse de Netlfix, despre culisele vieții politice din Romania. Un fel de "House of Cards" autohton. Fosta șefa a Cancelariei prezidențiale a lui Traian…

- Elena Udrea a dezvaluit, in celebrul ei jurnal lasat lui Ion Cristoiu inainte de a ajunge in pușcarie, ca Dorin Cocos i-ar fi dat lui Sebastian Ghița 500 de mii de euro la cererea lui Florian Coldea pentru inființarea televiziunii Romania TV.Ghița spune ca s-a folosit, de mai multe ori, de…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, continua seria dezvaluirilor din interviul video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita vorbeste despre relatia dintre Elena Udrea si servicii. Aceasta ar fi fost filata de catre cei din SRI care ar fi incercat sa o izoleze de fostul presedinte, Traian Basescu.Citește…

- Infiintarea unei comisii speciale pentru legile privind siguranta nationala este utila, tinand cont de faptul ca sunt multe acte normative in domeniu care dateaza de la inceputul anilor '90, a declarat, luni, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, informeaza agerpres.ro. "Cred ca…

- Dumitru Dragomir a luat peste picior suma cu care Ionut Negoița vrea sa vanda Dinamo, 5 milioane de euro: "Dinamo se va vinde. Se vinde la valoarea unei cirezi de vaci!". Se vinde DINAMO! Arabii anunta obiective uriase: "Vor fi investitii mai mari decat ce a facut Gigi Becali!" "La…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, e sceptic in ceea ce privește dorința fanilor dinamoviști de a implementa modelul socios la echipa din "Ștefan cel Mare". "La Dinamo trebuie oameni cu bani mulți, gen Țiriac, Copos sau Gigi Becali. Eu nu cred in varianta cu suporterii,…

- Manifestatie de amploare la Chisinau. Acolo a avut loc "Marea Adunare Centenara" care sarbatoreste o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Zeci de mii de oameni au cerut unirea in fata Guvernului. Printre ei a fost si Traian Basescu. Fostul presedinte a cerut Parlamentelor Romaniei si Republicii…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la „Marea Adunare Centenara“ de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat sambata, in Republica Moldova, ca Romania poate sustine, in prezent, procesul de reunificare a tarii, adaugand ca cele doua popoare vorbesc aceeasi limba, au aceeasi cultura si istorie, iar acestea sunt singurele care trebuie sa isi doreasca unirea.…

- Fostul presedinte Traian Basescu le-a transmis un mesaj dur politicienilor moldoveni, in cadrul unui discurs sustinut la Straseni, primul raion din Republica Moldova care a votat Declaratia simbolica de Unire cu Romania. El le-a promis moldovenilor ca va reveni in Moldova si va demonta toate minciunile.Citeste…

- Patronul Stelei, Gigi Becali, ar fi fost si el inclus in presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari pentru mai multi grei din Romania. In direct la Romania TV, Becali a dezvaluit cum a aflat el ca va fi condamnat. Ar fi aflat totul de la judecatorul care ii clasase dosarele…

- Liderul PMP, Traian Basescu, vine cu un semnal dur, dupa ce a supus aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara doua proiecte importante: "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova".Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul…

- Scandalul dintre politicieni si DNA pare fara sfarsit. Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a trezit cu o plangere si ar putea avea un nou dosar penal pentru ca nu ar avea trecut in declaratia de avere o vacanta. Un lider PSD mazilit la Congresul de sambata ii ia apararea lui Tariceanu si…

- Au trecut foarte multi ani de cand Guvernul Romaniei, presat de adoptarea in regim de urgenta a mai multor acte normative de care Romania avea nevoie pentru alinierea la acquis-ul comunitar si pentru a incheia negocierile de aderare la Uniunea Europena, a uzitat in exces de emiterea ordonantelor…

- In timp ce toata suflarea cea vestita a PSD era adunata la Congres, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul…

- La ora la congresului celui mai important partid din Romania, PSD, președintele Klaus Iohannis a urcat din nou la Șureanu pentru a mai profita o data de sfarșitul sezonului de schi. Sambata, acesta a venit din nou la munte, in județul Alba, pentru cateva ore de alunecare pe pantele incarcate de zapada,…

- Masura luata de ANCOM este una tranzitorie si inseamna ca tarifele de interconectare sunt reduse de la 0,96 eurocenti pe minut, pana la 0,84 eurocenti pe minut. Este, de fapt, media europeana si nivelul ce va fi mentinut pana cand autoritatea va realiza un studiu privind costul pentru terminarea…

- Europarlamentarul Gabriela Zoana pare sa calce pe urmele Elenei Basescu, Gigi Becali sau Grapini in ce privește declarațiile din cel mai inalt for politic european. Pentru acuratețe, redam integral declarația publicata de Zoana pe pagina sa de Facebook: ”Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana…

- „Nu exista considerente politice care sa justifice sa inchidem ochii la abuzuri sau la incalcarea drepturilor și libertaților cetațenilor” Intr-un comunicat remis presei, Calin Popescu Tariceanu a facut o serie de comentarii acide pe marginea ultimelor evenimente declanșate de criza justiției: "Romania…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara - ceea ce i-a adus aminte de comunism - si una pe care ar numi-o de…

- RAPORT privind activitatea subversiva din Justitie si serviciile de informatii RAPORT privind activitatea subversiva din Justitie si serviciile de informati in scopul exercitarii puterii in stat de grupuri de interese politico-judiciare-economice in perioada 2005 – 2017 1. Istoricul Binomului SRI-DNA…

- Val de vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.Intrebat, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, daca este doar o coincidenta faptul…

- Traian Basescu urmeaza sa devina din nou bunic. Fiica sa, Elena Basescu, a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook , ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, iar reacția fostului președinte nu s-a lasat așteptata. „Mare bucurie! Anul acesta se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele Elena.…

- Danut Lupu, membru in deparatamentul de scouting al lui Dinamo, a precizat ca in derby-ul de duminica elevii lui Miriuta nu au aratat niciun complex in fata rivalilor de la FCSB, 2-2, desi finantatorul trupei ros-albastre a investit foarte mult in transferuri. Ca o comparatie,…

- Traian Basescu era la apogeul carierei sale. Si, ce-i drept, chiar daca repezirea de a taia un sfert din salariile tuturor bugetarilor din Romania in baza unei prognoze suspect de eronata a Fondului Monetar International incepuse deja sa-i zdruncine soliditatea bazinului electoral, Base era inca „jupanul“…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce a facut ravagii printre femeile celebre din Romania – Bianca Dragurasu, Denisa Botcari sau Maria Pauna numarandu-se printre „victimele” sale – Adrian Cristea a devenit familist convins. Imaginile suprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit, joi, de un complot al ungurilor, prin care CFR Cluj sa ia campioantul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. “Dar eu, Becali, am sa-i spulber”, a precizat omul de afaceri, conform News.ro . “Parerea mea ca nu intra (n.r. – Dinamo, in play-off).…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca a avut o discuție cu Vasile Blaga și Traian Basescu, pe vremea cand era premier, ca Serviciul de Paza și Protecție (SPP) sa treaca in subordinea Ministerului Afacerilor de Externe.

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- "Penali in guvern ? Da, pentru ca putem ! Nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica, asa cum au facut-o Dragnea si Codrin Stefanescu in ultimele zile. Intrebat daca din guvern vor face parte penali, Dragnea…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- 'ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD. Noua propunere oficiala pentru functia de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Insa, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat dur dupa ce trei formatiuni maghiare din Romania (UDMR, PPMT si PCM) au semnat luni o rezolutie in care vorbesc despre obtinerea autonomiei Tinutului Secuiesc.„Eu m-am exprimat in urma cu multi ani legat de pretentiile partidelor unguresti si am…

- Elena Basescu va avea parte de un Revelion de neuitat, pe care il va petrece alaturi de cele mai importante persoane din viața ei: cei doi copii, Sofia Anais și Traian Junior. Fiica cea mica a lui Traian Basescu a ales sa iși petreaca noaptea dintre ani la munte, in Romania. „Sunt cu cei mici la școal…