Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doar cateva zile de cand a divortat oficial de Culita Sterp, apoi si-a asumat relatia cu Cosmin, Carmen de la Salciua s-a lovit de comentariile rautaciosilor. Le-a si raspuns acestora, printr-un text scris pe retelele de socializare.

- Carmen de la Salciua a publicat prima imagine oficiala cu ea si iubitul ei, dupa doar cateva zile de la divortul de Culita Sterp. Vedeta le-a aratat tuturor cat de fericita este alaturi de Cosmin.

- Carmen de la Salciua este decisa sa-si faca o schimbare estetica majora in viitorul apropiat. Frumoasa artista vrea sa devina o adevarata bomba, astfel ca a decis sa se lase pe mana medicului estetician.

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate tinere artiste de muzica de petrecere de la noi. Aceasta a intrat rapid in inimile fanilor alaturi de fostul ei soț, Culița Sterp, și chiar daca cei doi s-au desparțit, oamenii le sunt inca alaturi fiecaruia in parte.

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp sunt, inca, impreuna, cel puțin in fața legii, intrucat procesul de divorț ce a fost intentat in urma cu mai bine de o jumatate de an in urma nu a progresat deloc.

- In luna iulie a anului 2018, lumea mondena era zguduita de destramarea celui mai iubit cuplu din muzica populara și de petrecere. Chiar daca s-au desparțit de aproape 1 an, oficial, Carmen de la Salciua și Culița Sterp sunt inca impreuna. Asta pentru ca, in urma unor diverse complicații legale, procesul…

- Nu demult, Culița Sterp și Cosmin Isaila, actualul iubit al soției sale, se distrau pe cinste, iar dovada clara este un clip video pe care noul amorez al lui Carmen de la Salciua inca in mai pastreaza pe Instagram.

- Culița Sterp și sora lui, Ileana, au o relație extrem de apropiata și iși cer mereu sfatul atunci cand vine vorba despre o cumpana. Așa s-a intamplat și cand Culița Sterp a luat decizia de a divorța de Carmen de la Salciua, iar sora sa a devenit cel mai de preț sfatuitor.