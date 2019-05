Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante la Ferma, in semifinala de miercuri seara, de la Pro tv. Dupa ce ceilalți concurenți eliminați pe parcurs din show, s-au intors alaturi de cei cinci colegi ramași in concurs, situația a scapat de sub control. Kamara are inca polițe de platit pentru ca a fost eliminat și și-a varsat nervii…

- Au muls vaca, au dat cu matura si au dus o lupta de supravietuire pentru a castiga marele premiu in concursul ”Ferma”(PRO TV). Desi emisiunea continua sa fie difuzata pe post, Brigitte si Florin Pastrama au revenit la Bucuresti. Ei s-au pus pe cheltuit banii castigati in munti, cu sudoarea fruntii.…

- Brigitte Sfat a povestit cum a inceput povestea de dragoste dintre ea și Florin pastrama, pe care l-a cunoscut la show-ul Ferma, de la Pro TV. Brigitte Sfat a fost eliminata de la emisiunea Ferma, in urmsa duelului cu Otniela Sandu. Dupa ce a ieșit din concurs, Brigitte Sfat a acordat un interviu…

- Relația dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama este in ce in ce mai serioasa. Bruneta a decis sa-l implice pe noul ei iubit in afacerea cu haine pe care o are. Pana sa intre la show-ul Ferma, Brigitte Sfat se ocupa impreuna cu Corneliu Oana, fostul ei iubit, de magazinul de haine pe care il are intr-un…

- Relația dintre Brigitte și Florin Pastrama a trecut la un alt nivel, la Ferma. Dupa ce s-au tachinat, apoi s-au certat „ca la ușa cortului”, bruneta și-a dat frau liber sentimentelor și i-a declarat iubirea celui care i-a fost alaturi in show. In aceasta seara, strategiile, tradarile și minciunile nu…

- Miercuri seara, lucrurile au scapat de sub control la Ferma. In urma strategiilor care s-au facut, cu privire la persoana pe care Brigitte ar trebui sa o aleaga la duel, situația a luat o intorsatura neașteptata. Simțindu-se tradata, fosta soție a lui Ilie Nastase a rabufnit și a iscat un scandal monstru.…

- Care poate fi dovada mai mare ca Brigitte Nastase a uitat complet de fostul iubit și ca acum este amorezata, pana peste cap, de Florin Pastrama? Bruneta a fugit intr-o escapada romantica, in aceeași locație in care Cornel Oana reușea sa o cucereasca.

- Remus Boroiu a povestit cum a fost pentru el participarea la show-ul de televiziune Ferma, de la Pro TV. Remus Boroiu a fost unul dintre concurenții de la emisiunea Ferma. Acesta a fost eliminat in urma duelului cu Kamara. Remus Boroiu a facut primele declarații dupa ce a parasit show-ul. "Din punctul…