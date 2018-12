Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Nicoleta Guța și familia ei ziua de azi este una foarte importanta: cunoscuta manelista implinește varsta de 34 de ani! Rudele și prietenii s-au intrecut in mesaje emoționante, insa… deși mai sunt cateva ore și ziua sa de naștere se va incheia, deocamdata, soțul ei nu i-a transmis nicio urare…

- Steve Bland a povestit ca moartea soției sale, care avea doar 40 de ani, l-a doborat din punct de vedere psihic, scrie digi24.ro. La un moment dat, barbatul spune ca a inceput sa planga, dupa ce se rastise la fiul lui. Copilul este cel care l-a incurajat și l-a consolat. „Tati, nu-ți face griji.…

- "Este singura dorința pe care mi-a spus-o mama și nu am reușit sa o fac in timp util. Sper ca in maximum doua luni sa ii tiparesc și cartea. Eu imi doream sa i-o ofer cadou la ziua ei la 70 de ani, insa nu a fost gata. Mama deja iși scrisese o parte din viața, insa voi continua eu mai departe. De…

- Gil Vasile, sotul sefei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Camelia Marcu, care este avocat specializat in comercial, nu pledeaza, are birou in Bucuresti si proprietati in Teleorman, a incasat de la Tel Drum 15.200 de lei, au scris ieri jurnalistii de la Rise Project, care au publicat…

- Gica Popescu a fost unul dintre apropiatii lui Ilie Balaci si vestea ca fostul mare mijlocas a disparut dintre noi l-a intristat profund. In acelasi timp, se declara nemultumit de faptul ca Ilie Balaci a primit mai multa atentia abia dupa ce a decedat. "Baciul" nu s-a lasat impresionat nici de gestul…

- Fostul international Ilie Balaci a decedat la varsta de 62 de ani, a anuntat, duminica, la Digi Sport, fostul sau coechipier, Sorin Cartu.Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie Balaci "Eu sunt la Bucuresti, am avut botezul nepotului. Dimineata, mi-a dat si mie un telefon un prieten…

- Ionela Prodan a murit in primavara acestui an, pe 16 aprilie, iar familia și prietenii nu pot trece inca peste pierderea suferita. Fratele artistei de muzica populara a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acesteia. „Ultima data cand am vazut-o, am vazut-o la spital aproape in…

- A trecut peste un an de la moartea Denisei Raducu, pierdere care a afectat serios o țara intreaga. Florin Pește, unchiul regretatei artiste, a facut un pas inapoi și s-a retras din lumea muzicii, scarbit de tot ce se intampla.