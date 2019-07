Ce face Șerban Nicolae după Congresul PSD: Las altora... „A fost și Congresul extraordinar al PSD. Vreau sa mulțumesc din tot sufletul celor care și-au pus increderea in faptele mele, in vorbele mele și in determinarea mea. Mulțumesc și celor care mi-au transmis admirația pentru discursul rostit de mine, chiar daca, ulterior, au avut la vot o alta opțiune. Intre colegi nu e un schimb de tipul discurs contra voturi. Nici beneficii contra voturi. E vorba de incredere, onestitate și curaj. Sau ar trebui sa fie. Nu ma voi schimba acum. Nu pot fi niciodata un oportunist și nu voi face compromisuri conjuncturale. Las altora "politica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

