- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, au avut miercuri un schimb de replici, printre dispute fiind si statutul investitiilor realizate in parteneriat public privat (PPP) si daca acestea necesita sau nu garantii de stat sau inseamna asumarea…

- Romania se confrunta cu o inflatie de doua ori mai mare decat nivelul considerat optim pentru acest indicator, iar acest lucru nu depinde de declaratiile autoritatilor, a declarat, miercuri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, la o conferinta de profil.…

- Adrian Vasilescu, consultant BNR, a vorbit,in cadrul evenimentului "Upgrade Romania - Ediția II: Soluții pentru finanțarea marilor proiecte de investiții ale Romaniei”, organizat de DCMedia Group despre prețurile la alimente și TVA.

- Urmeaza doua manifestari care urmaresc sa realizeze o agenda la zi a implicarii nationale in lupta dereglarilor climatice, marcate de fenomene din ce in ce mai violente, mai dese si acoperind suprafete din ce in ce mai intinse.

- Cheltuielile pentru proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport in municipiul Focsani, in vederea cresterii atractivitatii si accesibilitatii deplasarilor cu transportul public, cu bicicleta si pietonale“ ajung la 23,11%.

- Europarlamentarul Cristian Ghinea a fost ales, marți, vicepreședinte al comisiei pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European, potrivit unui comunicat de presa al PLUS remis MEDIAFAX.„Fondurile europene reprezinta șansa reala de a dezvolta Romania. Ne batem aici pentru fonduri…

- Starea unei societați nu este doar rezultatul educației. La ea concura numeroși factori: moștenirea istorica, cultura, organizarea, valoarea decidenților. Dar performanțele dintr-o societate depind de educație atat de profund, incat putem spune ca se masoara prin ele. De fapt, cate performanțe, atata…

- Cladirea in care functioneaza Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Teleorman va intra intr-un amplu proces de reabilitare termica, in cadrul unui proiect cu o valoare de circa 1,8 milioane de lei, finantat prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, a declarat joi, presedintele Consiliului…