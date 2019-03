Ce face Orange pentru a nu-și pierde clienții „Ca urmare a incidentului de rețea din 27.03.2019 iti oferim bonus 5 GB, valabili pana la 30.04.2019. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si te asiguram ca ne dorim sa ai mereu cea mai buna experiența de folosire a rețelei Orange", se arata in mesajul trimis clienților. Masura vine dupa ce pe data de 27 martie, clienții companiei nu au mai putut sa foloseasca rețeaua. Conform Orange Romania, au fost identificate trei secționari ale rețelei de fibra optica in județele Bistrița-Nasaud, Brașov și Mehedinți. Doua dintre secționari au fost simultane. Vezi și: Nunta anului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

