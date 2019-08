Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este inmormantata Livia, fetița din Calinești care a murit inecata, miercuri, in piscina din curtea casei. Durerea parinților care astazi iși iau adio de la frumoasa lor copila este greu de descris. Iata ce a postat tatal ei pe pagina de Facebook: “Am iubit pe fata mea cum n-am iubit pe nimeni…

- Maximilian Toader a postat un mesaj pe contul de socializare, la mai bine de doua saptamani de la moartea fugeratoare a afaceristului. Marcel Toader a facut infarct la 56 de ani, in timp ce se afla cu prietenii la masa. „Mereu m-am intrebat de ce ma tot pune la incercare viața?! Zilele astea mi-am dat…

- Dupa slujba de inmormantare, savarsita la Cumpana, judetul Constanta, Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader scria pe pagina sa de Facebook:"Tata azi te am vazut pentru ultima oara Dar vei fi mereu in sufletul meu Odihneste te in pace tata Meriti din plin Stiu ca in momentul asta ti ai gasit pacea…

- Maximilian Toader, fiul fostului mare rugbist Marcel Toader a postat pe pagina sa de Facebook un anunt potrivit caruia trupul fostului ofiter MApN, a fost depus ieri "la casa mortuara Niculescu, in Constanta, vis a vis de Cimitirul Central "Totodata acesta a anuntat ca astazi, "la orele 13:00 la Biserica…

- Maximilian Toader, fiul omului de afaceri care a decedat sambata, 3 august, in urma unui infarct, Marcel Toader, isi transpune sentimentele legate de moartea tatalui sau, pe pagina sa de socializare:Voi incepe prin a va multumi pentru toate cuvintele de incurajare Imi cer scuze ca nu v am putut raspunde,…

- Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader, este distrus de durere si nu-i vine sa creada ca tatal sau nu mai este. Chiar daca trece prin cea mai grea incercare din viata sa, Maximilian este un barbat puternic si nu vrea decat sa-l faca mandru pe parintele sau.

- Maximilian Toader a avut prima reacție dupa moartea tatalui sau. Acesta a postat un mesaj cutremurator pe contul de sociaizare, in care le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de incurajare pe care i le-au transmis. De asemenea, fiul lui Marcel Toader a dat detalii despre inmormantare. „Voi incepe prin…

- Ioana Chicet-Macoveiciuc, fosta jurnalista, autoarea mai multor carti pentru copii, a postat pe Facebook un mesaj in care atrage atentia ca in ciuda valului de emotie existent in societatea romaneasca legat de tragedia de la Caracal, „in curand o sa uitam, asa cum am uitat de baietelul inecat in fecale,…