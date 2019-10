Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Manea (22 de ani), fundașul FCSB-ului, a inceput o relație cu o cunoscuta vloggerița, Irina Deaconescu (21 de ani), iar cei doi au luat hotararea de a nu se mai feri. Cei doi s-au afișat pe rețelele sociale. Noua iubita a fotbalistului a postat mai multe poze pe contul sau de Instagram, dintre…

- Bruno Fernandes, portarul care și-a tranșat iubita, iar apoi și-a hranit cainii cu ea, a revenit in fotbal. In varsta de 34 de ani, brazilianul a semnat cu Pocos de Caldas, pentru care a și debutat in meciul amical cu Independente de Juruaia. Goalkkeper-ul a evoluat cateva minute, iar apoi s-a intors…

- Elena Ionescu și Dragoș Razvan Stanciu, au decis de curand sa divorțeze. Cei doi au impreuna un baiețel, pe nume Razvan, in varsta de 1 an. Elena Ionescu și Dragoș Stanciu au depus actele de divorț la un an jumatate de cand s-au casatorit civil. In urma cu doua zile divorțul a fost pronunțat și cei…

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 16. Se pare ca evenimentele din ultimele zile l-au marcat profund pe Adrian. Dupa cateva minute de gandire intensa, concurentul a ajuns la o concluzie raționala: sa se impace cu Denisa, cu o condiție!

- Un tanar din India și-a pus capat zilelor dupa ce a aflat ca fosta lui iubita s-a logodit cu un alt barbat. Toata scena a fost transmisa live pe Facebook. Shyam Sikarwar, in varsta de 22 de ani, s-a span...

- ARAD. Criminalul de la Nadab a fost arestat preventiv, dupa ce la inceputul lunii și-a injunghiat fosta iubita și pe fratele acesteia, un tanar de 22 de ani (care ulterior a decedat la spital din cauza ranilor grave suferite), iar saptamana trecuta a incercat sa se sinucida in arestul IPJ…